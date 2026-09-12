Charli XCX pide disculpas por no pasar por España en su tour europeo: “Estas giras son emocional y físicamente muy duras para mí”

Crédito: Henry Redcliffe

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La cantante Charli XCX no pasará por España en su gira europea. Pero ni por España, ni Portugal, ni Italia, Alemania y tantos otros países. La artista británica anunció en la tarde de ayer las fechas y paradas de su gira europea y apenas contaba con 6 citas, la mayoría de ellas concentradas entre Reino Unido y la República de Irlanda. Tan solo Ámsterdam y París se encontraban entre las ciudades del continente europeo, y aun así todo condensado durante el mes de febrero, lo que causó un gran revuelo entre sus fans, y una rápida respuesta de la propia Charli.

“Ah Europa, ese famoso continente compuesto por Glasgow, Manchester y Londres”, “no te deslomes tanto hija mía” o “tan cansado de que los artistas hagan giras enanas y prioricen festivales... no quiero ir al primavera a ver un show reducido y mal, quiero un concierto NORMAL” eran solo algunos de los comentarios de los fans criticando e ironizando con la situación. Charli, que como muchos sabrán es una persona bastante pediente de las redes sociales y en especial de los mensajes de sus fans, no tardó en dar una respuesta, a medio camino entre la disculpa sincera y la justificación física y emocional.

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“Hola a todos. Sé que hay mucha frustración en los comentarios por el hecho de que no esté dando muchos conciertos. Lo siento mucho si os sentís decepcionados, pero tengo que ser fiel a mi verdad como artista: las giras me resultan muy duras, tanto emocional como físicamente. No busco compasión y siento un enorme respeto por los artistas que pueden soportarlo a un nivel intenso, prolongado y a toda máquina, pero yo simplemente no soy una de esas personas y nunca lo he sido. Esto también fue parte de mi razonamiento para hacer una gira más corta por Norteamérica. Siento mucho si pensáis que os estoy fallando, de verdad que lo siento. Quizá algún día esté preparada para el tipo de gira que esperáis de mí, pero ahora mismo no lo estoy. Si venís a un concierto, espero que os divirtáis y lo disfrutéis, y yo haré todo lo posible por mantener una actitud sana y positiva y disfrutarlo también. xx Mucho amor, Charli”, escribía en su cuenta de Instagram, poniendo el foco en el cansancio mental y físico de una gira así.

Imagen de la gira de Charli XCX en Europa.

Los festivales, la última esperanza

El anuncio de Charli coincide precisamente con el inicio de su tour Music, Fashion Film en Estados Unidos, que comenzó este mismo viernes con una primera parada en Philadelphia y que continuará en Nueva York hasta terminar en Las Vegas el 23 de octubre. Parece evidente que la cantante no ha querido hacer una gira muy extensa en el otro continente y quizá por ello no es de extrañar que para Europa haya seguido el mismo camino, y en general lo haya acotado a su Inglaterra natal. Aun con todo, hay quien se pregunta si no habrá otra manera de ver a la artista tocar por primera vez el disco que lanzó este verano.

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La respuesta podría estar en los festivales, en los que Charli XCX siempre se ha prodigado y que en el caso de España ha estado estrechamente ligada al Primavera Sound de Barcelona. Dado que la gira europea concluye en febrero y el primavera no tiene lugar hasta finales de mayo y principios de junio, es bastante probable que se haya despejado el calendario en caso de una posible temporada de festivales. De momento no ha dado muchas pistas al respecto y habrá que esperar a ver cómo le va en estas primeras actuaciones, pero de momento parece que Charli XCX ha dejado la etapa brat en todos los aspectos y prefiere tomarse esta nueva con más calma.