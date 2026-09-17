Marta Sánchez se despide emocionada del padre de Jesús Cabanas: “Es difícil expresar con palabras la grandeza de este ser humano”

La cantante española Marta Sánchez (EFE/ Irene Mancebo).

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La familia de Jesús Cabanas atraviesa un momento especialmente doloroso tras la muerte de su padre. Una pérdida que también ha afectado a Marta Sánchez, expareja del empresario y madre de su única hija, Paula. Aunque la cantante y Cabanas pusieron fin a su relación en 2010, los años han demostrado que la ruptura sentimental no supuso el final del vínculo familiar.

La artista ha querido acompañar públicamente a sus antiguos familiares en estas horas complicadas con un emotivo mensaje dedicado al que fuera su suegro. Unas palabras en las que ha dejado claro el cariño que todavía sentía por él y el importante papel que desempeñó durante los años en los que estuvo unida a Jesús.

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“Es difícil expresar con palabras la grandeza de este ser humano. Me eternizaría en este mensaje... Inmenso hombre”, ha escrito Marta, antes de reconocer hasta qué punto le ha afectado la noticia: “No pude tener mejor suegro. Estoy muy, muy afectada por esta pérdida”.

La cantante también ha querido hacer extensivo su apoyo al resto de la familia Cabanas Sánchez. “Ya sabéis lo que siento….. Os quiero. Siempre aquí para vosotros”, ha expresado. Y, de manera especial, se ha dirigido a Paula, que acaba de cumplir 23 años y afronta ahora la pérdida de su abuelo: “Ánimo, mi vida. Tu abuelo estará por siempre”.

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Durante su visita al programa, repasó su trayectoria y habló sobre el cuidado de su voz (El Hormiguero)

El recuerdo de Jesús Cabanas a su padre

Jesús Cabanas también ha compartido su particular despedida en redes sociales. El empresario ha publicado un vídeo junto a su padre acompañado de un texto en el que combina la tristeza por su ausencia con el recuerdo del carácter de quien fuera su referente. “Eras tan terco que hasta en esto quisiste llevar razón”, comienza su mensaje. “Contento por ti, estabas agotado. Triste por nosotros, tu familia, que te extrañaremos el resto de nuestras vidas”, continúa.

Cabanas ha cerrado la publicación con una expresión cargada de afecto: “Buen viaje, machete. Nos veremos de nuevo, papá. Te queremos”. El vídeo incluye además un momento especialmente emotivo junto a su nieta. En él, Paula pregunta a su abuelo qué le diría si muriera al día siguiente. La respuesta refleja el tono cercano y desenfadado que compartían: “Me muero y estoy contento por ello, pero estoy triste porque tú estás triste. Qué más te voy a decir. A ver si me voy a morir y te voy a cantar una canción”.

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Marta Sánchez (IMAGEN DE ARCHIVO).

Paula despide a su “persona favorita”

Marta Sánchez y Jesús Cabanas decidieron tomar caminos separados en el verano de 2010, pero con el paso del tiempo lograron mantener una relación cordial y cercana. Ambos han hablado públicamente de la buena sintonía que conservan, especialmente por el vínculo que comparten a través de Paula. “Tenemos una relación muy buena. Es una gran persona y un gran padre y seguimos teniendo un gran proyecto en común, que es nuestra hija”, explicaba Marta en una entrevista concedida a ¡HOLA! en 2021.

La joven también ha recurrido a las redes sociales para expresar lo que supone para ella la pérdida. Con unas pocas palabras, ha resumido el vínculo que mantenía con su abuelo y el vacío que deja su fallecimiento.

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“Mi abuelito, mi persona favorita. No hay palabras para lo que te voy a echar en falta, abu. Te quiero, eres mi sol. Descansa en paz”, ha escrito Paula. Su mensaje deja patente la estrecha relación que mantenían ambos y el lugar fundamental que ocupaba su abuelo en su vida.