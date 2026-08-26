España

Noche de máxima tensión en Ceuta: la Policía realiza disparos disuasorios para evitar el desmantelamiento de los asentamientos ilegales de la Playa del Trampolín

Los vecinos ceutíes han tomado las calles de la ciudad autónoma esta tarde, en una jornada que ha concluido con el intento de expulsión de los grupos de inmigrantes

Ceuta. (Canva)
Noche de máxima tensión en Ceuta: la Policía realiza disparos disuasorios para evitar el desmantelamiento de los asentamientos ilegales de la Playa del Trampolín. (Montaje Infobae)
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La tensión social en Ceuta ha alcanzado un máximo esta noche, después de que la Policía Nacional haya efectuado disparos disuasorios para frenar enfrentamientos entre residentes e inmigrantes asentados en la playa del Trampolín. Miles de ceutíes han salido a las calles tras la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio, en una protesta que ha recorrido el centro de la ciudad y ha desembocado en episodios de elevada tensión junto a la costa. Los manifestantes, portando banderas y reclamando la expulsión de los recién llegados, han exigido la dimisión de las principales autoridades responsables de la gestión migratoria.

La concentración ha comenzado en la barriada de O’Donnell, frente al Hospital Militar. A lo largo del recorrido se han sumado nuevos participantes hasta alcanzar las inmediaciones de la Delegación del Gobierno, donde se han multiplicado los cánticos y consignas reclamando la defensa de la ciudad y el rechazo a la utilización de infraestructuras públicas para albergar a migrantes. Al avanzar la tarde, un sector de los manifestantes se ha dirigido a la playa del Trampolín. Allí se han producido intentos de desmontar tiendas de campaña y arrojar pertenencias al mar. Las fuerzas policiales se han interpuesto entre ambos grupos y han hecho uso de disparos al aire para impedir la escalada de agresiones.

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La playa del Trampolín ha albergado en las últimas semanas un asentamiento provisional donde se han refugiado centenares de migrantes, y ha sido escenario de creciente malestar vecinal desde el inicio de la crisis. La manifestación de este miércoles ha sido calificada de histórica por su magnitud en una ciudad de 84.000 habitantes que, desde hace semanas, vive una situación de excepcionalidad.

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