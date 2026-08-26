Cómo Tim Curry y ‘The Rocky Horror Show’ desafiaron a Franco y la censura en España: “Les metían una multa y seguíamos”

Tim Curry dando vida a Dr. Frank-N-Furter en la película de 1975 y el actor Alfonso Nadal interpretando al mismo personaje en Madrid, en 1974. (20th Century Fox/Archivo General de la Administración)

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The Rocky Horror Picture Show es hoy una de las mayores películas de culto de la historia del cine, si no la que más. Estrenada en 1975, la cinta llegó a los cines con unas expectativas más bien bajas: había costado alrededor de un millón de dólares y nada hacía presagiar el fenómeno en el que terminaría convirtiéndose. Ni siquiera su productora, 20th Century Fox, podía imaginar que aquella extravagante mezcla de musical, comedia, terror y ciencia ficción acabaría recaudando más de 170 millones de dólares y, sobre todo, haciendo historia gracias a una vida en salas que dura todavía a día de hoy.

Basada en el musical que Richard O’Brien había creado apenas dos años antes para el Royal Court Theatre de Londres, la película trasladó a la gran pantalla una historia deliberadamente provocadora que jugaba con las convenciones sexuales y de género y parodiaba las películas de terror y ciencia ficción de serie B. Al frente de la cinta estaba Tim Curry, que llevaba encarnando al doctor Frank-N-Furter desde el estreno del montaje original en 1973: un científico alienígena y travesti enfundado en corsé, medias de rejilla y tacones que terminaría convirtiéndose en uno de los personajes más reconocibles de la cultura popular. El actor, ha fallecido la noche de este martes a los 80 años, según ha podido saber TMZ.

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The Rocky Horror Picture Show (20th Century Fox)

Pero el musical llegó a España incluso antes de que Curry alcanzara la fama mundial con la película de Jim Sharman. El 12 de septiembre de 1974, cuando todavía faltaba más de un año para la muerte de Francisco Franco, The Rocky Horror Show se estrenó en Madrid, convirtiéndose en la segunda capital europea, después de Copenhague, en representar el musical. Y no era precisamente una propuesta fácil de encajar en la España de la época: la historia estaba encabezada por Frank-N-Furter, un científico travesti y bisexual que trataba de crear a su esclavo y que terminaba revelándose como un extraterrestre procedente del planeta Transexual, en la galaxia de Transilvania.

“No podíamos decir la palabra ‘travesti’”

Pero en España la obra no se celebró en un teatro, como sí se hizo en Reino Unido o en Broadway, sino que fue en la ya extinta discoteca Cerebro (ubicada en los bajos de Princesa, en la plaza de los Cubos) y únicamente con dos pases nocturnos: a las 23:30 de la noche y 1:45 de la madrugada.

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Alfonso Nadal interpretando al Dr. Frank-N-Furter (Archivo General de la Administración)

Como bien recordó Mayra Gómez Kemp, que interpretó a la alienígena bisexual Magenta, las funciones se programaron de noche precisamente “para que no pudiera ir la gente joven”. “Hicimos pase de censura, nos dijeron que no podíamos decir la palabra ‘travesti’, etc. El productor nos dijo que nos olvidáramos de todo eso y “háganlo tal como lo hemos ensayado”. De vez en cuando venía una inspección, le metían una multa y seguíamos. Trabajamos a sala llena todas las noches", dijo a Carta de ajuste en 2014.

En un montaje dirigido por Gil Carretero, con traducción de Juan José Plans y Roberto Estévez y dirección y arreglos musicales de Teddy Bautista, el actor Alfonso Nadal asumió inicialmente el papel que Curry había creado en Londres, el del doctor Frank-N-Furter (en España llamado Frank Hamburguesa), mientras que el reparto incluía también a Pedro Mari Sánchez, que interpretó a Rocky y posteriormente se pondría también en la piel del excéntrico científico.

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Como recoge el Archivo General de la Administración, tres censores del antiguo Ministerio de Información y Turismo asistieron al ensayo técnico e indicaron a Carretero qué escenas debían suprimirse o modificarse. Como resultado, se prohibió parte del texto.

La censura durante la dictadura franquista obligó a prohibir parte de la obra de 'The Rocky Horror Show' (Archivo General de la Administración)

La crítica de la época también dejó constancia del carácter insólito de la propuesta. Al día siguiente del estreno, el 13 de septiembre de 1974, el diario Pueblo celebraba la llegada a Madrid de The Rocky Horror Show, tras ganar los premios británicos Evening Standard y Plays and Players. “Lo han calificado como el mejor musical del año, y como el mejor nos llega a Madrid y nos lo estrenan y tenemos la sorpresa de los travestis ‘pop’, que es una nueva modalidad de parecer o de ser lo contrario de lo que se es o se debe ser. Está de moda, ¡qué le vamos a hacer!, para que luego digan que Madrid en esto de los espectáculos ‘pseudorrarreros’ no está ‘in’“, escribió el citado diario.

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Aun así, el musical fue un éxito y permitió que The Rocky Horror Show se mantuviera en Cerebro hasta el verano de 1975, que pasó a programarse, por fin en el Teatro Valle Inclán durante el mes de septiembre. Sin embaro, allí no terminó de cuajar. “La pasaron al teatro y no funcionó igual, así y todo el haber podido estrenar esa ópera rock en Madrid era una pica en Flandes”, dijo Gómez Kemp en la citada entrevista.

La muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 tampoco puso fin a la historia del musical. Dos años después, The Rocky Horror Show se tradujo al catalán y llegó al Teatre Romea de Barcelona, donde se representó durante la temporada de 1977 bajo la dirección de Ventura Pons.

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La cinta de Sharman no llegó a España hasta un año después de su estreno original. El distribuidor Arturo González, propietario de Regia Films, importó The Rocky Horror Picture Show en el verano de 1976. La censura autorizó su exhibición, aunque con importantes restricciones: únicamente podía proyectarse en salas especiales, para mayores de 18 años y en versión original subtitulada.