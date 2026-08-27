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El BCE prepara el terreno para una subida de tipos de interés en septiembre ante el riesgo de que la inflación se dispare

Los analistas vaticinan una escalada del precio del dinero de 0,25 puntos básicos en la reunión que el guardián del euro mantendrá el próximo mes y otra antes de que termine el año

Christine Lagarde, presidenta del BCE. REUTERS/Heiko Becker
Christine Lagarde, presidenta del BCE. REUTERS/Heiko Becker
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El Banco Central Europeo (BCE) se posiciona para afrontar una nueva subida de tipos de interés ante el riesgo de que la inflación de la zona euro permanezca por encima del objetivo del 2% durante un periodo prolongado. Y más teniendo en cuenta que cerró julio en el 2,9% debido principalmente al encarecimiento de la energía.

En este escenario, Isabel Schnabel, representante alemana en el Comité Ejecutivo del BCE, considera que la combinación de los elevados costes energéticos, la prolongación del conflicto en Oriente Medio y la fortaleza de la economía europea exige mantener una política monetaria restrictiva.

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Schnabel ha advertido de que esperar a que el repunte de los precios termine trasladándose a los salarios podría obligar al eurobanco a aplicar un ajuste más intenso. “Con el tipo de interés oficial actual, es improbable que la inflación vuelva al objetivo a medio plazo, por lo que será necesario un mayor ajuste”, ha señalado en unas declaraciones a Bloomberg.

Los analistas auguran dos subidas de tipos antes de fin de año

Isabel Schnabel no es la única que prevé nuevas escaladas de los tipos de interés. El consenso de analistas adelanta una subida de 0,25 puntos básicos en la reunión que el guardián del euro celebrará el próximo 10 de septiembre. Incluso ven muy probable otra a finales de año motivada por el encarecimiento de la energía ante la continuidad del conflicto en Oriente Medio.

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En esta línea, David Kohl, economista jefe de Julius Baer, prevé que el BCE suba los tipos de interés en septiembre impulsado por “el sólido crecimiento económico” de la zona euro y el aumento de la inflación.

Desde el objetivo del 2% de inflación hasta el impacto de los conflictos geopolíticos en los precios de la energía. Entiende el escenario económico actual y por qué el Banco Central Europeo se ve obligado a subir los tipos de interés.

A su juicio, “el PIB de la eurozona en el segundo trimestre de 2026 superó las expectativas, lo que representa un raro avance positivo en medio de la crisis energética derivada de la guerra con Irán. Sin embargo, la inflación de julio se aceleró nuevamente hasta el 2,9 % interanual, impulsada por el aumento de los costes energéticos y la persistente inflación de los precios de los servicios, frustrando las esperanzas de una desinflación sostenida”.

Argumenta que estas cifras “han erosionado significativamente la confianza en una pausa prolongada del BCE y han reforzado las expectativas del mercado de una subida de tipos en septiembre”.

Un vaticinio que apoya Konstantin Veit, gestor de carteras de PIMCO, que espera que el eurobanco ”suba los tipos una vez más en septiembre. Si el BCE concluye su ciclo de subidas con un tipo de interés oficial del 2,5 %, creemos que su objetivo será preservar un valioso margen de maniobra en materia de política monetaria convencional, y es poco probable que revierta estas subidas el año que viene”.

Tipos del -0,5% al 2,25% en cuatro años

El Consejo de Gobierno del BCE decidió en su reunión de julio congelar el precio del dinero en el 2,25% tras sus anteriores subidas. Así, la tasa de depósito (DFR) continuó en el 2,25%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) en el 2,40% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) en el 2,65%.

El supervisor europeo inició un ciclo de subidas de tipos de interés en julio de 2022, elevando el tipo de depósito del -0,50% al 4% tras llevar a cabo diez subidas consecutivas. A partir de septiembre de 2023, empezó a bajar las tasas y lo hizo ocho veces, hasta colocar el precio del dinero en el 2%. En junio de este año empezaron las subidas, hasta el 2,25%.

La sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort, Alemania. REUTERS/Jana Rodenbusch
La sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort, Alemania. REUTERS/Jana Rodenbusch

Una economía que resiste mejor de lo previsto

La más que probable remontada de tipos en septiembre se produce después de que la economía europea presenta una mayor fortaleza de la prevista. El conjunto de la zona euro creció un 0,4% en el segundo trimestre del año.

“La economía sigue siendo más fuerte de lo esperado, y los datos recientes han sorprendido repetidamente al alza”, ha afirmado Schnabel. Entre los elementos que están contribuyendo a sostener la actividad, ha señalado la política fiscal, el incremento del gasto en defensa y el auge mundial de la inteligencia artificial.

Los indicadores de confianza también apuntan a una mejora de las perspectivas. Según Schnabel, estos datos “sugieren que el crecimiento está cobrando mayor impulso” y, frente a las previsiones realizadas en junio, “considero que los riesgos para el crecimiento económico se inclinan ligeramente al alza”. Una actividad más sólida de lo previsto dificulta que el BCE pueda relajar su política monetaria mientras la inflación continúe alejada de su objetivo.

La próxima reunión del supervisor europeo, prevista para septiembre y acompañada de nuevas proyecciones económicas, será clave para determinar si materializa el endurecimiento monetario que los mercados esperan. El BCE fue el primero de los grandes bancos centrales en elevar el precio del dinero tras el estallido de la guerra de Irán.

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