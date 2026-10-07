Javier Quintero, psiquiatra: “Estas son las cuatro vitaminas más importantes para tu cerebro”

Ciertas vitaminas son esenciales para nuestro cerebro (@drjquintero / Montaje Infobae)

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Aunque a veces podamos no ser plenamente conscientes, la alimentación también forma parte de la conversación sobre salud cerebral. Vitaminas, minerales y otros nutrientes intervienen en procesos relacionados con el funcionamiento del sistema nervioso, pese a que eso no significa que una vitamina, por sí sola, sea una solución para los problemas de memoria, concentración o estado de ánimo. No obstante, en el caso de las deficiencias, sí pueden aparecer síntomas que afectan a estas funciones.

Sobre esta relación entre nutrición y cerebro habla el psiquiatra Javier Quintero en uno de sus vídeos publicados en TikTok (@drjquintero en sus redes sociales), donde repasa cuatro vitaminas que considera especialmente relevantes para este órgano.

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La lista de vitaminas que cita el psiquiatra es fundamental para el correcto funcionamiento del cerebro, pero no las presenta como un tratamiento, sino como nutrientes que cumplen determinadas funciones en el organismo. Estas son las cuatro que menciona y los alimentos que propone como fuentes.

Vitamina B9

El doctor Quintero menciona la vitamina B9 o folato puesto que, según explica, es importante para el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso central porque participa en la formación y renovación de las células. Su déficit, añade, puede traducirse en “más cansancio, dificultades para concentrarte o irritabilidad”.

El folato está presente de forma natural en numerosos alimentos, como las verduras de hoja verde, las lentejas, los espárragos y el aguacate.

Vitamina B6

La siguiente vitamina que recoge el doctor en sus redes sociales es la vitamina B6, también llamada piridoxina. En palabras del psiquiatra, esta vitamina “participa en la producción de los neurotransmisores, como la serotonina o la dopamina”, sustancias relacionadas, entre otras funciones, con el estado de ánimo y la motivación.

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El psiquiatra señala que un déficit de este nutriente puede asociarse con “irritabilidad, cansancio, confusión o cambios en el estado de ánimo”. Entre los alimentos que menciona como fuente de B6 están el pavo, el salmón, los garbanzos, los plátanos y los pistachos.

Vitamina D

Otra de las vitaminas de la lista es la vitamina D, que, según el doctor Quintero, interviene en distintos procesos del cerebro y que ayuda al funcionamiento normal del sistema nervioso central. Cuando sus niveles son bajos, señala, se ha relacionado con “más cansancio y sobre todo con alteraciones del estado de ánimo”.

La principal vía para producir vitamina D es la exposición de la piel a la luz solar, aunque también puede obtenerse a través de determinados alimentos. El psiquiatra menciona especialmente los pescados azules, como la caballa y el salmón.

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Vitamina B12

En el número uno, el doctor Quintero coloca la vitamina B12 o cobalamina, al considerarla “fundamental para que nuestras neuronas y nuestro sistema nervioso central funcione correctamente”. Entre las consecuencias que menciona ante un déficit están el cansancio, las dificultades para concentrarse, los problemas de memoria y, en determinados casos, los síntomas neurológicos. Quintero apunta como fuentes alimentarias el yogur, los quesos, las almejas y la carne de vacuno.

El psiquiatra añade que existe un alimento estrella que contiene las cuatro vitaminas, B9, B6, D y B12: el huevo. Según explica el doctor, este alimento completa una lista que pone el foco en una idea: cuidar la alimentación también es una forma de prestar atención al cerebro y a los nutrientes que necesita.

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