¿Asombrado por el eclipse solar total? El de 2027 será el ‘Eclipse del Siglo’: se hará de noche en plena mañana y su totalidad durará casi cinco minutos

El efecto «anillo de diamante» se produce cuando la Luna se desplaza por delante del Sol durante un eclipse solar total, tal y como se observa desde la playa de El Arenal, en Mallorca (REUTERS/Francisco Ubilla)

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La fascinación que ha dejado en la población española el eclipse del 12 de agosto ha provocado que muchos ya estén pensando en no perderse el que habrá en 2027. De hecho, muchas plataformas hoteleras han tenido que bloquear las reservas temporalmente para tener disponibilidad para los clientes habituales. Y aunque hay empresas que aún no han anunciado sus precios, otros han aprovechado la ocasión para elevarlos. Pero, ¿por qué muchos están pensando ya en reservar un apartamento para ver el próximo eclipse?

Los físicos y astrónomos han explicado que el eclipse solar que tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 no solo será mejor que el de este año, sino que será el ‘Eclipse del Siglo’. Y es que “la totalidad ocurrirá a media mañana, con el Sol muy alto”, lo que maximiza las probabilidades de observación, como exponen desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Además, tendrá una duración poco común, pues se alargará hasta cuatro minutos en algunas localidades afortunadas, lo que lo distingue del resto de eclipses.

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Además de este evento astronómico, 2027 contará con otros cuatro eclipses: tres lunares de tipo penumbral (en febrero, julio y agosto) y un eclipse solar anular el 6 de febrero. De estos, solo dos se verán desde España: el del 21 de febrero y el del 17 de agosto. Sin embargo, no tendrán un impacto visual ni científico comparables al fenómeno que tendrá lugar el 2 de agosto y que se expandirá en una amplia franja desde el Atlántico norte hasta el Índico, cubriendo regiones de Europa, África y Oriente Medio.

Patricia Molera y Enrique Sotomayor prueban sus gafas para eclipses durante la puesta de sol en la playa de Arija, España (REUTERS/Borja Suárez)

¿Cuáles son las provincias óptimas para ver el eclipse de 2027?

A pesar de su gran relevancia, el evento no tendrá un recorrido tan extenso como el de 2026. La sombra de la Luna cruzará el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán; por lo que la totalidad solo será visible en la franja sur peninsular. Ceuta y Melilla disfrutarán de la máxima duración, mientras que gran parte de la provincia de Cádiz, la costa de Málaga, las zonas más australes de Granada y Almería y localidades del norte de Marruecos como Tánger, Tetuán y Nador quedarán también bajo la sombra lunar. La costa mediterránea, desde el Estrecho hasta el cabo de Gata, formará parte de la banda de totalidad, aunque Almería capital quedará fuera por escaso margen.

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En algunas de estas poblaciones, la noche se impondrá a plena mañana durante un lapso que oscilará entre dos y casi cinco minutos. Al parecer, el IGN advierte que la franja de totalidad en Ceuta alcanzará los 4 minutos y 48 segundos, mientras que en Cádiz el fenómeno durará 2 minutos y 54 segundos y en Málaga se extenderá por 1 minuto y 48 segundos.

La franja de sombra que proyectará la Luna durante el eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 (IGN)

Tras atravesar el estrecho de Gibraltar, la banda oscura seguirá la costa norteafricana, cruzará Egipto, el mar Rojo, algunas regiones de Arabia Saudí, Yemen y el noreste de Somalia, hasta finalizar en el océano Índico. Pero el lugar que será testigo de más segundos de oscuridad es Egipto: “Alcanzará su máximo a las 12:06 horas (hora peninsular), con una totalidad de 6 minutos y 23 segundos, convirtiéndolo en uno de los eclipses solares más largos del siglo”.

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Igualmente, aunque la zona de oscuridad absoluta se restrinja al sur, “el eclipse será visible de forma parcial en todo el territorio español”. Incluso en las latitudes más septentrionales y en las islas Canarias, el oscurecimiento del disco solar superará el 70 %. En Madrid, por ejemplo, el evento comenzará a las 9:45 horas y finalizará a las 12:02 horas, con un punto máximo a las 10:51 horas, cuando el oscurecimiento alcanzará el 85 % y el Sol se verá a casi 40 grados de elevación sobre el horizonte.

Patricia Molera y Enrique Sotomayor prueban sus gafas para eclipses durante la puesta de sol en la playa de Arija, España (REUTERS/Borja Suárez)

Un eclipse que se repite

A la excepcionalidad de este eclipse se suma otro factor relevante: el eclipse de 2027 será de la misma familia que el que tuvo lugar en 1919 y que ayudó a científicos británicos a confirmar la Teoría de la Relatividad de Einstein. Esto se sabe gracias a lo que Edmond Halley denominó como ciclo de Saros.

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Tal y como descubrió el astrónomo y matemático británico, sabemos que existe un periodo de tiempo exacto en el que un eclipse repite su posición: 6585,3211 días o, mejor dicho, 18 años, 10 días, 22 horas y 56 minutos. Lo único que cambia de uno a otro es que el evento se va desplazando. Como no son días exactos, la Tierra gira ligeramente antes de repetirse el alineamiento, desplazando geográficamente la sombra.