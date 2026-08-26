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Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: Sánchez solicita comparecer en el Pleno del Congreso para explicar los “hechos acaecidos” el 30 de julio

Así lo ha solicitado el Gobierno a unas horas de que la Diputación Permanente del Congreso debata este miércoles la propuesta del PP para que Sánchez sea llamado a comparecer urgentemente

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside una reunión de coordinación, por videoconferencia, sobre la situación en Ceuta el pasado 7 de agosto. (Europa Press)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside una reunión de coordinación, por videoconferencia, sobre la situación en Ceuta el pasado 7 de agosto. (Europa Press)

El Gobierno ha hecho oficial la ‘situación de interés para la seguridad nacional’ en Ceuta y ha publicado un real decreto en el que ha habilitado nuevos espacios de acogida para los migrantes que continúan desde hace un mes en las calles de la ciudad autónoma esperando una solución. También ha confirmado que el mando único en la ciudad autónoma se extenderá hasta final de año, concretamente hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque especifica que Pedro Sánchez podría acordar (con un informe previo del Consejo de Seguridad Nacional) prorrogarlo, modificar su alcance o finalizarlo anticipadamente antes de esa fecha.

07:29 hsHoy

https://www.infobae.com/espana/2026/08/26/ya-es-oficial-en-el-boe-el-gobierno-habilita-cinco-polideportivos-e-infraestructuras-estatales-en-ceuta-para-acoger-migrantes/

07:28 hsHoy

Será la Diputación Permanente del Congreso la que decidirá cuándo comparecerá Sánchez

La Diputación Permanente del Congreso, el órgano encargado de regular la actividad parlamentaria fuera del periodo de sesiones ordinario, debate y vota este miércoles catorce iniciativas registradas por el PP para pedir que comparezcan de forma urgente en la Cámara el presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, y diez ministros.

La crisis migratoria de Ceuta es el principal motivo por el que piden estas comparecencias, pero los populares quieren también explicaciones sobre la respuesta ante los incendios, la prórroga de la central nuclear de Almaraz, los fondos Next Generation y la imputación en el caso Leire de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO) de ese cuerpo, Manuel LLamas.

07:16 hsHoy

Pedro Sánchez solicita comparecer en el Congreso por la crisis en Ceuta

Casi un mes después de que se produjera la entrada masiva de migrantes por la frontera de Ceuta con Marruecos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido comparecer en el Pleno del Congreso con el objeto de informar sobre la gestión del Ejecutivo “en relación a los hechos acaecidos en Ceuta desde el pasado día 30 de julio”, según han informado fuentes gubernamentales.

Así lo ha solicitado el Gobierno a unas horas de que la Diputación Permanente del Congreso debata este miércoles la propuesta del PP para que Sánchez sea llamado a comparecer urgentemente en sesión plenaria para dar explicaciones sobre la crisis migratoria de Ceuta. Los ‘populares’ también reclamarán que se convoque a otros diez ministros, entre ellos los ocho que ya tienen agendada su cita para dar explicaciones en comisión en la Cámara Baja.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aseguró este martes que el presidente comparecerá “por supuesto” en el Congreso para dar cuenta de la crisis migratoria de Ceuta, si bien no concretó la fecha en la que lo hará.

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