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Goleada blanca con ‘hat-trick’ de Mbappé: Real Madrid (4) - Real Sociedad (1)

Los madridistas golean a la Real Sociedad gracias a la actuación estelar del delantero francés en el regreso de José Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu 13 años después

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé celebra su tercer gol durante el encuentro vs Real Sociedad. (Kiko Huesca /EFE)
El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé celebra su tercer gol durante el encuentro vs Real Sociedad. (Kiko Huesca /EFE)
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Real Madrid y Real Sociedad han disputado este miércoles a las 21:00h en el Bernabéu el partido correspondiente a la primera jornada de LaLiga para recuperar el encuentro que se retrasó a consecuencia del Mundial 2026. Los blancos han logrado una victoria contundente más por el resultado que por el juego, pero les sirve para seguir cogiendo confianza e ir construyendo el nuevo proyecto de José Mourinho; que hoy ha vuelto al Santiago Bernabéu 13 años después.

En un partido en el que el MVP ha sido Kylian Mbappé gracias a su ‘hat-trick’, la primera ovación del templo blanco se la ha llevado el flamante campeón del mundo y nuevo fichaje del Real Madrid, Marc Cucurella, quien ha exhibido a sus aficionados el trofeo de la Copa del Mundo logrado el pasado mes de julio en Estado Unidos con España. Además, el catalán ha aprovechado para hacerle un guiño a su compañero de selección y capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, teniendo en cuenta que también estaba sobre el césped esperando a que diera comienzo el partido.

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Mourinho ha apostado de nuevo por el mismo once que utilizó en Cornellá, una decisión que contrasta con sus declaraciones recientes sobre la competencia interna. Aunque ha insistido en que busca una plantilla capaz de generar dudas y alternativas en cada puesto, el técnico ha optado por no introducir cambios desde el inicio, pese a afrontar una semana exigente con tres encuentros en apenas nueve días. Esta elección ha resultado llamativa en el contexto de sus intenciones manifestadas.

Igualdad hasta el descanso

Ya con el pitido inicial, el partido ha presentado fases de dominio alterno. Durante los primeros minutos, el equipo de Mourinho ha presionado arriba y ha generado peligro con llegadas de Vinícius Junior y Mbappé, aunque el guardameta Álex Remiro ha respondido con acierto. La Real Sociedad, bajo la dirección de Pellegrino Matarazzo, ha apostado por posesiones largas y ha contado con una ocasión clara de Mikel Oyarzabal, que ha obligado a intervenir a Courtois. La igualdad se ha mantenido hasta que, cerca del ecuador del primer tiempo, Federico Valverde ha filtrado un pase que Mbappé ha aprovechado para marcar el primer gol de la temporada.

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El partido ha presentado fases de dominio alterno durante la primera parte. (Juan Barbosa/Reuters)
El partido ha presentado fases de dominio alterno durante la primera parte. (Juan Barbosa/Reuters)

La reacción de la Real Sociedad no se ha hecho esperar y, al filo del descanso, Luka Sucic ha igualado el marcador tras recoger un rechace y superar a Courtois con la pierna izquierda. La primera parte ha concluido con empate y sensaciones de equilibrio entre ambos equipos. El inicio de la segunda mitad ha traído el debut de Marc Cucurella en el Bernabéu, quien ha entrado en lugar de Carreras. El Madrid ha salido con más energía y, tras un intento de Mbappé asistido por Arda Güler, el ritmo del equipo ha aumentado. A pesar de los cambios introducidos en la Real Sociedad, el conjunto local ha mantenido la iniciativa.

A lo que Matarazzo ha reaccionado dando entrada a Orri Oskarsson e Igor Zubeldia en lugar de un ovacionado Oyarzabal y Aramburu. Y sin tiempo para que los cambios se asentaran en el campo, ha llegado el segundo del Real Madrid. Una pared de Mbappé con Bellingham le ha permitido al francés plantarse en el mano a mano, y esta vez no ha fallado. Gol que no ha bajado el ritmo de los de Mourinho, que han aprendieron la lección de la primera mitad y han seguido con la misma intensidad en busca del tercero.

Un tercer gol que ha llegado ocho minutos después por mediación de un discutido Vini. Eso sí, como en el segundo, Bellingham ha vuelto a ser protagonista en forma de asistente. Esta vez, tras pelear un balón en el interior del área, robarlo y ponerle un pase al brasileño, que solo ha tenido que poner el interior de su bota para mandar el balón al fondo de la red. Así, el inglés ha terminado de rubricar un auténtico partidazo tanto en el fútbol como en la intensidad del juego. Una actuación que ha sido elogiada por los aplausos del Bernabéu en su cambio por Camavinga.

Mbappé ha rematado la faena y Mourinho ha repartido minutos

Con el choque sentenciado, Mbappé ha completado su hat-trick tras una asistencia de Vinícius Junior y una definición precisa ante el portero rival. El delantero francés se ha situado como máximo goleador de la competición tras la primera jornada. Con el resultado resuelto, Mourinho ha dado la oportunidad de debutar ante su público a Yan Diomande y Carlos Espí. Por su parte, la Real Sociedad, que había empatado antes del descanso, ha visto cómo sus opciones se diluían tras la reanudación. El equipo de Matarazzo ha mostrado momentos de buen juego, pero ha terminado superado por la contundencia local.

Kylian Mbappé llevándose el balón a casa tras su 'hat-trick'. (Juan Barbosa/Reuters)
Kylian Mbappé llevándose el balón a casa tras su 'hat-trick'. (Juan Barbosa/Reuters)

Así, el Real Madrid ha logrado seis puntos en dos jornadas y se ha colocado en cabeza de la clasificación, a la espera de lo que ocurra en el duelo entre Barcelona y Athletic Club. Y la Real Sociedad sigue sin puntuar tras un inicio con un calendario rocoso, visitando dos estadios donde siempre es difícil rascar puntos como son el Bernabéu y La Cartuja, casa actual del Real Betis.

Ficha técnica del partido

Resultado: Real Madrid, 4 - Real Sociedad, 1 (1-1, al descanso)

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Carreras (Cucurella, min.46); Valverde, Bernardo Silva (Espí, min.86); Güler (Brahim, min.78), Bellingham (Camavinga, min.78), Vinícius (Diomande, min.84); y Mbappé.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu (Zubeldia, min.57), Beitia, Jon Martín, Sergio Gómez; Herrera (Soler, min.66), Turrientes; Kubo (Guedes, min.74), Sucic, Ochieng (Barrene, min.66); y Oyarzabal (Oskarsson, min.57).

Goles: 1-0, min.40, Mbappé; 1-1, min.44, Sucic; 2-1, min.60, Mbappé; 3-1, min.68, Vinícius; 4-1, min.80, Mbappé.

Árbitro: Busquets Ferrer (Comité Balear). Amonestó a Carreras (min.10), Konaté (min.73) y Camavinga (90+4) por parte del Real Madrid, y a Herrera (min.32), Aramburu (45+2) y Beitia (71) en la Real Sociedad.

Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid). 72.226 espectadores.

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