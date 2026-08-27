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El pueblo de Huelva que enamora a Vicky Martín Berrocal cada verano: parajes naturales, playas kilométricas y un impresionante pasado histórico

La diseñadora lleva su tierra por bandera y es una apasionada de la Costa de la Luz

Playa de Punta Umbría, Huelva, y Vicky Martín Berrocal (MONTAJE INFOBAE).
Playa de Punta Umbría, Huelva, y Vicky Martín Berrocal (MONTAJE INFOBAE).
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Hay lugares a los que uno llega de vacaciones y otros a los que siente que pertenece. Para Vicky Martín Berrocal, buena parte de ese sentimiento está ligado a Huelva. La diseñadora, modelo y empresaria nunca ha escondido el vínculo que mantiene con su tierra, una conexión que se refleja tanto en su vida personal como en sus proyectos profesionales.

Si El Rocío ocupa un lugar especial entre sus destinos predilectos durante buena parte del año, cuando llega el verano la brújula de Vicky apunta hacia otro rincón de la provincia: Punta Umbría. La localidad marinera se ha convertido en uno de sus refugios habituales para disfrutar de unos días de descanso junto al mar, rodeada de amigos y familiares.

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Vicky Martín Berrocal en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).
Vicky Martín Berrocal en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).

“Mi amada Punta Umbría, qué verano me has regalado… Me voy en paz, llena de vida y de amor del bueno. Viva Huelva”, escribía la propia Vicky en sus redes sociales al despedirse de la localidad el pasado año. Un mensaje que resume perfectamente lo que ofrece este municipio de la Costa de la Luz: playa, gastronomía, ambiente y ese ritmo pausado que invita a alargar las vacaciones.

Playa el Portil (Shutterstock España)
Playa el Portil (Shutterstock España)

Uno de los grandes atractivos de Punta Umbría es su extenso frente marítimo. Desde el espigón hasta El Portil, la localidad ofrece cerca de 14 kilómetros de costa, que permiten elegir entre arenales urbanos, playas rodeadas de naturaleza y rincones mucho más tranquilos. Otro de los enclaves más especiales es la Laguna de El Portil, una reserva natural con cientos de especies desde donde nacen varios senderos para disfrutar de paseos entre pinares.

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Quienes prefieran alejarse de las zonas más concurridas pueden poner rumbo a La Bota, un arenal enmarcado por dunas. Aunque todavía más natural resulta Los Enebrales, situado junto al paraje protegido del mismo nombre y con un aspecto prácticamente intacto.

Playa Urbana de los Enebrales (Punta Umbría Turismo)
Playa Urbana de los Enebrales (Punta Umbría Turismo)

El sabor marinero de Huelva, protagonista de la mesa

Punta Umbría no se entiende sin su relación con el mar. La actividad pesquera, fue clave para su formación como asentamiento romano, tallando la identidad de la localidad desde hace siglos. Y gran parte de esa riqueza todavía puede observarse hoy en sus calles y en su puerto.

Para descubrir esa esencia conviene madrugar y acercarse a la zona portuaria. Allí puede contemplarse la llegada de las embarcaciones después de faenar, mientras las gaviotas sobrevuelan los barcos.

La tradición continúa en la lonja, uno de los principales puntos de actividad pesquera de Andalucía. Allí llegan productos como sardinas, boquerones, pulpo, chocos, coquinas, chirlas y la célebre gamba blanca de Huelva.

Gamba blanca fresca de Huelva (Adobe Stock)
Gamba blanca fresca de Huelva (Adobe Stock)

Después, la mejor forma de conocer el resultado de ese trabajo es sentarse a la mesa. La gastronomía local tiene en los productos del Atlántico uno de sus principales argumentos y los restaurantes, bares y chiringuitos permiten degustarlos prácticamente junto al lugar donde fueron capturados.

Una localidad con historia más allá de la playa

Aunque el mar sea el principal reclamo, merece la pena reservar unas horas para conocer el pasado de Punta Umbría. Uno de sus lugares más singulares es la Casa de los Ingleses, una recreación de las viviendas construidas a finales del siglo XIX para los trabajadores de la compañía minera británica Rio Tinto. El edificio permite acercarse a la huella que dejó la presencia británica en la provincia y conocer cómo era la vida cotidiana de aquellos empleados durante sus estancias estivales.

Casa de los Ingleses en Punta Umbría (PUNTA UMBRÍA TURISMO).
Casa de los Ingleses en Punta Umbría (PUNTA UMBRÍA TURISMO).

Cuando el sol comienza a bajar, Punta Umbría ofrece uno de sus momentos más especiales. La cercanía de las Marismas del Odiel convierte el entorno en un escenario privilegiado para contemplar cómo cambia el paisaje al caer la tarde.

Una de las mejores opciones es recorrer la ría en alguna de las embarcaciones turísticas que realizan este trayecto hasta la capital. El plan puede completarse con una copa de vino del Condado de Huelva y productos de la tierra mientras el cielo se tiñe de tonos anaranjados.

William Martin, un misterio de la Segunda Guerra Mundial

Punta Umbría también guarda un episodio de la historia contemporánea que ha traspasado las fronteras de la localidad. En sus aguas apareció en 1943 el cuerpo de un supuesto oficial británico llamado William Martin, portador de documentos que terminaron formando parte de una de las operaciones de desinformación más conocidas de la Segunda Guerra Mundial: la Operación Mincemeat.

El cadáver había llegado a la costa onubense con un maletín que contenía documentación falsa destinada a hacer creer a las autoridades alemanas que los Aliados preparaban un desembarco en Grecia, cuando en realidad el objetivo era Sicilia. La operación funcionó y contribuyó a despistar a la inteligencia nazi antes de la invasión aliada.

El cuerpo de William Martin tal como fue encontrado en la playa de Punta Umbría
El cuerpo de William Martin tal como fue encontrado en la playa de Punta Umbría

Durante décadas, la identidad de aquel hombre fue uno de los grandes enigmas relacionados con la operación. El supuesto William Martin no existía como tal: detrás de aquel nombre se encontraba Glyndwr Michael, un hombre galés que vivía en la calle y cuya identidad fue utilizada por los servicios de inteligencia británicos para construir la historia ficticia del oficial.

El episodio quedó estrechamente ligado a la Costa de la Luz y convirtió a esta provincia en uno de los escenarios de una de las operaciones de espionaje más singulares del conflicto. Desde entonces, el cuerpo del británico descansa en el cementerio de Nuestra Señora de la Soledad de Huelva con el reconocimiento de haber servido en la guerra bajo la condecoración de ‘Mayor William Martin’.

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