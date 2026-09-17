El director argentino Pablo Trapero estrena su primera película en inglés: un drama familiar sobre la paternidad y el peso de la herencia con giro inesperado

Clip en exclusiva de 'Sus hijos', la nueva película del director argentino Pablo Trapero.

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Conocemos a Pablo Trapero gracias a obras tan reconocidas dentro de la cinematografía argentina como El clan, Carancho o Leonera. Sin embargo, ahora debuta con su primer largometraje en inglés titulado Sus hijos, que adapta la novela homónima de David Gilbert y examina la herencia emocional, el arrepentimiento y la posibilidad de romper ciclos de daño entre padres e hijos.

La película está protagonizada por Bill Nighy encarna a Dyer, un novelista de éxito retirado y alcohólico que cree estar cerca de morir y llama a Richard, interpretado por Johnny Flynn, y Jamie, al que da vida George MacKay, a su mansión rural para hablar de Andy, su hijo adolescente, encarnado por Noah Jupe.

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La revelación central debe preservarse para no arruinar el efecto de descubrimiento que propone el guion de Trapero y Sarah Polley, ya que el film incorpora un giro de ciencia ficción, de raíz sociológica o ‘posmoderna’, aunque mantiene el foco en los personajes antes que en la premisa que activa el conflicto.

Un padre terrible que busca el perdón de sus hijos

La historia se abre en la casa de Dyer, un espacio acomodado pero asfixiante del que el escritor apenas sale. Andy vive con él y le comunica que un antiguo amigo ha muerto; la viuda del fallecido ha pedido a Dyer que pronuncie el elogio fúnebre, pero el novelista no se encuentra en condiciones de abandonar la propiedad ni de escribir.

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Dyer pasa los días en el sofá, escuchando discos de jazz, con una adicción al alcohol y a los medicamentos recetados. La única ayuda cotidiana procede de Andy y de una empleada sueca interpretada por Anna Geislerová, mientras el padre prepara el reencuentro con sus dos hijos mayores.

Bill Nighy en 'Sus hijos', de Pablo Trapero

Richard llega desde Nueva York acompañado de su propio hijo y con la intención de adaptar al cine Saturn’s Salute, el libro más vendido de su padre. Jamie, artista plástico, quiere convertir el sufrimiento de Dyer en materia para su obra. Ambos dependen, de formas distintas, de la fama y el legado del hombre al que rechazan.

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La hostilidad tiene un origen situado 20 años antes: Dyer abandonó a Isabel, la madre de Richard y Jamie, por una relación extramatrimonial de la que nació Andy. Cuando los tres hijos vuelven a reunirse, el escritor sostiene que aquella infidelidad fue una coartada y que el origen de su hijo menor no es el que todos habían aceptado.

Trapero no despeja de inmediato si Dyer dice la verdad. La cuestión de fondo no sería tanto la veracidad de su relato como la huella que ha dejado en sus hijos y si estos pueden evitar repetir las conductas que les han marcado.

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Richard lleva cinco años sobrio después de haber tenido problemas con la bebida como su padre. Jamie comparte la dedicación fría y absorbente de Dyer hacia el arte. Andy, que ocupa la antigua habitación del novelista y viste su ropa de otra época, teme acabar reproduciendo la personalidad de quien le ha criado.

Un reparto internacional de grandes estrellas

El reparto masculino construye personajes definidos por ansiedades e inseguridades que apenas exteriorizan, mientras Imelda Staunton brilla como Isabel. La actriz interpreta a la esposa que dejó a Dyer tras la aventura y aporta contención a una película atravesada por gritos, peleas alcohólicas y enfrentamientos familiares.

La presencia de Staunton introduce un registro emocional más profundo en los pasajes contenidos de un film en el que destaca el humor oscuro del guion, la dirección medida de Trapero y la entrega del reparto, elementos que sostienen el retrato de una familia en crisis aun cuando sus miembros parecen próximos a separarse definitivamente.

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Escena del final del rodaje con parte del elenco de 'Sus hijos', de Pablo Trapero.

Bill Nighy se transforma físicamente, y está casi irreconocible con barba y aspecto descuidado frente a su habitual imagen pulcra para interpretar a ese padre terrible que busca reparar el daño causado en el tramo final de su vida.

Además de Nighy, Noah Jupe, Flynn, MacKay, Staunton y Geislerová, el reparto incluye a Arthur Conti y Dominic West. Diego Dussuel firma la fotografía, Sonja Klaus el diseño de producción, Cristobal Tapai De Veer la música y Trapero comparte el montaje con Gemma Cabello y Thom Smalley.