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La reflexión de John Green, escritor estadounidense, sobre el recuerdo: “Las huellas que dejan los humanos son, con demasiada frecuencia, cicatrices”

El escritor expuso esta cita en la novela que se convirtió en uno de los grandes fenómenos juveniles de la década de 2010

Imagen del escritor John Green. (Penguin Random House Australia / Marina Waters)
Imagen del escritor John Green. (Penguin Random House Australia / Marina Waters)
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Corría el año 2014 cuando “Okay? Okay” era el mantra de todo adolescente de la época. Se veía en camisetas, pulseras, tazas, posters y publicaciones de Tumblr y Twitter. Ese mismo verano llegaba a los cines Bajo la misma estrella, la adaptación de la novela que John Green (Indianápolis, 1977) había publicado dos años antes, y que retrataba la historia de amor entre Hazel Grace Lancaster y Augustus Waters, convirtiéndose en uno de los grandes fenómenos adolescentes de la década. En la adaptación fueron Shailene Woodley y Ansel Elgort los que dieron vida a los protagonistas y quienes también dejaron otras citas tan populares como: “Algunos infinitos son más grandes que otros infinitos”.

El responsable de este éxito fue el escritor estadounidense John Green, que por entonces tenía 36 años y llevaba casi una década publicando literatura juvenil. Bajo la misma estrella no era su primera novela —debutó en 2005 con Buscando a Alaska—, pero sí fue la que lo convirtió definitivamente en un autor conocido en todo el mundo.

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Bajo la misma estrella (Nube de tinta)
Bajo la misma estrella (Nube de tinta)

La historia sigue a Hazel, una joven de 16 años con cáncer de tiroides con metástasis en los pulmones. Sus padres la obligan a asistir a un grupo de apoyo donde conoce y se enamora de Augustus Waters, un joven de 17 años, exjugador de baloncesto y superviviente de osteosarcoma. La obra está dedicada a la amiga del autor, Esther Grace Earl, quien falleció en 2010, también con 16 años por cáncer de tiroides.

Entre otra de las frases más señaladas destaca una sobre qué significa realmente dejar huella en el mundo. “Las huellas que dejan los humanos son, con demasiada frecuencia, cicatrices”, escribió Green en boca de Augustus Waters.

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El origen de la cita

La frase forma parte de una carta que Waters le escribe al escritor Peter Van Houten, el escritor de la novela favorita de Hazel, poco antes de morir. En ella, Augustus le pide que le ayude a redactar un elogio fúnebre para su funeral. Pero tras el fallecimiento de Augustus, Hazel pasa días buscando desesperadamente qué fue lo que él escribió en su libreta, y finalmente lo descubre cuando Lidewij (la asistente de Van Houten) encuentra las hojas del cuaderno de Augustus en la casa del escritor en Ámsterdam y se las envía digitalizadas por correo electrónico.

Imagen de 'Bajo la misma estrella'
Imagen de 'Bajo la misma estrella'

John Green nació el 24 de agosto de 1977 en Indianápolis (Indiana) y pasó parte de su infancia entre Michigan, Alabama y Florida. Estudió Inglés y Estudios Religiosos en Kenyon College y, después de graduarse, trabajó durante varios meses como capellán en prácticas en un hospital infantil. Aquella experiencia, en contacto con niños y adolescentes gravemente enfermos, terminó influyendo en su manera de escribir sobre la enfermedad, la muerte y el duelo.

Su debut literario llegó en 2005 con Buscando a Alaska, novela con la que obtuvo la Michael L. Printz Award de la American Library Association. Después publicó El teorema Katherine (2006) y Ciudades de papel (2008), además de escribir junto a David Levithan Will Grayson, Will Grayson (2010). Bajo la misma estrella llegó a las librerías estadounidenses en 2012.

Su siguiente novela en solitario, Mil veces hasta siempre, llegó en 2017. A partir de entonces, Green comenzó a dedicar también más espacio a la no ficción: en 2021 publicó The Anthropocene Reviewed, una colección de ensayos sobre diferentes aspectos de la experiencia humana, y en 2025 Everything Is Tuberculosis, donde aborda la historia y el impacto actual de esta enfermedad. Este 22 de septiembre el escritor publicará su nueva novela en casi una década, Hollywood, Ending, de la mano de Penguin Random House.

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