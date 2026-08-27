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Cómo quitar las manchas de tomate de la ropa: un método sencillo y fácil

Una deliciosa comida se puede frustrar cuando aparecen este tipo de manchas en alguna prenda, pero este truco casero ayudará a devolverle su aspecto original

Manos con un cepillo pequeño sobre una mancha roja en una camiseta blanca junto al fregadero de acero inoxidable.
Una persona frota con un cepillo una mancha de tomate en una prenda blanca junto al fregadero de la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las manchas de tomate son unos de los accidentes domésticos más frecuentes. Un instante de distracción puede dejar una prenda con un cerco rojizo que resiste los lavados convencionales. Existe un método sencillo y accesible para eliminar las manchas de tomate de la ropa y devolverle su aspecto original, sin recurrir a productos costosos ni a procedimientos complejos. Esta técnica utiliza ingredientes habituales en cualquier hogar y resulta efectiva tanto en tejidos claros como en prendas delicadas.

En distintos hogares, la transmisión de trucos caseros ha permitido afrontar con éxito las manchas de tomate. Las fórmulas tradicionales y los consejos de especialistas coinciden en que la rapidez de actuación y el uso de productos básicos son claves. El procedimiento adecuado permite tratar la mancha en el momento justo y evitar que se fije en la tela, garantizando mejores resultados.

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Este tipo de manchas en la ropa pueden ser desesperantes. En general, son bastante complicadas de eliminar, sobre todo una vez se han secado, dificultando mucho su limpieza. Al final, muchas veces parece que la solución más sencilla es deshacerse de la prenda, degradarla a una función puramente casera, o recortarla en pedazos para utilizar a modo de trapo. Pero, sin duda, hay una decisión más sencilla que alargará la vida útil del vestuario.

El método tradicional: agua, sal y limón

El remedio más conocido en muchos hogares requiere únicamente . El primer paso consiste en retirar el exceso de salsa con una cuchara, nunca con servilleta, para impedir que la mancha se extienda. Después, se aclara la prenda con agua fría, siempre desde el reverso del tejido, para que el pigmento no penetre más en las fibras.

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Una mujer lava una prenda blanca en un fregadero con agua y limones, junto a recipientes con sal y limones cortados sobre la encimera.
Una mujer lava a mano una prenda blanca en un fregadero preparado con agua fría, rodajas de limón y sal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A continuación, se exprime un limón sobre la zona afectada y se añade un puñado de sal fina. La mezcla se deja actuar durante una hora bajo la luz solar. El ácido cítrico del limón descompone los restos de tomate, mientras que la sal actúa como abrasivo suave que ayuda a levantar el pigmento. Una vez transcurrido el tiempo, se aclara de nuevo con agua fría. Si permanece algún residuo, el proceso puede completarse usando un poco de jabón neutro. El éxito de este método radica en evitar que la mancha se seque y, si fuera necesario, repetir la operación con calma.

El sol contribuye de manera natural al blanqueo del tejido, eliminando los restos visibles. Esta fórmula tradicional permite recuperar camisas, manteles y otras prendas sin riesgo para los colores ni para la textura del material. La paciencia y la constancia se convierten en aliadas fundamentales en este proceso.

Alternativas modernas y consejos prácticos

Otra opción eficaz consiste en emplear jabón de manos blanco, bicarbonato de sodio y agua oxigenada. El procedimiento requiere aplicar jabón sobre la mancha, espolvorear bicarbonato y verter unas gotas de agua oxigenada. Tras dejar actuar la mezcla durante diez minutos, la prenda puede lavarse en la lavadora con el programa habitual. Esta combinación resulta especialmente útil para tejidos resistentes y prendas blancas.

Mano de persona aplicando pasta blanquecina sobre mancha oscura en paño de lino gris. Cuenco verde con pasta sobre banco de madera junto a ventana.
Una mujer aplica una pasta de bicarbonato de sodio y leche tibia para limpiar una mancha de una tela de lino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jabón disuelve la grasa y los restos de tomate, el bicarbonato funciona como abrasivo y el agua oxigenada blanquea las fibras, restaurando el color original del tejido. Para prendas delicadas, se recomienda hacer una prueba previa en una zona poco visible y evitar el uso excesivo de productos agresivos. Existen otras alternativas, como la aplicación de vinagre blanco y sal, o el remojo en leche tibia durante una hora, lo que ayuda a neutralizar el ácido del tomate y proteger las fibras más sensibles.

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