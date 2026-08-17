'Sacan en procesión' escultura de Lorca por Madrid en el 90 aniversario de su fusilamiento

Guardar

Madrid 17 ago (EFE).- Algo más de 200 personas al ritmo de bailes, música y poesía acompañaron este lunes a una escultura del poeta Federico García Lorca, en una "peregrinación laica" por lugares emblemáticos de su vida en Madrid, en un acto titulado 'Saca Nocturna', cuando se cumplen 90 años de su fusilamiento.

El acto tuvo lugar la noche del 17 al 18 de agosto, cuando se cumplen 90 años del fusilamiento del poeta y dramaturgo, que se distinguió como defensor de la República y que fue asesinado por el bando sublevado al comienzo de la Guerra Civil (1936-199).

PUBLICIDAD

La 'performance', dirigida por La Juan Gallery, comenzó a las puertas del Palacio de Velázquez, en el céntrico Parque del Retiro, donde una decenas de actores ataviados con todos los colores del arcoiris han 'robado' una escultura de García Lorca que forma parte de la exposición 'La Perla Peregrina', del artista Fernando Sánchez Castillo.

Con ella en volandas salieron a la escalinata de la entrada entre gritos de júbilo: "Ha vuelto, Federico ha vuelto; Federico vive", que fue recibido con aplausos por los participantes y curiosos.

Ahí comenzó un periplo por distintos lugares céntricos de Madrid vinculados al poeta, como la Cuesta de Moyano, tradicional mercado de libreros, donde los actores recitaron algunos poemas, antes de enfilar el Paseo del Prado hasta las puertas del Museo y llegar al Teatro Español, en la Plaza de Santa Ana.

PUBLICIDAD

"Va a haber música, poemas, danza, 'performance' y lo que va a haber sobre todo es un encuentro de todos los que amamos a Federico y todos los que tenemos esta necesidad de reparar ese pasado irreparable", explicó el comisario y director de Juan Gómez Alemán.

Organizada con el nombre de 'Saca Nocturna' la "caminata, manifestación y peregrinación" buscaba "sacar el cuerpo de Federico para devolverlo el pueblo y para reivindicar el cuerpo de todos los desaparecidos (durante la Guerra Civil española y la posterior disctadura franquista) y hacer una especie de justicia poética, o intentarlo, para reparar este pasado irreparable", dijeron los organizadores.

PUBLICIDAD

Una "saca" era el nombre con el que, en la Guerra Civil española, se conocía al proceso de sacar a miles de presos de las cárceles para llevarlos a fusilar en plena noche, de forma masiva y extrajudicial.

La 'performance' fue organizado por Cultura Orgullosa, un organismo de Ministerio de Igualdad y con el apoyo del Ministerio de Cultura. EFE

(foto)