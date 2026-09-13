Viajes

Ramón Vallés, piloto de avión con más de 28.000 horas de vuelo: “La salud mental es sagrada. Y yo me he implicado mucho en este tema a raíz de lo que pasó aquí en Barcelona”

Los pilotos cuentan con programas de acompañamiento para afrontar situaciones personales adversas y disponer de apoyo antes de que afecten a su trabajo

Un avión y el piloto
Ramón Vallés, como comandante y piloto comercial acumula más de 3 décadas de experiencia y 28.000 horas de vuelo. (Youtube/Roca Proyect)
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Ramón Vallés, comandante de vuelos comerciales con más de 28.000 horas de vuelo acumuladas en tres décadas de carrera, considera que la salud mental de los pilotos es una prioridad absoluta para la seguridad aérea. “Sagrada. Y yo me he implicado mucho en este tema a raíz de lo que pasó aquí en Barcelona”, afirmó en referencia al accidente del vuelo 9525 de Germanwings, ocurrido el 24 de marzo de 2015. El piloto de la aeronave que cubría la ruta Barcelona-Düsseldorf se encerró en la cabina y estrelló el avión contra los Alpes franceses. En el siniestro murieron las 150 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes.

Vallés participó en una entrevista con Carlos Roca en el pódcast Roca Project, donde repasó los distintos aspectos de su profesión, desde los protocolos de seguridad en los aviones hasta las rutinas de descanso que exige el trabajo de un piloto de largo radio. El comandante recordó que el copiloto de aquel vuelo padecía un cuadro psiquiátrico grave, con recomendación de internamiento, y se encontraba medicado con fármacos incompatibles con el ejercicio del pilotaje. “Ese señor que iba a la derecha estaba tremendamente enfermo”, explicó, y añadió que las cajas negras del avión permitieron reconstruir con precisión lo sucedido: “La caja negra lo guarda todo, Carlos. Fue muy bestia”.

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Interior de avión comercial con pasajeros de pie colocando equipaje en los compartimentos superiores, y otros sentados en sus asientos.
El comandante habló de lo que significa realmente la seguridad en el avión cuando llevas a cientos de personas dentro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El piloto subrayó que el problema de fondo fue una falla en la detección médica del caso. Los profesionales que atendieron al copiloto en su última recaída no pertenecían al ámbito de la medicina aeronáutica y desconocían que se trataba de un tripulante en activo, lo que impidió que se activara cualquier alerta ante las autoridades de la aviación. Para Vallés, esa falta de comunicación entre el sistema de salud y las compañías aéreas sigue siendo la lección más dolorosa de aquel episodio, y por eso insiste en hablar del tema cada vez que tiene la oportunidad.

Los programas de apoyo a pilotos

Dos mujeres conversan en un consultorio. Una paciente sonríe mientras mira a su psicóloga, quien la escucha. Taza de té y plantas en el fondo.
Las largas horas compartidas en una cabina de vuelo pueden convertirse en un espacio de confianza para el piloto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vallés detalló que las aerolíneas cuentan con programas de asistencia entre compañeros, en los que pilotos capacitados acompañan a colegas que atraviesan situaciones personales adversas. En España funcionan, por ejemplo, el Programa de Atención Integral a Pilotos en España (PAIPE) del colegio oficial y el Programa de Atención a Pilotos (PAPI) que colabora con el sindicato de pilotos español. Según explicó, las largas horas compartidas en una cabina de vuelo pueden convertirse en un espacio de confianza.

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“En una cabina de un avión, que pasamos muchas horas, eso puede ser un confesionario”, señaló. El comandante remarcó que un piloto que no se sienta en condiciones de volar tiene la obligación de comunicarlo y quedarse en tierra, incluso si eso implica una baja médica prolongada. “Si esa seguridad pasa por mi persona, tengo que tener muy claro que si yo no estoy en condiciones de hacerlo, yo soy el primero que no me subo al avión”, explicó.

Ramon Vallès sostiene que el avión es el medio más seguro del mundo. (Mario Jasso/Cuartoscuro)
Ramon Vallès sostiene que el avión es el medio más seguro del mundo. (Mario Jasso/Cuartoscuro)

Los protocolos de seguridad anticipan cada escenario antes del despegue

Además de la salud mental, Vallés abordó otros aspectos centrales de su oficio vinculados al miedo a volar y a la seguridad en aviones. Sostuvo que la aviación comercial de pasajeros es el medio de transporte más seguro y que sus índices de siniestralidad son muy inferiores a los del transporte por carretera. Explicó que antes de cada vuelo se realiza un briefing entre pilotos y tripulación de cabina en el que se repasan los escenarios más adversos posibles, como incendios, humo o una eventual evacuación de un avión. “Vamos muy por delante de los acontecimientos para que nunca nos pille nada por sorpresa”, indicó.

El rey Felipe VI y la princesa de Asturias protagonizan un momento histórico al volar juntos por primera vez en un avión de entrenamiento Pilatus PC-21 de la Academia General del Aire en San Javier.

El descanso previo al vuelo es parte del protocolo de seguridad

El comandante también hizo referencia al desgaste físico que implica volar de noche en rutas de largo radio y a la importancia del descanso previo y posterior a cada vuelo como parte de su rutina profesional. “Lo primero que hago siempre que sé que voy a volar es descansar mucho”, relató, y mencionó que en una ocasión durmió veinte horas y media de forma ininterrumpida tras un vuelo transoceánico. En 2023 no se registraron muertes en la aviación comercial de reactores de pasajeros en ningún lugar del mundo, según el dato que citó Vallés durante la conversación, una cifra que atribuye al rigor de los protocolos y al entrenamiento constante en simuladores de vuelo.

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