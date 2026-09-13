España

Los embalses de agua se encuentran al 62,58 % de su capacidad este domingo 13 de septiembre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España (EFE)
Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España (EFE)
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Los embalses de agua en España se encuentran en un 62,58 % de su capacidad, conforme a la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular difundido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) este domingo 13 de septiembre.

De acuerdo con estos datos oficiales, el almacenamiento de agua en el país bajó en los últimos siete días.

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Conocer la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema clave para entender la gestión de los recursos hídricos en el país.

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: domingo 13 de septiembre de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 35.073 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 62,58 %.

Variación de hace una semana: -802 hm3.

Variación porcentual semanal: -1,43 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 32.636 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 58,23 %.

Capacidad de todos los embalses de España por comunidad autónoma

Los embalses de agua están a su 62,58 % de capacidad (Reuters)
Los embalses de agua están a su 62,58 % de capacidad (Reuters)

Andalucía: 72,25%.

Aragón: 50,50%.

Asturias: 64,47%.

C. Valenciana: 40,80%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 41,98%.

Castilla-La Mancha: 59,48%.

Cataluña: 69,23%.

Comunidad de Castilla y León: 57,55%.

Extremadura: 66,91%.

Galicia: 62,02%.

Murcia: 25,00%.

Navarra: 36,21%.

Tips para ahorrar agua en el baño

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el baño.

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Elija la ducha en vez del baño. Una ducha consume, por término medio, una cuarta parte del agua que requiere un baño: para llenar la bañera hacen falta unos 200 litros de agua, mientras que una ducha de cinco minutos consume unos 50 litros.

Instale en la ducha un rociador eficiente. Los rociadores de ducha eficientes consumen unos 6-7 litros de agua por minuto, frente a los 12-15 litros de los tradicionales. Su instalación resulta muy sencilla: sólo hay que desenroscar el antiguo y enroscar el nuevo a la manguera de la ducha.

Controle su tiempo de ducha. Debajo de la ducha es fácil perder la noción del tiempo. Hay artilugios sencillos y baratos, como los relojes de arena impermeables, que nos permiten saber cuándo han transcurrido 4 o 5 minutos.

Abra el grifo sólo cuando necesite el agua. Mientras se enjabona, puede cerrar el grifo. Haga lo mismo mientras se lavas los dientes o se afeitas.

Use bien la cisterna del WC. Si la cisterna tiene un pulsador doble, utilice la opción de descarga reducida cuando necesite poca agua. Utilizará sólo la mitad del agua que contiene la cisterna y logrará el mismo resultado.

Si el agua caliente tarda en llegar puede utilizar un cubo o barreño para recoger el agua de la ducha hasta que salga caliente. Con ella puedes regar las plantas, fregar suelos, etcétera.

Coloque una papelera en el baño, así será más fácil evitar que el inodoro se utilice como si fuera un cubo de la basura, se ahorrará agua y evitará su contaminación.

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