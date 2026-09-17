Horarios para la residencia de Shakira en su primer fin de semana en Madrid: a qué hora abre Macondo Park y cuándo empieza el concierto

Imágenes del estadio Shakira en Madrid, todavía en construcción, a 29 de agosto de 2026. (Infobae España)

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A menos de 24 horas de que Shakira dé el pistoletazo de salida a su residencia europea en Madrid, Live Nation ha publicado los horarios que deberán tener en cuenta quienes acudan a los tres primeros conciertos. La cantante colombiana actuará este viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de septiembre en el Estadio Shakira, levantado dentro del recinto Iberdrola Music de Villaverde como parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La mayor residencia de un artista en la historia de Europa albergará cada noche a cerca de 50.000 personas. En total, a lo largo de sus 12 noches serán 600.000. Sin embargo, la jornada empezará varias horas antes de que ella se suba al escenario gracias al espectacular programa que ella misma ha organizado y que será una oda a la cultura latina.

La apertura estimada del recinto está fijada a las 15.30 horas. Media hora después, a las 16.00, comenzarán las actividades de los ocho pabellones de Macondo Park, una “ciudad efímera” situada alrededor de la residencia en la que la música convivirá con propuestas de gastronomía, moda, literatura, arte y ocio. Allí los fans de la cantante, horas previas al concierto, podrán disfrutar de artistas como Amaia, Nathy Peluso o Guitarricadelafuente, entre muchos otros; acceder a la biblioteca, con una selección de libros inspirada en el mundo latino y la propia cantante, o ir a comer unas arepas. No será hasta las 18.30 horas cuando esté prevista la apertura de puertas del propio ‘estadio Shakira’.

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Un recorrido exclusivo por el 'Estadio Shakira', que acogerá los 12 conciertos de la gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour'.

El concierto comenzará, según la previsión de la promotora, a las 20.30 horas. Live Nation calcula que el show terminará en torno a las 23.00, aunque eso no supondrá el cierre inmediato del recinto. Las actividades continuarán hasta las 00.15 horas, momento fijado como final de la programación de la jornada.

Pese a la publicación de los horarios, Live Nation ha advertido de que todos estos horarios son estimados y están sujetos a posibles cambios. De la misma manera, y por el momento, esos solo se aplican a los conciertos del 18, 19 y 20 de septiembre, aunque la organización ya ha avisado de que para los siguientes fines de semana —el del 25, 26 y 27 y del 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre— serán similares, aunque habrá que esperar a su confirmación correspondiente.

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Cómo llegar al concierto y cómo volver

Para llegar al estadio Shakira, la opción recomendada por la organización es utilizar el transporte público: en Metro, la Línea 3 deja en Villaverde Alto, la misma parada que utilizando el Cercanías para las líneas C-4 y C-5, o la C-3, bajando en San Cristóbal Industrial.

Otra alternativa son los autobuses de la EMT: las líneas 22 y 79, ambas con salida desde Legazpi, funcionarán durante los tres días, mientras que la T41, entre Villaverde Alto y el Polígono Industrial de La Resina, solo prestará servicio el viernes hasta las 21.00 horas.

Para volver después del concierto, Metro reforzará la Línea 3 desde las 23.00 horas, con frecuencias aproximadas de 7,5 minutos hasta medianoche y de entre 3,5 y 3,8 minutos hasta el cierre. También habrá refuerzos en la Línea 12, aunque el horario habitual del Metro no se ampliará. Cercanías tampoco tendrá ampliación nocturna específica. Además de los autobuses 22 y 79, habrá puntos diferenciados para taxis —en la calle San Eustaquio— y VTC —en el cruce de Tobalina con San Ezequiel—.

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Render estadio Shakira. (Live Nation)

Como novedad, Live Nation habilitará lanzaderas eléctricas gratuitas, con plazas limitadas, desde la Gran Vía de Villaverde hasta Atocha, con parada intermedia en Legazpi únicamente para bajar. Funcionarán entre las 23.00 y las 02.00 horas, con frecuencias de cada 10 minutos entre las 23:00 y las 00:00; de 7,5 entre medianoche y las 01:00; y cada 15 minutos de 01:00 a 02:00.