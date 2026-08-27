Omar Montes, operado de urgencia tras sufrir un accidente practicando boxeo: “La fractura no es limpia, son muchos fragmentos”

Omar Montes en un video compartido en redes sociales (TIKTOK).

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Omar Montes ha tenido que hacer un alto en sus vacaciones por un motivo de peso. El cantante madrileño ha terminado en el hospital después de sufrir una importante lesión en la mano durante un entrenamiento de boxeo, una de sus grandes pasiones desde hace años. El percance ha obligado al artista a pasar por quirófano y afrontar ahora un periodo de recuperación en el que tendrá que olvidarse temporalmente de los golpes y los entrenamientos.

Ha sido el propio Omar quien ha decidido compartir con sus seguidores todo el proceso a través de TikTok. Desde el hospital, y con su habitual naturalidad, explicó que las pruebas médicas habían confirmado una fractura en uno de sus nudillos que requería intervención quirúrgica. De esta manera, sus seguidores pudieron conocer de primera mano tanto el alcance de la lesión como las indicaciones que recibió de los especialistas.

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El incidente se produjo durante una sesión de sparring. En uno de los intercambios con su compañero, Montes lanzó un golpe y enseguida percibió que algo no iba bien en su mano. Las imágenes del entrenamiento muestran precisamente el instante en el que el cantante nota el impacto y se da cuenta de que se ha producido una lesión.

Omar Montes durante su entrevista en 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

El diagnóstico posterior confirmó que no se trataba de una simple fractura. “El problema es que la fractura no es limpia, son muchos fragmentos. No afecta a la diáfisis del hueso, sino que afecta a la articulación, a toda la cabeza”, le comenzó explicando el traumatólogo. Además, la zona había quedado hundida y colapsada como consecuencia del impacto: “Aparte, en el hueso de al lado tienes un quistecito, que es un punto frágil si quieres seguir boxeando. Entonces, seguramente lo tenemos que rellenar también”.

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Por este motivo, el médico fue tajante con Omar: “Estás obligado a operarte y necesitas bastante tiempo de recuperación, de inmovilización, sin poder golpear. Hay que tomárselo muy en serio porque es una fractura grave”.

Omar Montes en el programa 'Universo Calleja'. (Cuatro)

Omar Montes pasa por quirófano

A pesar de la gravedad de las noticias, el cantante volvió a demostrar que no está dispuesto a perder su sentido del humor. Poco antes de entrar en el quirófano, compartió otro vídeo desde el hospital en el que trataba de tranquilizar a sus seguidores mientras bromeaba sobre la situación.

Horas después regresó a las redes sociales para comunicar que la intervención había terminado. Todavía afectado por los efectos de la anestesia, Montes aseguró que el cirujano le había transmitido que el resultado había sido satisfactorio: “Ya me ha dicho el cirujano que ha quedado muy bien. Tres horas de operación. Estoy muerto vivo, pero va a haber Omar para rato todavía. Gracias a todo el mundo que se ha preocupado por mí. Os quiero mucho”.

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Ahora comienza una etapa mucho menos espectacular, pero fundamental para su recuperación. El artista tendrá que mantener la mano inmovilizada y seguir las indicaciones médicas antes de iniciar, cuando sea posible, la rehabilitación. Su regreso al boxeo dependerá de la evolución de la fractura y de la recuperación de la articulación.