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Luz verde para adaptar uno de los relatos más misteriosos y menos conocidos de Stephen King: un homenaje a Lovecraft ambientado en Londres

Prime Video ha anunciado que hará una versión de ‘Crouch End’ a través de una miniserie que promete convertirse un thriller policiaco repleto de fenómenos sobrenaturales

El escritor estadounidense Stephen King del que ahora se adaptará uno de sus relatos menos conocidos. EFE/Maja Hitij/Archivo
El escritor estadounidense Stephen King del que ahora se adaptará uno de sus relatos menos conocidos. EFE/Maja Hitij/Archivo
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La plataforma Prime Video ha dado luz verde a una nueva adaptación televisiva de Stephen King. Se trata del relato de terror Crouch End, que se convertirá en una miniserie limitada de seis episodios ambientada en Londres, según ha informado la revista Variety. La producción será la primera adaptación de King que se realice en el Reino Unido.

La trama parte de la denuncia de la estrella de cine Doris Freeman, quien llega a una comisaría de Londres y asegura que fenómenos extraños explican la desaparición de su marido. El inspector Ted Vetter quedará a cargo del caso y deberá determinar si ella dice la verdad, si puede ser una asesina o si hay algo más detrás.

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De acuerdo con el medio, la serie tendrá guion de Paul Tomalin (creador de la serie Cadáveres) y dirección de Tom Shankland, conocido por estar al frente de capítulos de títulos como The Letfovers o La casa Guinness y por películas de terror como Waz o The Children. La producción estará a cargo de Mammoth Screen y Fifth Season, con Tomalin, Shankland, Damien Timmer, Rebecca Keane y Ben Irving como productores ejecutivos.

Un homenaje al universo del horror cósmico

“Stephen King es uno de los narradores que definen nuestra época, y estamos encantados de dar vida a su relato ‘lovecraftiano’ en Londres con Crouch End”, ha dicho Nicole Clemens, vicepresidenta de originales internacionales de Prime Video y Amazon MGM Studios, citada por la publicación. Tomalin agregó: “Después de leer Crouch End hace algunos años, la prosa vívida de Stephen King ha perseguido mis pesadillas desde entonces”.

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Una ilustración que corresponde a 'Crouch End', de Stephen King, en la que se puede ver a una de las criaturas tentaculares propias del universo de Lovecraft.
Una ilustración que corresponde a 'Crouch End', de Stephen King, en la que se puede ver a una de las criaturas tentaculares propias del universo de Lovecraft.

El cuento, publicado por primera vez en 1980, fue presentado originalmente en Nuevos cuentos de los Mitos de Cthulhu (editado en nuestro país por Valdemar) y más tarde reapareció en la colección Pesadillas y alucinaciones de las historias de King. El relato es considerado un homenaje a H.P. Lovecraft y contiene referencias al autor, aunque también puede considerarse como un thriller policiaco con elementos de terror sobrenatural característicos de ambos autores.

Variety también indicó que el reparto ya está en proceso, con “mucho interés”. Shankland afirmó: “Soy un superfan de Stephen King desde siempre. La oportunidad de trabajar con este gran equipo y dar vida a su misterio londinense es más que emocionante”.

La maquinaria de Stephen King no para

La maquinaria de adaptación de las novelas y relatos de Stephen King sigue en plena forma. Hace poco se confirmaba la renovación de la segunda parte de It: Bienvenidos a Derry, después de su gran aceptación en HBO Max. Pero son muchos más los proyectos que se encuentran a punto de estrenarse o en proceso de preparación.

Carrie presenta un nuevo tráiler.

Entre los más esperados se encuentra la nueva serie sobre Carrie, de un experto en su universo como es Mike Flanagan (ya ha adaptado El juego de Gerald, Doctor Sueño y La vida de Chuck), también para Amazon Prime Video. Una relectura del clásico en clave contemporánea que contará con ocho episodios y que se estrenará el próximo 7 de octubre.

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