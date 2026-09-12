‘Woman Unknown’, de May el-Toukhy, galardonada con el León de Oro a mejor película en el Festival de Venecia 2026

May el-Toukhy sostiene el León de Oro por su película ‘Woman Unknown’ durante la ceremonia de clausura de la 83.ª edición anual del Festival Internacional de Cine de Venecia.(Ettore Ferrari/EFE)

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El Festival de Venecia de 2026 ha llegado a su fin este sábado con la tradicional entrega de galardones en el emblemático Palacio del Cine del Lido, la isla veneciana donde se celebra cada año este prestigioso evento cinematográfico. Así, la entrega de los premios ha puesto fin a once intensos días de cine. La ceremonia de esta 83ª edición ha condecorado a Woman Unknown, de la directora danesa-egipcia May el-Toukhy, con el León de Oro de mejor película. De esta manera, toma el relevo a Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch, la predilecta de 2025.

La película era la única de las que competía por el premio máximo dirigido únicamente por una mujer y así ha superado a otras de las que se postulaban como favoritas de la jornada en el Lido, como eran Dau, Possible Love o Naza. En el discurso de agradecimiento, la cineasta ha lavado la figura femenina a lo largo de la historia y la necesidad de su visibilización. El drama danés, ambientado justo después de la Segunda Guerra Mundial, sigue a una niñera que debe enfrentarse al secreto de la relación que mantuvo durante el conflicto con un combatiente alemán. A través de esa historia, la película aborda el sentimiento de culpa y la necesidad de preservar el honor en la posguerra.

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La propuesta abandona el festival cinematográfico con otra estatuilla: la Copa Volpi a la mejor actriz gracias a la actuación protagonista de Mathilde Arcel F. Por su parte, la Copa Volpi al mejor actor fue para John Malkovich, integrante del elenco de Wild Horse Nine, de Martin McDonagh. Y, el ruso Ilya Khrzhanovskiy, se ha alzado con el León de Plata como el mejor director por su trabajo en Dau, la película que cuenta la vida, muy libremente, de Lev Landáu, físico soviético que obtuvo el Nobel.

Más ganadores de la noche

El drama Possible Love, nuevo trabajo del aclamado Lee Chang-dong que ha sido una de las películas más elogiadas de la competición, se ha llevado el León de Plata del Gran Premio del Jurado. La surcoreana ya ha sido elegida como la película que representará a la nación asiática en los Oscar, y cuenta la historia de un trabajador que ha sido despedido y se cruza con un documentalista que altera sus propósitos. Ha contado con la ayuda de Netflix, por lo que en los próximos meses se podrá ver en la plataforma.

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El director surcoreano Lee Chang-dong sostiene el León de Plata, Gran Premio del Jurado, por su película “Possible Love”. (Ettore Ferrari/EFE)

Naza era otra de las grandes promesas, y ha acabado la jornada italiana con el Premio Especial del Jurado. El documental refleja los mecanismos que los soldados israelís ejecutan con el fin de oprimir a la población gazatí. Y, curiosamente, este proyecto está dirigido por Yuval Abraham y Rachel Szor, ambos israelíes, que han agradecido también la labor de los comunicadores palestinos mostrando la realidad del territorio.

Para completar la ‘selección oficial’. El premio al mejor guion ha sido para Stéphane Brizé, Coralie Amédéo y Olivier Gorce por Un bon petit soldat, de Brizé. Mientras que, Malou Khebizi ha obtenido el Premio Marcello Mastroianni al mejor intérprete emergente por 15/18, de Cédric Kahn.

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Otras secciones y la ausencia española

Más allá de los honores de la sección oficial, la cual se lleva la mayor parte de la atención, la Biennale también ha concedido los premios de las secciones paralelas del festival. Ellos eran ‘Venice Immersive’, dedicada a las obras de carácter inmersivo y ‘Orizzonti’, que busca premiar a las jóvenes promesas del sector y sus cintas de corte más independiente. En este último grupo ha destacado el galardón actoral a Riccardo Scamarcio, uno de los intérpretes italianos de mayor proyección, por su papel en I figli della scimmia. En ella, vive un dilema como padre: preferir al hijo de su hermano frente al suyo propio, que sufre una discapacidad. La película con el reconocimiento máximo de ‘Orizzonti’ ha sido la belga Un détour par Diane. Así, los premiados en estas secciones han sido:

Gran Premio Venice Immersive: The Pigeon Ring , de Yuqi Zhang y Shixin Tao.

Premio Especial del Jurado Venice Immersive: Out of the Ashes , de Rory Mitchell y Nonny de la Peña.

Premio a la Dirección Venice Immersive: Peter Flaherty, por Empire at Sea .

Mejor película de Orizzonti: Un détour par Diane , de Ann Sirot & Raphaël Balboni

Mejor dirección de Orizzonti: Jaqueline Lentzou por A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra

Premio Especial del Jurado Orizzonti: La maison du vent , de Auguste Bernard Kouemo Yanghu

Mejor actriz de Orizzonti: Laleh Marzban por Moragheb

Mejor actor de Orizzonti: Riccardo Scamarcio por I figli della scimmia

Mejor guión de Orizzonti: Tommaso Landucci & Damiano Femfert por I figli della scimmia

Mejor cortometraje de Orizzonti: Quelques instants de bonheur , de Shaden Safieddine Tazi

Otros: En la sección ‘Venecia Spotlight’ (centrada en obras innovadoras y originales en su relación con el público) han sido galardonadas I matter, de Alina Şerban, Premio del público; y La maison du vent, de Auguste Bernard Kouemo Yanghu, como León del Futuro, Premio Venecia Ópera Prima.

De izquierda a derecha, el guionista ítalo-alemán Damiano Femfert, el director italiano Tommaso Landucci y el actor italiano Riccardo Scamarcio sostienen los premios de la sección Horizontes por “I figli della scimmia”. (Ettore Ferrari/EFE)

Esta edición, la número 83, ha contado con Maggie Gyllenhaal como presidenta del jurado de la sección oficial, por lo que ha sido también la encargada de dar a conocer el resultado de las deliberaciones. A pesar de su gran acogida con 15,5 minutos de ovación en pie en su entreno, entre las grandes ausencias del palmarés en el que competían 21 largometrajes se encuentra Búnker, la película interpretada por los españoles Penélope Cruz y Javier Bardem que convierte la crisis de un matrimonio instalado en Londres con sus hijos en un retrato de la riqueza extrema, el aislamiento y la fractura moral.

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