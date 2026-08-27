Interior presume de que ha conseguido ‘congelar’ los precios de los vuelos en avión para expulsar a migrantes irregulares: 12.870 euros la hora de vuelo

Un vuelo fletado por el Ministerio del Interior para expulsar a migrantes

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El Ministerio del Interior ha vuelto a adjudicar el contrato para contratar los vuelos privados que le sirven para deportar a los migrantes que tienen orden de ser expulsados de España, unas deportaciones que ejecuta desde hace años. En plena crisis migratoria en Ceuta, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha otorgado a la UTE formada por las aerolíneas Evelop Airlines y Air Nostrum un contrato por valor de 16,3 millones de euros que tendrá un plazo de ejecución de 18 meses.

El importe del contrato es el mismo que el anterior, adjudicado en julio de 2024, a pesar de que en el contexto internacional actual el sector empresarial está exigiendo a las Administraciones Públicas que es necesario elevar el coste de los contratos públicos porque sus gastos han subido. Por ejemplo, las constructoras ya han exigido al Gobierno contratos públicos adaptados a precios reales de mercado debido al encarecimiento de los materiales y la energía provocado por la crisis de Oriente Próximo. También lo ha pedido la patronal del sector servicios. En 2025, alrededor de un 8% de los concursos quedaron desiertos según las estadísticas oficiales.

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Sin embargo, el ministerio del Interior reconoce que ha conseguido mantener los precios de este servicio dos años después, a pesar de “la subida de los carburantes”, destacando además que en el contrato firmado en 2024 las aerolíneas que ganaron la adjudicación ya consiguieron subidas del 50%, que “fueron aprobadas y aplicadas en su momento”, cuando ya se tuvieron en cuenta otros factores, como los costes de tripulación, las amortizaciones de las aeronaves, carburantes, coste de servicios (catering, bebidas, etc.), costes de ‘holding’, tasas aeroportuarias y beneficio industrial.

Migrantes atendidos en Ceuta

Interior también es consciente de que el fenómeno de los movimientos migratorios irregulares es cambiante, es decir, que aunque el coste es el mismo, es posible tener que repatriar a un mayor número de personas. “En el supuesto de que las necesidades de gasto pudieran sobrepasar el presupuesto de gasto máximo, se contempla la posibilidad de una modificación del contrato con el límite del incremento 10% como máximo”. Así, por tanto, los precios se mantienen y varían en función de la capacidad del avión.

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Muchos precios por hora de vuelo

Siempre y cuando el avión salga de Madrid, el coste de hora de vuelo será de 12.870 euros si la aeronave tiene un máximo de 75 plazas; de 15.015 euros la hora si el avión tiene entre 76 y 120 plazas; de 24.310 euros si el avión tiene entre 121 y 200 plazas; y de 31.460 euros si la aeronave tiene más de 200 plazas. Estos precios suben si los aviones salen de otros aeropuertos de la península, de Melilla, de Baleares o Canarias: suplementos que varían entre 7.700 euros y 43.700 euros.

Los vuelos presupuestados en este contrato pueden ser de carácter nacional, con origen y destino en cualquier aeropuerto del territorio nacional; o de carácter internacional, con origen en España y con destino fuera del territorio nacional. Los primeros servirán para desplazar a “aquellos ciudadanos extranjeros que se encuentran bajo la custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y deben ser alojados en Centros de Internamiento, o que estando ya ingresados en dichos centros deben ser trasladados a otros”. Los segundos para expulsar del país a los migrantes con orden judicial.

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Un numeroso grupo de personas se congrega frente a la Delegación del Gobierno en Ceuta. Los asistentes portan banderas de España y reclaman información y transparencia sobre el plan de alojamiento de personas migrantes en la ciudad autónoma.

Como norma general, los vuelos comportarán trayectos de ida y vuelta, pudiendo contemplarse la realización de escalas intermedias por razones técnicas o para la recogida o bajada de pasajeros; no obstante, en ocasiones y por distintas causas, solo es necesaria la contratación de vuelo con un trayecto solo de ida en algunos vuelos internacionales. “También se incluyen en el presente contrato los vuelos conjuntos de repatriación de extranjeros que, bajo el auspicio de la Agencia Frontex de la Unión Europea, organice España”, señala el pliego del contrato. Eso sí, Interior pide que las aeronaves que se utilicen para la ejecución de los vuelos no tengan una antigüedad superior a 25 años.

Según los datos oficiales de la UE, un total de 5.705 extranjeros fueron expulsados de España en 2025 por procedimientos iniciados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cumplimiento de la Ley de Extranjería, donde también se incluyen los casos de devoluciones a los países de origen. La cifra fue más baja en 2024, con 3.031 expulsiones. Volvió a bajar en 2023 con 2.760 extranjeros deportados. En 2022 fueron expulsadas 3.642 personas y en 2021 otras 3.594. Las cifras de estos últimos cinco años están muy alejadas de las que se registraban antes de la pandemia: 11.153 personas expulsadas o devueltas en 2019 y 11.384 en 2018. Lo que refleja que, después de que los vuelos quedaran en suspenso en 2020 por el coronavirus, el ritmo de las repatriaciones sigue estando muy por debajo del registrado en los años previos.

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