Ni el Duende Verde ni Venom: este es el mayor enemigo de Spider-Man que aún no ha aparecido en ninguna de las películas

Morlun es el gran villano que le falta a este Spider-Man

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Primero se enfrentó al Buitre. Después, a monstruos inimaginables que en realidad eran Misterio. En No Way Home, los villanos de los anteriores Spider-Man. Y finalmente se ha encontrado con una de las mutantes más poderosas, Jean Grey. Spider-Man no ha tenido un camino de rosas precisamente, pero se puede decir que el de Tom Holland tampoco es quien más difícil lo ha tenido. No obstante, hay un gran villano del universo arácnido al que ni siquiera Tobey Maguire o Andrew Garfield serían capaces de hacer frente.

El superhéroe más querido de Marvel tiene una galería de enemigos legendaria. El Duende Verde representa la tragedia personal; Venom, el espejo retorcido del héroe; Doctor Octopus, la amenaza intelectual. Morlun, en cambio, juega en otra liga: es una figura depredadora, casi sobrenatural, que convierte la existencia misma de Spider-Man en una presa. No busca dominar Nueva York ni derrotar al héroe por orgullo. Su objetivo es alimentarse de él. Pero ni el Duende Verde ni Venom: si hablamos del mayor enemigo de Spider-Man que todavía no ha dado el salto a las películas, el nombre que mejor encaja es Morlun. Es uno de los villanos más inquietantes del universo arácnido porque no funciona como un simple criminal con superpoderes, sino como un cazador casi mítico, obsesionado con perseguir y devorar la energía vital de Spider-Man y de otras versiones del héroe en el multiverso.

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Con tan solo tocar a alguien, Morlun puede drenar por completo la energía

Una puerta al multiverso

Esa diferencia lo hace especialmente aterrador. Morlun no pelea por dinero, venganza o poder político. Pelea porque Spider-Man es, para él, alimento. En términos narrativos, eso lo vuelve más cercano a un monstruo de caza que a un supervillano tradicional. Por eso muchos lectores lo consideran uno de los antagonistas más peligrosos y perturbadores que ha enfrentado el trepamuros. La importancia de Morlun va mucho más allá de una sola pelea contra Peter Parker. Su verdadero peso en Marvel está en la idea de los tótems y en la expansión del multiverso arácnido. A través de él, los cómics introdujeron una mitología nueva: la de los Spider-Totems, versiones del héroe conectadas por una fuerza común que las hace parte de una red más grande, algo que ya vimos en las cintas de animación Spider-Man: Un nuevo universo.

Ese concepto fue importante porque ayudó a convertir a Spider-Man en algo más que un personaje aislado de una sola Tierra. Con Morlun, Marvel abrió la puerta a la idea de que existen muchas variantes del héroe, todas vinculadas por una misma esencia. Más adelante, esa lógica sería fundamental para historias como Spider-Verse, donde múltiples Spider-Personas de distintas realidades se reúnen y el multiverso pasa a ser una pieza central del mito arácnido. En ese sentido, Morlun no solo es un villano importante: es una herramienta narrativa. Sirvió para conectar a Spider-Man con una cosmología más amplia, más oscura y más ambiciosa. Su amenaza dio sentido a la existencia de los diferentes Spider-Men y consolidó la idea de que todos forman parte de una estructura mayor.

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En los cómics, Morlun y los Herederos -la estirpe de vampiros a la que pertenece- ayudan a explicar por qué existen tantas variantes del héroe y por qué todas comparten una esencia común. En otras palabras, no solo es un villano: es una pieza que amplía el mito de Spider-Man y le da una dimensión casi religiosa. Aquí entra la aclaración importante. En los cómics, Ezekiel Sims no nace como una copia de Morlun ni como su equivalente directo. Más bien es una figura ambigua que conoce el lado místico de Spider-Man y del concepto de Spider-Totem, y más adelante queda ligada al peligro que representan Morlun y los Herederos. De hecho, su conexión más recordada con ese mito es que llega a ocultar a Cindy Moon para protegerla de Morlun. Una Cindy Moon que precisamente se ha rumoreado que aparecía en esta Spider-Man: Brand New Day entre las estudiantes del profesor Banner en la clase que a visitar Peter.

En 'Madame Web' ya pudimos ver a Ezekiel Sims, un personaje al que sumaron algún elemento de Morlun como el drenaje de poderes

Un tímido intento con ‘Madame Web’

Eso hace que Ezekiel sea importante como intermediario: no es el gran depredador, pero sí un personaje que entiende la amenaza y la anticipa. Por eso, cuando Madame Web lo coloca en el centro de la historia, la película se acerca a ese universo de forma indirecta pero reconocible. La película Madame Web no introdujo a Morlun como tal, pero sí tomó elementos del conflicto totémico y los trasladó a Ezekiel Sims. Esa decisión convirtió al personaje en una versión más oscura y más directamente antagonista que la de los cómics, acercándolo al tipo de amenaza que Morlun representa.

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Por eso puede decirse que Madame Web fue un acercamiento tímido, pero real, al universo de Morlun. No porque lo adaptara literalmente, sino porque normalizó en cine la idea de que Spider-Man y sus variantes forman parte de una red de destino, poder y persecución que va mucho más allá de la ciudad de Nueva York. Morlun sigue sin aparecer en películas, y justamente por eso su debut sería tan potente. Tiene el tipo de presencia que puede cambiar el tono de una saga: más oscura, más mítica y más conectada con el multiverso. Si el cine decide profundizar en esa línea, Morlun no sería solo “otro villano pendiente”, sino una amenaza capaz de redefinir la franquicia arácnida. De momento, Peter Parker regresará en Vengadores: Doomsday, pero si sale vivo de esa tal y como esperamos, el único villano que le podría presentar un reto aún más serio que el Doctor Muerte no es otro que Morlun.