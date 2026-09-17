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Inde Navarrette de ‘Obsession’ se declara la mayor fan de Penélope Cruz: “Estoy obsesionada con ella”

La actriz que ha encandilado Hollywood y ya apunta a la carrera de premios tuvo un encuentro con la española en Toronto

La actriz de 'Obsession' Inde Navarrette se confiesa fan de Penélope Cruz.
La actriz de 'Obsession' Inde Navarrette se confiesa fan de Penélope Cruz.
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Es la actriz de la que todo el mundo habla, y tiene pinta de que seguirá siendo así durante los próximos meses. Inde Navarrette se dio a conocer mundialmente hace tan solo unos meses gracias a la película Obsession, y desde entonces se ha convertido en la niña bonita de Hollywood. Elogios, premios y festivales infinitos que la han llevado a conocer a una de sus referentes, que resulta ser nada más y nada menos que la mismísima Penélope Cruz.

Ambas han coincidido en Toronto, donde ha tenido lugar el Festival Internacional de Toronto (TIFF) y donde Navarrette recogía un premio de parte de IMDB, la mayor web de cine y series en todo el mundo. Después de recoger el premio IMDb “Breakout” STARmeter, Navarrette confesaba que acababa de encontrarse con la actriz española, y que le había hecho tanta o más ilusión que recibir el premio, el cual había sido designado por los más de 250 millones de usuarios mensuales de la web.

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“He conocido a Penélope Cruz, me ha dicho que aun no ha visto la película Obsession y le he dicho que no hacía falta, que ella no tiene por qué saber quién soy. Estoy obsesionada con ella. Voy a por ti, Penélope, no para seguir tu carrera sino porque estoy obsesionada contigo”, bromeaba en última instancia la joven actriz. Penélope Cruz se encontraba allí promocionando dos de sus últimas películas, tanto The Invite de Olivia Wilde -basada en Sentimental de Cesc Gay- como La bola negra, la película de los Javis por la que se podría convertir en una rival para la propia Navarrette.

Imagen de 'Obsession'
Imagen de 'Obsession'

Amigas y puede que rivales

Lo cierto es que Navarrette ha cosechado ya varios premios en lo que va de temporada, entre ellos Critics’ Choice Super Awards, los Premios cinematográficos Astra de mitad de temporada o el Festival Internacional de Cine de Seattle, además del mencionado de IMDB. Falta por ver si la actriz se acaba asentando en la temporada principal de premios, con los Globos de Oro y quién sabe si los Oscar, un lugar en el que parece que también estará La bola negra, convirtiendo a Navarrette y Cruz de amigas a rivales.

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Tras el éxito de Obsession, a Navarrette no han parado de lloverle ofertas, y la que ha aceptado primero de forma oficial es la propuesta de Marvel con X-Men, la película basada en el universo de los mutantes y que contará con Jake Schreier (Thunderbolts) como director y gente como Sadie Sink, Kit Connor, Samara Weaving, Christopher Abbott o Adam Driver en su reparto. Navarrette dará vida a Rogue/Pícara, uno de los personajes más fuertes de los X-Men, y es solo cuestión de tiempo ver si ya ha hecho como esta superheroína y le ha “robado” sus poderes a Penélope Cruz tras estar en contacto con ella. De momento parece que, como dirían en Casablanca, ha sido el comienzo de una bonita amistad entre la española y la que se ha convertido en la actriz de moda en Hollywood.

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