Sôber, el metal de siempre que se renueva con ‘Anandamida’: “No comulgamos con políticas ni religiones; hablamos de lo que sientes y de lo que piensas”

De izquierda a derecha: Juan Reyes, Carlos Escobedo, Jorge Escobedo y Juan Sánchez, miembros de Sôber. (Cedida)

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La anandamida es un neurotransmisor que produce nuestro cuerpo y que genera sensaciones de bienestar, felicidad y alivio del dolor. Es, en otras palabras, la “molécula de la felicidad”, y no es casualidad que el nuevo disco de Sôber, la icónica banda de rock y metal que lleva, desde los años 90, siendo una referencia del género, lleve ese nombre.

Anandamida es un álbum escrito desde la felicidad. Un sentimiento que puede adoptar muchas formas, desde la serenidad a la liberación, pero que busca transmitir un mensaje claro a los fans de la banda. “Hemos querido hacer un paralelismo entre nuestro disco, lo que sentimos nosotros cuando hacemos música y cuando nos subimos al escenario, y esa molécula que se genera en nuestro cerebro y que nos permite afrontar las cosas desde otro punto de vista”, dice Carlos Escobedo, vocalista de la agrupación.

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Desde su regreso en 2010 (tras varios años de parón y el fallecimiento de uno de sus miembros, el batería Alberto Madrid), Sôber ha jugado con sus propias fronteras musicales hasta regresar a su sonido más directo y reconocible, pero con aires renovados. Conscientes de ello, en la banda han propuesto una gira con una mezcla de temas más antiguos y actuales. Barcelona (10 de octubre), Málaga (17 de octubre), Bilbao (7 de noviembre), Valencia (21 de noviembre) y Madrid (15 y 16 de enero, con un repertorio diferente cada día) son, de momento, las ciudades que ya están confirmadas.

Carátula de 'Anandamida', de Sôber.

“Nos hemos quedado con lo mejor que traemos y hemos experimentado mucho”

“La felicidad es una palabra muy efímera y cada etapa ha sido diferente”, reconoce Jorge Escobedo. “Nosotros somos muy felices con lo que hacemos y esa inyección extra es la que nos mantiene vivos y la que nos mantiene con los pies en el suelo”. El nuevo álbum, cuyo lanzamiento ha coincidido con la salida de uno de los fundadores del grupo, Antonio Bernardini, es otra prueba de ello.

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Las canciones de Anandamida mezclan elementos reconocibles de Sôber con sonidos nuevos. El bajo comparte el tono definido de Morfología (1999), pero las guitarras y la batería presentan muchos cambios, entre los que se incluye la participación de Ruk, guitarrista del grupo Killus. “Nos hemos quedado con lo mejor que traemos y hemos experimentado mucho“.

La manera de trabajar, eso sí, no varía. “Tenemos una manera muy marcada”, explica Juan Reyes. “Al final, es importante que, en este caso, dentro de la banda, cada uno también tenga su rol y así también trabajar de forma más directa”. Carlos Escobedo es quien trae las ideas sobre las que el resto empieza a trabajar. “Cada uno intenta ver qué puede aportar, se lo lleva a su terreno para ver qué es lo que necesita la canción”.

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Cartel con las fechas anunciadas por Sôber para su nueva gira.

“Entrar en polémicas cada día es más complicado”

Los fans más acérrimos de la banda reconocerán también el tono íntimo y al mismo tiempo críptico de las letras. “Sôber siempre se ha desmarcado un poquito de la parte social porque siempre buscamos encontrar experiencias personales. Eso ha hecho que conectemos con un público que busque identificar la letra con un momento que esté pasando. Siempre hemos querido hacer que las canciones formen parte del público, pero eso tampoco nos gusta explicarlas demasiado”, ríe Carlos Escobedo.

Buen ejemplo de ello es Mi refugio, uno de los singles que más alto apuntan del disco y que es también uno de los favoritos de los propios integrantes de la banda. “El estribillo tiene esa letra que va de su autor a la persona que escucha, esa experiencia personal que cada uno puede haber vivido y que puede asociar a la canción”, cuenta Juan Sánchez. “Las canciones de Sôber siempre tienen diferentes lecturas. Según el estado de ánimo, te llevan a un sitio u otro, y eso es lo bonito”.

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Así fue la presentación de 'Anandamida', el nuevo disco de Sôber. (Instagram)

El carácter abierto de las letras de Sôber también se extiende a las declaraciones de la banda fuera de sus canciones, lo que no implica, para ellos, dejar de ser políticos. “Lo somos y mucho, pero desde una parte mucho más emocional”, afirma Jorge Escobedo. “No comulgamos con políticas ni religiones; hablamos de lo que sientes y de lo que piensas. No hablamos de cosas que puedan ser tergiversadas, porque entrar en esas polémicas es cada día más complicado. Digas lo que digas, siempre va a haber alguien que te va a señalar. Hay que ser muy precavidos”.