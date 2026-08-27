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Todo lo que se sabe sobre ‘La historia de Lizzie Borden’, la serie de Ryan Murphy sobre asesinos míticos de la historia: reparto y fecha de estreno en Netflix

Tras abordar los personajes de Dahmer, Lyle y Erik Menéndez y Ed Gein, ahora le toca el turno a la chica del hacha que, supuestamente mató a su padre y su madrastra en el siglo XIX

El tráiler oficial de "Monstruo: La historia de Lizzie Borden" mostró el primer vistazo de Sarah Paulson como Aileen Wuornos (Netflix)
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Después de Dahmer, La historia de Lyle y Erik Menédez y La historia de Ed Gein, Ryan Murphy sigue ampliando la cosmogonía de su antología Monstruo, alrededor de algunos de los asesinos del siglo XX más célebres de la historia. Sin embargo, en esta ocasión, se retrotrae al siglo XIX para contar la historia de uno de los crímenes que conmocionaron a la sociedad estadounidense del momento.

Esta cuarta entrega de la saga se titula La historia de Lizzie Borden, se estrenará en Netflix el 17 de septiembre y contará con 8 episodios. Se centrarán en el caso de Lizzie Borden, juzgada por el asesinato con hacha de su padre y su madrastra en 1892 y finalmente absuelta pese a las sospechas que recayeron sobre ella.

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La nueva temporada parte de un caso real que sigue sin resolución oficial. Lizzie Borden nació en 1860 en el seno de una familia acomodada de Fall River, en Massachusetts, y su nombre quedó fijado en la cultura popular estadounidense tras un proceso judicial que se convirtió en uno de los más divulgados de su época.

El caso real de Lizzie Borden

En agosto de 1892, su padre Andrew y su madrastra Abby aparecieron muertos en su casa después de ser atacados con un hacha. La sospecha se dirigió hacia Lizzie después de que ofreciera respuestas contradictorias a la policía, aunque el juicio terminó con su absolución.

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Esta entrega supondría un giro dentro de una franquicia marcada por la controversia. En sus cuatro años de recorrido, la serie Monster ha despertado críticas por su tratamiento de figuras reales vinculadas a crímenes célebres como Jeffrey Dahmer, los hermanos Menéndez o Ed Gein, con reproches de explotación de materiales especialmente delicados.

Monstruo: La historia de Lizzie Borden
Ella Beatty como Lizzy Borden en la nueva entrega de la antología 'Monstruo' de Ryan Murphy (Netflix)

La nueva temporada retrocede más de un siglo respecto a las tres anteriores. Ese desplazamiento temporal lleva la historia a un caso en el que todos los implicados han muerto hace décadas y a un crimen que generó desde el principio múltiples teorías sin que ninguna llegara a cerrar el asesinato de forma oficial.

El relato sobre su entorno familiar añade que, tres años después de la muerte de su madre, Andrew Borden se casó con Abby. Ni Lizzie ni su hermana Emma aceptaron esa relación, al considerar que la nueva esposa estaba con su padre por interés económico y social.

La mañana del 4 de agosto de 1892, Andrew y Abby fueron hallados asesinados en su vivienda. Fue la propia Lizzie quien alertó del crimen, aunque terminó detenida y juzgada al convertirse en la principal sospechosa por varios indicios, entre ellos la quema de un vestido que, según ella, estaba manchado de pintura.

El tráiler sugiere una interpretación concreta del caso. La serie adoptaría la teoría de que Andrew era un padre abusivo, de que Lizzie mantenía una relación sexual con la criada Bridget Russell y de que ambas participaron en el ataque.

Quién es quién en la serie de Ryan Murphy

La pieza promocional, acompañada por la canción Berghain de Rosalía, también anticipa que la ficción abordará el peso que tuvieron las ideas de la época sobre la supuesta inocencia femenina en la absolución de Lizzie. Además, deja entrever la incorporación de otras historias de asesinas a lo largo del tiempo.

La protagonista será Ella Beatty, hija de Warren Beatty y Annette Bening, en el papel de Lizzie. Vicky Krieps interpretará a Bridget Sullivan y también a la presunta asesina en serie húngara Elizabeth Báthory, mientras Charlie Hunnam y Rebecca Hall encarnarán a Andrew y Abby.

Monstruo: La historia de Lizzie Borden
Rebecca Hall en 'Monstruo: La historia de Lizzie Borden' (Netflix)

El reparto incluye además a Billie Lourd como Emma Borden, Joey Pollari como el tío John Morse y Jessica Barden como la actriz Nance O’Neil, amiga de Lizzie en sus últimos años. Sarah Paulson interpretará, según se ha informado, a Aileen Wuornos, la asesina en serie de la década de 1980 conocida sobre todo por la película Monster, estrenada en 2003.

Charlie Hunnam regresa a la antología tras su paso por Monstruos: La historia de Ed Gein, en esta ocasión para dar vida al padre de Lizzie. La temporada está creada y escrita por Ian Brennan, con producción ejecutiva compartida por Brennan y Murphy junto a Max Winkler, Eric Kovtun, Scott Robertson, Louise Shore, Nissa Diederich, Todd Kubrak, Carl Franklin y Tanase Popa, y con dirección de Winkler y Sarah Adina Smith.

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