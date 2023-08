El asesinato de Federico García Lorca, el poeta que el franquismo fusiló por “socialista y masón”

162

En la madrugada del 18 de agosto de 1936, el poeta Federico García Lorca fue fusilado por tropas franquistas en algún lugar del barranco de Viznar, en Granada. Hoy, 87 años después, sus restos mortales aún no han sido hallados pese a que se ha intentado en varias ocasiones -y no exentas de polémica porque la familia defiende su derecho a no buscarle-, por lo que se ha convertido en símbolo de los desaparecidos de la Guerra Civil española y la dictadura. “Es el más famoso, el más amado y el más llorado” suele decir el hispanista Ian Gibson, que ha estudiado en profundidad la vida y la obra del escritor granadino.

Un informe de 1965 de la Jefatura Superior de Policía de Granada reveló que el poeta fue asesinado junto a otra persona por “socialista y masón”, al tiempo que le atribuyen “prácticas de homosexualismo”, si bien “no hay antecedentes de ningún caso concreto”, señala el documento con fecha del 9 de julio de dicho año.

El informe policial también señala que Lorca fue detenido en la vivienda de unos amigos donde se había refugiado y, tras llevarle al Gobierno Civil, “fue conducido en un coche al término de Viznar y en las inmediaciones del lugar conocido como Fuente Grande, en unión de otro detenido cuyas causas personales se desconocen, fue pasado por las armas después de haber confesado”. El texto añade que el escritor fue enterrado en aquel paraje, concretamente en “un barranco situado a unos dos kilómetros a la derecha de dicha Fuente Grande, en un lugar que se hace muy difícil de localizar”.

Figura y obra aún vigente

A pesar de que aún quedan muchas incógnitas por resolver sobre el asesinato de Lorca, lo que sí es una realidad es que su figura y su obra siguen vigentes en la actualidad y su importancia en el teatro español es incuestionable. El más universal de los poetas españoles del siglo XX, fue un hombre comprometido con las causas sociales y considerado como un adelantado a su tiempo.

El autor de Romancero gitano, Bodas de sangre o La casa de Bernarda Alba, de hecho, “quería cambiar la sociedad con su obra” en un momento en el que el autoritarismo, la intolerancia y el abuso de la fuerza se imponían en España, tal y como explicó Ian Gibson en entrevista con La Voz de Galicia.

El poeta español Federico García Lorca en una audición en Radio Stentor durante su estancia en Buenos Aires en 1933. (EFE/jgb)

Homenaje institucional en Granada

En este 87 aniversario de la muerte del poeta, la Diputación de Granada ha vuelto a rendirle homenaje, destacando su legado y reivindicando su figura. “Su memoria es patrimonio de todos” y el “deber” de las instituciones “es recordarlo y protegerlo como el Lorca universal que lleva el nombre de Granada a todos los rincones del mundo y cuya historia no va “a borrar”, manifestó este jueves el presidente de la institución provincial, Francisco Rodríguez (PP), quien recordó a “todas las víctimas fusiladas de la Guerra Civil”, según informa Europa Press.

En un acto celebrado en Alfacar, en el área metropolitana de Granda, Rodríguez también indicó que a García Lorca “lo fusilaron en estas lomas, por estos barrancos hoy convertidos en un parque de recuerdo y de recreo” y “no por genio, ni por creador excepcional, ni siquiera por poeta extraordinario u hondo dramaturgo” sino que “le quitaron la vida, sin juicio y sin defensa”. “Segaron su vida de un golpe”, como la de otras tantas personas “a un lado y a otro, en las retaguardias” y “lejos de las trincheras, donde sólo llegaba el eco de la guerra”, añadió el político, que destacó que, sin embargo, su obra sigue vive.

“Federico nos dejó un legado excepcional que nadie pudo arrebatar, es cultura con mayúscula” además de “orgullo para Granada y para los granadinos” por lo que el gobierno provincial “va a trabajar” por protegerlo, concluyó Rodríguez.

