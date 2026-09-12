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Polonia desplegará una plataforma española para compartir información de inteligencia y vigilancia con los aliados de la OTAN

La contratación de GMV es parte del programa SAFE con el que la Unión Europea tratas de fomentar la cooperación entre países aliados y el desarrollo de tecnología de defensa europea

Archivo. Militares polacos (Europa Press/Contacto/Jakob Ratz)
Archivo. Militares polacos (Europa Press/Contacto/Jakob Ratz)
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El Ministerio de Defensa de Polonia ha seleccionado a la empresa polaca TELDAT para desplegar una solución tecnológica de la multinacional española GMV destinada a mejorar el intercambio de información de inteligencia con los países aliados. El sistema estará basado en CSD-SIERRA, una plataforma diseñada para almacenar, analizar y compartir datos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de forma segura. El contrato contempla el suministro de licencias de software, el despliegue e instalación del sistema, la formación de los usuarios, el soporte de ingeniería y tres años de mantenimiento.

La adjudicación es parte del programa SAFE con el que la Unión Europea tratas de fomentar la cooperación entre países aliados y el desarrollo de tecnología de defensa europea. En este caso, el objetivo es reforzar la interoperabilidad de la defensa europea, mejorando la conexión entre Estados y ejércitos. La solución permitirá a las Fuerzas Armadas polacas trabajar con información procedente de distintos centros operativos y compartirla con aliados conforme a los estándares de la OTAN. Entre los datos que podrá gestionar se encuentran imágenes, vídeos, información de seguimiento de objetivos terrestres y productos de inteligencia elaborados por diferentes unidades.

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El Ministerio de Defensa ha avanzado que España incrementará con medio aéreos "su contribución a la seguridad y disuasión" en el espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN, "en misiones de vigilancia y control", tras la reciente incursión de drones rusos en Polonia. (Fuente: Europa Press / OTAN / EBS / Moncloa / Defensa)

Una plataforma para compartir información

CSD-SIERRA es la solución Coalition Shared Database desarrollada por GMV. Su función es conectar a centros operativos, mandos y analistas para que puedan acceder a información de inteligencia y distribuirla entre los integrantes de una coalición. El sistema sigue el estándar STANAG 4559 de la OTAN, que regula el intercambio de datos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. La plataforma permite reunir información procedente de sensores, unidades militares y centros de mando. Después, los usuarios pueden consultar, explotar y difundir esos datos según sus permisos de acceso. El objetivo es que las fuerzas aliadas dispongan de una imagen operativa común y puedan tomar decisiones con mayor rapidez.

Según GMV, CSD-SIERRA ya está desplegado en entornos de la OTAN y ha sido suministrado a organizaciones de la Estructura de Mando y de la Estructura de Fuerzas de la Alianza. También integra datos de otros ministerios de defensa y redes multinacionales de intercambio de inteligencia. En el actual contexto de seguridad europeo, la capacidad de compartir información de manera ágil es considerada un elemento clave para las operaciones militares.

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El despliegue en Polonia irá acompañado de una colaboración industrial entre GMV y TELDAT. Ambas compañías firmaron un memorando de entendimiento durante la 34ª Feria Internacional de la Industria de Defensa de Polonia, conocida como MSPO, celebrada del 9 al 11 de septiembre. El acuerdo establece un marco de cooperación en defensa y seguridad, especialmente en el ámbito de las capacidades interoperables para compartir información de inteligencia. TELDAT será la empresa encargada de desplegar la solución para el Ministerio de Defensa polaco. José Prieto, director de Estrategia Global y Desarrollo de Negocio de Defensa y Seguridad de GMV, señaló que el contrato refleja la confianza de los países aliados en la tecnología de la empresa. También destacó que CSD-SIERRA se ha convertido en una solución de referencia para el intercambio seguro y normalizado de inteligencia.

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