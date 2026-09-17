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Catástrofes sanitarias, crisis climática, desigualdad social y vampiros dispuestos a gobernar Berlín: así es la nueva serie de Disney+ basada en un cómic de culto

Se estrena en la plataforma ‘City of Blood’, una gran producción alemana basada en la novela gráfica ‘Berlinoir’

Tráiler promocional de la producción audiovisual 'City of Blood', transmitida en la plataforma Disney . El avance incluye imágenes de un vehículo policial de aduanas en una carretera rural, una asamblea parlamentaria en Berlín, camionetas oscuras circulando por un pasaje subterráneo, una vista aérea de una calle con personas y automóviles, además de una escena en el interior de una habitación.
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Acaba de aterrizar en Disney+ la serie alemana City of Blood, una distopía situada en un Berlín dividido por una catástrofe sanitaria, el calentamiento global y la desigualdad que, además, convierte a los vampiros en una élite que controla el crimen y aspira al poder político.

La ficción consta de ocho episodios, dirigidos por Philipp Kadelbach, y adapta la novela gráfica Berlinoir, del ilustrador Reinhard Kleist y el escritor Tobias O. Meißner.

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El punto de partida es el reencuentro de Bea Hoffmann y Phoebe Kaya, dos hermanas separadas durante la infancia que han crecido en extremos opuestos de la ciudad. Bea, interpretada por Lea Drinda, vive bajo la protección de su madre adoptiva y padece una enfermedad crónica; Phoebe, a quien da vida Soma Pysall, ha aprendido a sobrevivir en las calles.

Lucha de clases en un Berlín dominado por vampiros

La crisis climática ha dejado una ciudad abrasadora, cubierta de polvo y con recursos básicos escasos. Los sectores acomodados se resguardan en zonas protegidas por una enorme cúpula climatizada, capaz de recuperar la vegetación, mientras el resto de la población afronta la violencia, la corrupción y la precariedad.

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La sangre es la mercancía más valiosa del mercado negro y sostiene una economía clandestina de la que dependen quienes habitan las áreas más desfavorecidas. Los vampiros, lejos de actuar como una amenaza aislada o visible para todos, operan mediante el dinero, las influencias y el control de las redes criminales.

Dos hermanas separadas que vuelven a reunirse para sobrevivir en 'City of Blood', serie alemana de Disney+
Dos hermanas separadas que vuelven a reunirse para sobrevivir en 'City of Blood', serie alemana de Disney+

La cúpula que protege a las zonas residenciales también responde a sus intereses: les permite volver a vivir bajo el sol. Desde esa posición, moldean un orden social que preserva sus privilegios y mantiene sometida a una población que desconoce su existencia y centra sus esfuerzos en sobrevivir.

El regreso de Bea y Phoebe coincide con unas elecciones decisivas y amenaza la estabilidad construida en la ciudad. El vínculo familiar sirve para enfrentar dos experiencias de Berlín: la de quienes han encontrado amparo dentro de la estructura dominante y la de quienes conocen las consecuencias de quedar fuera de ella.

El actor de moda alemán en el reparto

El reparto incluye a Franz Hartwig, David Schütter, Jördis Triebel y Lars Eidinger, actor alemán conocido por la serie Babylon Berlin y que estará presente en Man of Tomorrow, de James Gunn. Eidinger interpreta a Zeno Gennardi, relacionado con la comunidad vampírica, y Triebel encarna a Laura Hoffmann.

La lectura política es uno de los rasgos centrales de la serie. La ficción utiliza el mito vampírico para abordar la lucha de clases, la crisis climática y el sometimiento de la mayoría social por una minoría privilegiada.

Lars Eidinger en 'City of Blood'
Lars Eidinger en 'City of Blood'

La ciudad ocupa buena parte del metraje a través de sus calles y edificios deteriorados. La producción evita una visión de futuro basada en grandes avances tecnológicos y propone, en cambio, una Berlín deteriorada por el conflicto bélico global, el cambio de la atmósfera y una desigualdad que la clase política no logra corregir.

City of Blood está disponible en Disney+ y plantea si la amenaza principal procede de los vampiros o de una ciudad que ya había normalizado la explotación, la escasez y el poder de una minoría antes de que esas criaturas revelasen su influencia.

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