Un mecánico enseña el coche de Fernando Alonso para “ir a comprar el pan”: puede llegar hasta los 727 caballos

Fernando Alonso junto al Aston Martin DBX S que recibió en enero para circular por Mónaco (X - @ThisIsFormu1a1)

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El mecánico Pedro Bastida ha mostrado en un vídeo difundido en Instagram los bajos del Aston Martin DBX, el SUV que utiliza Fernando Alonso en su versión S. La grabación se detiene en la protección de la mecánica, los elementos del tren delantero y las piezas situadas en la parte inferior del vehículo. “Cada detalle está cuidado”, afirma Bastida mientras repasa algunos de sus componentes.

El profesional también define el modelo como “el coche para ir a comprar el pan”, una frase con la que pone el foco en la convivencia entre las prestaciones del SUV y su uso cotidiano. El Aston Martin DBX combina un formato pensado para viajar y circular a diario con soluciones técnicas propias de los deportivos de la firma británica.

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Las referencias de Bastida a la potencia corresponden al DBX convencional. El mecánico explica que la gama equipa un motor V8 biturbo de cuatro litros, con versiones que parten de los 550 caballos y que pueden alcanzar los 707 CV. Sin embargo, el coche que recibió Alonso pertenece a una variante distinta.

El SUV de Alonso para Mónaco

El piloto español tiene un Aston Martin DBX S, la configuración más potente del SUV. Este modelo supera la cifra mencionada en el vídeo y eleva su rendimiento hasta los 727 CV, con una puesta a punto específica, cambios en el motor y elementos destinados a reducir el peso.

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Alonso recibió el vehículo en enero, después de visitar un concesionario de Aston Martin a finales de diciembre. La marca difundió el momento de la entrega a través de sus redes sociales, donde el bicampeón mundial de Fórmula 1 reaccionó con un breve mensaje: “Excepcional”.

Aston Martin DBX S de Fernando Alonso (X - @ThisIsFormu1a1)

El SUV fue entregado en color negro y está destinado a sus desplazamientos por Mónaco, donde reside el piloto asturiano. El coche se incorporó a un garaje en el que ya figuran otros modelos de altas prestaciones vinculados a su trayectoria como piloto y a su relación con la marca británica.

Durante el periodo vacacional, Alonso también condujo un Ferrari LaFerrari y el Aston Martin Valiant, un vehículo en cuyo desarrollo participó el propio corredor. El DBX S ocupa otro lugar dentro de esa colección: ofrece la altura y el espacio de un SUV, aunque conserva cifras de aceleración y velocidad propias de vehículos deportivos.

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Motor V8 y 727 caballos

La versión S se sitúa como el buque insignia de la gama SUV de Aston Martin. Frente a otras configuraciones del DBX, incorpora modificaciones mecánicas, una imagen exterior diferenciada y materiales más ligeros en varios de sus componentes.

El Aston Martin DBX S monta un motor V8 biturbo de 4,0 litros que entrega 727 CV y 900 Nm de par máximo. Gracias a esta mecánica, acelera de cero a 100 kilómetros por hora en 3,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 310 km/h.

El propulsor incorpora un nuevo sistema de escape y soluciones de sobrealimentación derivadas del Aston Martin Valhalla. Según los datos de la marca, estas modificaciones permiten sumar 20 CV respecto al bloque que ya utilizaba la compañía en otras versiones.

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Bajos del Aston Martin DBX S de Fernando Alonso (@itvdeltiktok)

El motor está asociado a una transmisión de embrague húmedo de nueve velocidades y a un sistema de tracción integral. La configuración puede repartir hasta el 50% del par entre las ruedas delanteras y enviar hasta el 100% al eje trasero, según las necesidades de conducción.

La aceleración hasta 200 km/h también mejora en tres décimas frente a la variante anterior. Aston Martin ha revisado otros apartados relacionados con el comportamiento del vehículo, como la dirección, que es un 4% más directa, y la suspensión, con una calibración propia para los muelles neumáticos y los amortiguadores electrónicos.

El sistema de frenos utiliza discos cerámicos reforzados con fibra de carbono. Los discos delanteros tienen 420 milímetros de diámetro, mientras que los traseros alcanzan los 390 milímetros. Este conjunto responde a las prestaciones de un vehículo que supera las dos toneladas de peso.

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Fibra de carbono y llantas de 23 pulgadas

El exterior del DBX S presenta varios rasgos específicos frente al resto de la gama. Entre ellos figuran la parrilla Vaned, un divisor delantero propio, un nuevo difusor, estribos laterales, cuatro salidas de escape y emblemas con la letra “S”.

La marca también recurre a la fibra de carbono en distintas zonas de la carrocería. El techo fabricado con este material forma parte de las medidas destinadas a reducir el peso del SUV y a rebajar su centro de gravedad. Las llantas son de 23 pulgadas y se fabrican de serie en aluminio, aunque existe una opción en magnesio.

El Bugatti de Fernando Alonso

La elección de las llantas de magnesio permite reducir la masa no suspendida, es decir, la que no soporta directamente la suspensión. Esa solución busca mejorar la respuesta de la dirección y el comportamiento del vehículo sobre distintos tipos de asfalto.

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En el interior, los asientos incluyen un patrón de espiga que puede extenderse de forma opcional al techo. La tapicería combina Alcantara deportivo ligero con cuero semianilina en las zonas expuestas a un mayor desgaste.

El DBX S se suma así a los lujosos vehículos con los que Alonso se ha dejado ver recientemente por Mónaco, donde apareció este miércoles a bordo de un Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse de carrocería de aluminio pulido.