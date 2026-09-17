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Pirri, el ‘embajador de paz’ de Florentino Pérez para apagar el incendio de Ceuta y tender puentes con el Real Madrid

La expedición blanca se reunirá con Juan Jesús Vivás para reforzar lazos y apaciguar el malestar originado por la polémica de las camisetas en Elche

Pirri y Butragueño viajaran con Florentino Pérez a Ceuta. (REUTERS/Brian Snyder)
Pirri y Butragueño viajaran con Florentino Pérez a Ceuta. (REUTERS/Brian Snyder)
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El Real Madrid pone rumbo a Ceuta este viernes. Florentino Pérez encabeza una delegación en la que también viajan Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales, y Pirri, presidente de honor del club. El trío llegará a la ciudad autónoma en helicóptero, tras aterrizar antes en Gibraltar en un vuelo privado, y será recibido a las 11:30 horas por el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en la sede del Gobierno local.

La cita llega en un momento especialmente sensible. Ceuta afronta desde finales de julio una crisis migratoria que ocupa la mayor parte de la agenda política. Una agenda que se ha visto integrada en el calendario de LaLiga gracias a las camisetas “Todos somos Caballas”, y que tres jugadores del Real Madrid, Kylian Mbappé, Vinícius Jr, y Konaté, se doblaron para que no se viera el mensaje de apoyo a la comunidad autónoma.

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El gesto provocó una oleada de críticas que hizo que el 10 francés y aspirante al Balón de Oro explicara vía redes sociales su decisión. Y con ese telón de fondo, la presencia de Pirri en la expedición cobra un significado especial.

José Martínez Sánchez, más conocido como Pirri, nació en Ceuta y nunca ha roto el vínculo con su tierra, aunque construyera toda su carrera deportiva a cientos de kilómetros de distancia, en el Santiago Bernabéu.

Pirri junto a Florentino Pérez. (REUTERS/Ana Beltran)
Pirri junto a Florentino Pérez. (REUTERS/Ana Beltran)

Un niño de Hadú que soñaba con ser arquitecto

Pirri vino al mundo en Ceuta el 11 de marzo de 1945 y creció en el barrio de San José, conocido popularmente como Hadú, “donde había una comunidad musulmana”, recordaría el propio presidente de honor. “Allí comencé a ir al colegio y no tuve nunca ningún problema”, dijo al diario El Pueblo de Ceuta.

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De aquella época conserva además una de sus grandes amistades, la de Mohamed, un compañero de colegio que se convirtió, en sus propias palabras, en “uno de mis mejores amigos para toda la vida”.

Curiosamente, el fútbol no formaba parte de sus planes. Lo suyo era la arquitectura. “Mi ilusión no era ser futbolista, yo empecé a jugar al fútbol por casualidad”, ha explicado en varias ocasiones. Dio sus primeros pasos con el balón en el Imperio de Riffien y más tarde en el Atlético de Ceuta, en juveniles, en un campo de tierra.

Pirri homenajeado en el Santiago Bernabéu. (EFE/Sergio Pérez)
Pirri homenajeado en el Santiago Bernabéu. (EFE/Sergio Pérez)

De Granada al debut soñado ante el Barcelona

Con 18 años, Pirri dejó Ceuta rumbo a Granada para estudiar. Allí, un antiguo entrenador de su etapa juvenil, Pepe Millán, lo animó a entrenar con el Granada CF, que atravesaba un mal momento por lesiones. Eso sí, no podía firmar porque seguía pertenenciendo al Atlético de Ceuta.

Su buena temporada en Segunda despertó el interés de varios clubes. Primero se acercó el Espanyol, que finalmente se retiró al no conseguir la carta de libertad. Después llegó el Real Madrid, que sí negoció directamente con el Atlético de Ceuta y cerró el fichaje. Pirri tenía 19 años.

El debut no pudo ser más exigente: el 8 de noviembre de 1964, sustituyendo al sancionado Ferenc Puskás, saltó al Bernabéu para jugar un Real Madrid-FC Barcelona. De ahí en adelante encadenó partidos sin parar hasta convertirse en una pieza indiscutible del equipo. “Salieron bien las cosas y me quedé 16 años más”, resumió él mismo.

Pirri en la presentación de Mbappé. (EFE/ Chema Moya)
Pirri en la presentación de Mbappé. (EFE/ Chema Moya)

Su carrera como futbolista terminó en México, en el Puebla, donde jugó sus dos últimas temporadas antes de colgar las botas a los 35 años. A su regreso a España retomó y terminó la carrera de Medicina, que había compaginado con el fútbol desde su etapa en Granada, y volvió al Real Madrid, esta vez como médico del club durante alrededor de 13 años.

Más tarde asumiría también el cargo de director deportivo y en julio de 2023, tras el fallecimiento de Amancio Amaro, fue nombrado presidente de honor del Real Madrid, el reconocimiento simbólico más alto que otorga la entidad a su historia viva.

Pirri en la presentación de Endrick. (REUTERS/Ana Beltran)
Pirri en la presentación de Endrick. (REUTERS/Ana Beltran)

El mensaje de un caballa a su ciudad

Cuando la crisis en Ceuta se agravó, Pirri no se quedó callado. El presidente de honor del Real Madrid quiso hacer llegar su apoyo a la ciudad que lo vio nacer: “Como ceutí y como hijo de esta tierra, quiero trasladar en estos momentos tan difíciles todo mi cariño y mi apoyo a mi ciudad de Ceuta y a todos sus ciudadanos”.

El CNI alertó a Marruecos y al Gobierno del riesgo de entradas en Ceuta un día antes del asalto.

“Estoy con vosotros y confío en que juntos superaremos todas estas circunstancias. Os envío un fuerte abrazo a todos”, añadió. La visita de este viernes estaba, según fuentes del club, prevista desde hace semanas y centrada de manera especial en la figura de Pirri.

Pero la cercanía con el episodio de las camisetas hace inevitable leerla también como un gesto de reafirmación del Real Madrid hacia Ceuta, esta vez de la mano de uno de sus hijos más ilustres.

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