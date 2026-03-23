Shakira se inspira en ‘Cien años de soledad’ para sus conciertos en Madrid: así será el estadio que acogerá su fin de gira

Shakira anuncia su residencia en Madrid para el fin de gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' (Live Nation/Sony Music)

Shakira convertirá el distrito madrileño de Villaverde en el Macono Park durante, por ahora, seis días, en Madrid. La cantante colombiana ha añadido este lunes tres nuevas fechas a su residencia europea que dará fin a su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Todo ello mientras se desvalaban detalles del llamado Estadio Shakira, un recinto que se contruirá dentro del Iberdrola Music de Madrid, para la ocasión.

Diseñado por el grupo BIG-Bjarke Ingels Group, el estadio será "una obra de arte en sí misma" y como ha anunciado uno de sus arquitectos en la rueda de prensa que ha tenido lugar este lunes, Agustin Pérez Torres, será algo “que no se ha hecho nunca”.

Shakira para la promoción de 'Las mujeres ya no lloran World Tour'.

Así, a las tres fechas anunciadas hace unos días, el 25, 26 y 27 de septiembre, ahora hay que añadirle varios días previos: el 18, 19 y 20 de septiembre. En total, este recinto albergará, solo en los seis conciertos, más de 300.000 personas: 26.688 en grada y 25.000 de pie por día, a la que hay que sumar una zona VIP que albergará aproximadamente otras 3.000 personas. “Hemos trabajado en hacer un estadio que será único en el mundo”, ha apuntado el arquitecto.

Más de 300.000 personas y 12 horas de eventos al día

A su alrededor estará situado el Parque Macondo, o como se ha referido también el presidente de Live Nation Pino Sagliocco, el Macondo Park, algo inédito que le hace sentirse “orgulloso de ser latino”. Esto toma el nombre del pueblo ficticio, epicentro del realismo mágico que ideó el escritor y premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Para ello se construirán ad-hoc 15 hectáreas junto al estadio que servirán de escenario para las actividades que se realizarán antes, durante y tras los conciertos. En total, todo el área del festival tendrá 140.000 metros cuadrados.

Recreaciones de Macondo Park.

También habrá hueco para los niños con un parque especial pensados para ellos: Macondito, que estará curada por los propios hijos de Shakira, Milan y Sasha, nacidos en Barcelona en 2013 y 2015, respectivamente, de su relación con el jugador del F.C. Barcelona Gerard Piqué.

A lo largo de 12 horas ininterrumpidas, este parque enriquecerá la experiencia del concierto con una variada programación que incluye música en directo, arte, moda, cine, gastronomía y otras propuestas culturales relacionadas con Latinoamérica gracias al programa Es Latina. A este se sumarán partners que quieran unirse a la comunidad que se creará.

El recinto se organizará mediante espacios públicos superpuestos y llenos de color, que conducirán al público entre mercados, puestos de artesanía, experiencias culinarias, áreas infantiles, zonas VIP y otras sorpresas. Como apuntan, para Shakira, “ser latina no tiene nada que ver con las fronteras ni la geografía”.

Guerra abierta entre el Ayuntamiento y el Gobierno central

Saglioco afirmó que los planes de movilidad permitirán el correcto desarrollo del evento, después de que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, solicitara trasladar los conciertos a otro recinto. “No se están valorando los costes”, ha dicho Sagliocco ante el dinero que está suponiendo la inversión.

Recreaciones de Macondo Park.

Martín ha instado a trasladar los conciertos recientemente anunciados por Shakira a otros espacios, al considerar que el Iberdrola Music, situado en el distrito de Villaverde y próximo a Getafe, “no reúne aún las condiciones necesarias” para acoger grandes eventos. Frente a ello, Almeida calificó de “extraordinario” que la artista colombiana eligiera Madrid para ofrecer tres conciertos, garantizando que serán hasta “diez fechas”, algo sobre lo que no se ha querido pronunciar el presidente de Live Nation.

En este contexto, Almeida acusó al delegado de realizar “declaraciones absolutamente irresponsables” con las que, en su opinión, pretende “torpedear cualquier evento en la ciudad”, incluso “afectando a la seguridad de los madrileños, como ocurrió en La Vuelta”, o poniendo obstáculos al recinto elegido para los conciertos.

Cuándo y dónde comprar las entradas

Las entradas para los conciertos del 18, 19 y 20 de septiembre saldrán a la venta el viernes 27 de marzo a las 12:00 horas en www.livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Por su parte, las correspondientes a los conciertos del 25, 26 y 27 de septiembre estarán disponibles ese mismo día desde las 10:00 horas, dos horas antes, en los mismos canales de venta.

Quienes se hayan registrado previamente en www.shakira.com —cuyo plazo finalizó el domingo 22 de marzo a las 22:00 horas— podrán acceder a una primera preventa para las seis fechas, que comenzará el martes 24 de marzo a las 10:00 horas (para los conciertos del 25, 26 y 27 de septiembre) y a las 12:00 horas (para los del 18, 19 y 20 de septiembre).

Además, la preventa SMusic se habilitará el miércoles 25 de marzo a las 10:00 horas (para los conciertos del 25, 26 y 27 de septiembre) y a las 12:00 horas (para los del 18, 19 y 20 de septiembre). Por último, los usuarios registrados en www.livenation.es podrán acceder a una preventa adicional el jueves 26 de marzo a las 10:00 horas (para los conciertos del 25, 26 y 27 de septiembre) y a las 12:00 horas (para los del 18, 19 y 20 de septiembre), antes de la venta general.