Amaia, Nathy Peluso y Guitarricadelafuente actuarán en la residencia de Shakira en Madrid: estos son todos los artistas confirmados

Imagen de Shakira.

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Los ambiciosos planes para la residencia de Shakira en Madrid se van desvelando poco a poco mientras las expectativas no dejan de crecer. A menos de diez días de arrancar la primera de las 12 noches en el llamado estadio Shakira, que se alargará hasta el 11 de octubre, ya se van conociendo más detalles de lo que será el concierto. O mejor dicho, más allá de ello.

Recordemos que la cantante colombiana ha escogido la capital española para dar rienda suelta a la residencia europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Pero no solo albergará 12shows: el espacio Iberdrola Music de Villaverde se convertirá en Macondo Park, una “ciudad efímera” de 150.000 metros cuadrados dedicada a la cultura latina.

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Shakira anuncia su residencia en Madrid para el fin de gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' (Live Nation/Sony Music)

Este ‘parque’, inspirado en la obra del escritor Gabriel García Márquez, está concebido para que los asistentes puedan llegar horas antes del concierto -está previsto que el recinto abra aproximadamente a las 12:00 durante los días de los conciertos- y recorrer este espacio dedicado a diferentes artes latinoamericanas, llamado ES LATINA.

De Amaia a Lia Kali y Yerai Cortés

Este martes, ya se conocen los artistas que pasarán por ella. Amaia, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente -que este 25 de septiembre hará su debut como actor en La bola negra, de Los Javis-, Lia Kali y Yerai Cortés son algunos de los nombres del cartel en el que Shakira ha querido reunir a una “nueva generación” de músicos españoles y latinoamericanos. A ellos se suman Aria Vega, Gale, Louta, Maro y SANTOS BRAVOS, además de talentos emergentes como Izatkm, Ángeles Toledano, J Noa, Nico y Yapi. También habrá presencia de diferentes artistas del Benidorm Fest de la mano de RTVE.

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Guitarricadelafuente en la 79 edición del Festival de Cannes, el 21 de mayo de 2026. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Estos artistas actuarán en la llamada Sala por Occident, dentro del Macondo Park y alrededor de la residencia. Los nombres que cada noche subirán al escenario junto a Shakira todavía no se conocen, pero la organización avanza que serán artistas “de primer nivel” y que las sorpresas se irán desvelando en los próximos días.

Además de música, el Macondo Park y el programa Es Latina también reunirá música, literatura, moda, gastronomía, arte y danza a través de ocho pabellones temáticos.

Los espacios dedicados a las diferentes artes

Entre esos espacios estará La Biblioteca. Creada de la mano de Penguin Random House Grupo Editorial, estará dedicada a la literatura iberoamericana, especialmente a la obra de Gabriel García Márquez y a los libros que han inspirado a la propia Shakira. Contará con conversaciones diarias con autoras y un club de lectura impulsado por la cantante.

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Render estadio Shakira. (Live Nation)

En el pabellón dedicado a la moda, llamado El Taller, tendrá exhibiciones y pasarelas que reunirán a talento emergente español y firmas de alta costura, mientras que El Mercado llevará la gastronomía latinoamericana al recinto con una propuesta comisariada por el chef Rafa Zafra, donde se podrán degustar típicas arepas y tequeños venezolanos, además de propuestas sin gluten.

También habrá un Museo de Shakira, donde se podrá recorrer la trayectoria de la colombiana a través de materiales inéditos seleccionados por ella misma. La exposición estará dividida en tres etapas —El Icono Cultural, El Impacto Social y La Celebración Latina—, mientras que los más pequeños tendrán su propio espacio en Macondito y los seguidores de la artista podrán encontrarse en Club Loba.

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“Compartimos lengua, memoria, gestos, sobremesas. El Atlántico, entre nosotros, dejó de ser un océano hace mucho tiempo. Es un lazo”, explica Shakira sobre la idea que vertebra el proyecto. Una filosofía que también se refleja en su programación musical, distribuida prácticamente a partes iguales entre artistas españoles y latinoamericanos.