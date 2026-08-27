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Cuál es el pescado que es bajo en grasa, cuida el corazón y es rico en vitamina B

Este pescado blanco es fácil de incluir en el marco de una dieta saludable

Una pescadería en el mercado de Cádiz (Shutterstock España)
Una pescadería en el mercado de Cádiz (Shutterstock España)
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Bajo en grasa, rico en proteínas y fuente de numerosos micronutrientes. Así define la información de la Fundación Española de la Nutrición (FEN) el perfil nutricional del lenguado, un pescado blanco que puede ocupar un lugar destacado dentro de una alimentación variada y equilibrada. Su composición lo convierte en una opción especialmente interesante para quienes buscan un alimento nutritivo y de moderado aporte energético.

Uno de sus principales beneficios es su bajo contenido en grasa. Al tratarse de un pescado blanco, el lenguado resulta una opción ligera para incluir pescado en la dieta sin realizar un aporte elevado de lípidos. Esta característica, junto con su moderado aporte energético, permite incorporarlo a diferentes tipos de alimentación.

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A pesar de ser un alimento ligero, el lenguado proporciona proteínas de alto valor biológico. Estas proteínas son fundamentales para el organismo y participan en el mantenimiento y la renovación de los tejidos. Por ello, consumir lenguado puede ayudar a cubrir las necesidades de proteínas dentro de una alimentación equilibrada.

Receta de lenguado al horno (Freepik)
Receta de lenguado al horno (Freepik)

Otro de los componentes que hacen especialmente interesante a este pescado son los ácidos grasos omega-3. Se trata de grasas poliinsaturadas presentes en los pescados y relacionadas con una alimentación saludable, puesto que protegen la salud cardiovascular. Aunque el lenguado es un pescado magro, contiene estos ácidos grasos, que forman parte de su interesante perfil nutricional.

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Selenio, fósforo y yodo: la tríada mineral del lenguado

El lenguado también destaca por su contenido en minerales, especialmente selenio, fósforo y yodo. El selenio es un mineral importante para el organismo y participa en diferentes funciones. Por su parte, el fósforo también está presente en cantidades destacables, mientras que el yodo completa el aporte mineral del pescado. La combinación de estos nutrientes contribuye a que el lenguado sea un alimento con un perfil nutricional variado.

En cuanto a las vitaminas, uno de sus principales atractivos es la vitamina B12, además de la presencia de niacina y vitamina B6. La vitamina B12 destaca especialmente en su composición: una ración de lenguado aporta alrededor del 55 % de las ingestas recomendadas para hombres y mujeres de entre 20 y 39 años con una actividad física moderada. Por tanto, su consumo puede contribuir de manera significativa a cubrir las necesidades de esta vitamina.

La niacina y la vitamina B6, ambas pertenecientes al grupo de las vitaminas B, completan su aportación vitamínica. Estos nutrientes participan en diferentes procesos necesarios para el funcionamiento normal del organismo y refuerzan el valor nutricional del lenguado.

Juanlu Marín, pescadero del Mercado de Huelva, responde a nuestras preguntas sobre el pescado fresco

Todos estos elementos hacen que sus beneficios no dependan de un único nutriente, sino de la combinación de varios. Su bajo contenido en grasa se une a las proteínas de alto valor biológico, los omega-3 y una variedad de vitaminas y minerales. Además, su carne suave facilita que pueda incorporarse a numerosos platos y preparaciones.

Por todo ello, el lenguado es una opción interesante para quienes buscan un pescado ligero, nutritivo y fácil de incorporar a una alimentación equilibrada. Sus proteínas, omega-3, selenio, fósforo, yodo y vitaminas del grupo B convierten a este pescado en un alimento con importantes cualidades nutricionales. Incluirlo dentro de una dieta variada permite disfrutar de sus propiedades mientras se aporta al organismo una combinación de nutrientes esenciales.

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