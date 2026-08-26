Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: Sánchez solicita comparecer en el Pleno del Congreso para explicar los “hechos acaecidos” el 30 de julio

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La heladería de barrio en Madrid que triunfa todo el año: “Hay sabores de verano y sabores de invierno; en Navidad sacamos helado de panettone y en Semana Santa, de torrijas” Iván Abachian y Alejandro de Miguel abrieron La Tramontana en 2021, en un pequeño local en el barrio Las Rosas que hoy suma un segundo espacio y donde producen hasta 1.000 kilos de helado en las semanas más intensas del año

Revelada la causa de la muerte de Dolly Parton: la cantante falleció tras una “breve lucha contra el cáncer” La familia de la artista ha publicado un comunicado en el que han hecho público el motivo de su fallecimiento

Dos menores encuentran muertos a sus padres en el jacuzzi de su casa en Cullera, Valencia La Guardia Civil investiga lo sucedido. Ambas víctimas presentaban heridas, pero de momento no se descarta ninguna hipótesis

Un estudio detecta cambios en la orina y la sangre de los bomberos 24 horas después de luchar contra un incendio Investigadores de la Universidad de Oklahoma revelan que las alteraciones en las proteínas tras los incendios permiten detectar el riesgo de cáncer en bomberos