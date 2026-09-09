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Todo lo que sabemos sobre la adaptación de ‘La campana de cristal’, de Sylvia Plath: la película con la que debutará en el cine la cantante Billie Eilish

La ‘oscarizada’ directora Sarah Polley se encarga de un proyecto que se sitúa como uno de los más esperados del próximo año

Billie Eilish debutará como protagonista en el cine en la adaptación de 'La campana de cristal', que dirigirá Sarah Polley REUTERS/ David Swanson
Billie Eilish debutará como protagonista en el cine en la adaptación de 'La campana de cristal', que dirigirá Sarah Polley REUTERS/ David Swanson
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Billie Eilish se pondrá al frente de la nueva adaptación cinematográfica de La campana de cristal, la única novela escrita por Sylvia Plath, en un proyecto escrito y dirigido por Sarah Polley que llegará con distribución de Focus Features y que convierte a la cantante en protagonista de su debut en el cine.

La producción ya ha terminado su rodaje y Variety ha precisado que Danielle Deadwyler, Ike Barinholtz y Connor Storrie se han incorporado al reparto, junto a Carey Mulligan, en una película en la que Eilish interpreta a Esther Greenwood, la joven de 19 años que vertebra la novela publicada en 1963.

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La campana de cristal es un texto clave en la obra de Sylvia Plath, aparecido por primera vez en Inglaterra bajo el seudónimo de Victoria Lucas y reeditado con el nombre de la autora en 1967, cuatro años después de su muerte. En Estados Unidos, la obra se publicó en 1971.

Los pasos de Billie Eilish en el cine

Variety ha concretado que Focus Features distribuirá la película y que Polley firma tanto la dirección como la adaptación del guion. La producción corre a cargo de Joy Gorman Wettels, Plan B Entertainment y StudioCanal.

La publicación también señaló que Gorman Wettels impulsó el proyecto desde su compañía Joy Coalition, donde lo armó con Eilish y Polley antes de asociarlo con Plan B y StudioCanal. El desarrollo, además, llevaba tiempo en marcha con la cantante vinculada a la película.

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Finneas O'Connell y Billie Eilish posan con su Oscar por la mejor canción original por 'What Was I Made For?', de la película 'Barbie'. (Foto por Jordan Strauss/Invision/AP)
Finneas O'Connell y Billie Eilish posan con su Oscar por la mejor canción original por 'What Was I Made For?', de la película 'Barbie'. (Foto por Jordan Strauss/Invision/AP)

La intérprete llega al proyecto con dos premios Oscar por las canciones originales de Barbie y Sin tiempo para morir, ambas escritas junto a su hermano Finneas. Además, Eilish era desde hace tiempo admiradora de la novela de Plath.

Antes de este papel, la artista solo había actuado en la serie Enjambre, de Prime Video, creada por Donald Glover y Janine Nabers. Esa aparición le valió el People’s Choice Award a la interpretación televisiva del año y una nominación a los Independent Spirit Awards como mejor actriz de reparto en una nueva serie de ficción.

Ese reparto se completa con Dylan Hawco como Buddy Willard, Lili Taylor como Jay Cee, Ella Beatty como Joan y Maggie Kuntz como Doreen.

Una de las imágenes que se han filtrado de Billie Eilish en el rodaje de 'La campana de cristal'
Una de las imágenes que se han filtrado de Billie Eilish en el rodaje de 'La campana de cristal'

La novela en la que se basa la película sigue a Esther Greenwood, una estudiante universitaria de las afueras de Boston que obtiene unas prácticas de verano en una revista femenina de Nueva York. A partir de esa estancia, el libro narra su progresivo deterioro psíquico entre la ansiedad, la desorientación y la presión de los papeles sociales reservados a las mujeres en los años cincuenta.

De qué trata ‘La campana de cristal’

La obra suele leerse como novela en clave y conserva rasgos de ‘autoficción’. Plath se suicidó un mes después de su primera publicación en Inglaterra, y ese hecho ha marcado desde entonces la recepción de un libro centrado en el descenso hacia la enfermedad mental.

En el relato, Esther regresa a Massachusetts tras sus prácticas y entra en una depresión cada vez más profunda cuando fracasan sus expectativas académicas. Después de varias tentativas de suicidio, es internada en distintos hospitales psiquiátricos, recibe terapia ‘electroconvulsiva’ y acaba bajo el cuidado de la doctora Nolan, una figura decisiva en su mejoría.

Portada de La campana de cristal, Sylvia Plath (1963) Literatura Random House Mondadori
Portada de La campana de cristal, Sylvia Plath (1963) Literatura Random House Mondadori

La imagen que da título al libro aparece cuando Esther describe su depresión como si estuviera atrapada bajo una campana de cristal, sin poder respirar. El final la sitúa ante una reunión con sus médicos, que deben decidir si puede abandonar el hospital y volver a la universidad.

La nueva adaptación no será la primera tentativa de llevar la obra a la pantalla. El texto ya una versión cinematográfica en 1979 dirigida por Larry Peerce y que, en distintas etapas, Julia Stiles, Rose McGowan, Kirsten Dunst y Dakota Fanning estuvieron vinculadas a proyectos que nunca llegaron a salir adelante.

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