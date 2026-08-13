Esto es lo que dice la ley si encontramos petróleo en el jardín de casa

Un hombre y su perro observan la erupción de petróleo negro de un hoyo que el hombre excavaba en su jardín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Excavar el jardín para plantar un árbol o empezar una reforma y toparse con algo inesperado bajo tierra no tiene por qué ser un escenario de película. La legislación española contempla qué ocurre cuando un propietario descubre petróleo, vestigios arqueológicos o dinero oculto en su propiedad, y la respuesta, en la mayoría de los casos, no favorece al dueño del terreno.

El punto de partida es que ser propietario de un inmueble no equivale a serlo de todo lo que hay bajo sus cimientos. Tal y como recogen desde Fotocasa, el ordenamiento jurídico español establece una distinción entre la titularidad del suelo y la de ciertos recursos o bienes que puedan hallarse en él, una diferencia que tiene consecuencias directas y, a menudo, sorprendentes para el ciudadano.

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El petróleo es del Estado, aunque brote en tu jardín

El escenario más llamativo es el del hallazgo de hidrocarburos. Si un propietario descubriera un yacimiento de petróleo bajo su vivienda, el recurso no le pertenecería. El artículo 2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos es taxativo al establecer que los yacimientos de hidrocarburos tienen “la consideración de bienes de dominio público estatal”. El subsuelo energético pertenece a todos, y su gestión corresponde al Estado.

Tampoco sería posible explotar ese recurso de forma privada. La misma ley, en su artículo 8, reserva los permisos de investigación y las concesiones de explotación exclusivamente a “sociedades mercantiles que acrediten su capacidad técnica y financiera para llevar a cabo las operaciones”. Un particular, por tanto, queda completamente al margen de cualquier beneficio económico derivado del hallazgo.

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En cambio, si el Estado decidiera explotar el yacimiento, el propietario podría ver su terreno expropiado, ocupado de forma temporal o sometido a servidumbres de paso. En el caso de una expropiación forzosa, la ley garantiza una indemnización, pero el control del recurso no estaría en manos del ciudadano en ningún momento.

Ruinas romanas en el jardín: el Estado también se las queda

Un supuesto menos extraño, pero que también está regulado, es el del hallazgo de restos arqueológicos o históricos durante una obra o una remoción de tierra. Un mosaico romano, una moneda antigua, una vasija o cualquier otro objeto con valor histórico o artístico que aparezca de forma fortuita pasa a ser, desde el momento del descubrimiento, propiedad del Estado.

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Un hombre descubre ruinas romanas en su jardín, compuesto por una columna, un arco, monedas y fragmentos de mosaico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así lo recoge el artículo 44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español: “Son bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español y sean descubiertos como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar”.

Ante un hallazgo de este tipo, el propietario tiene la obligación de comunicarlo a la Administración en un plazo máximo de 30 días, o de forma inmediata si se trata de un descubrimiento casual. Además, si el hallazgo se produce durante una obra, la actividad debe detenerse de inmediato hasta que las autoridades competentes evalúen el bien encontrado.

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Una recompensa del 50% del valor tasado

Perder la titularidad de un bien histórico no implica quedarse sin compensación. El artículo 44.3 de la Ley del Patrimonio Histórico Español reconoce al descubridor y al propietario del terreno el derecho a recibir, en concepto de premio, el equivalente al 50% del valor de tasación legal del objeto hallado. Ese porcentaje se reparte en partes iguales, es decir, un 25% para quien realizó el hallazgo y otro 25% para el dueño del terreno.

Si ambas condiciones coinciden en la misma persona —es decir, si el propietario es también quien descubre el bien—, la compensación asciende al 50% íntegro del valor tasado.

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El único caso en que el hallazgo puede ser tuyo: el tesoro oculto

La legislación sí contempla un supuesto en el que el propietario puede quedarse con lo encontrado. Se trata del concepto de tesoro oculto, definido en el artículo 352 del Código Civil como “el depósito oculto e ignorado de dinero, alhajas u otros objetos preciosos, cuya legítima pertenencia no conste”. La clave está en que el objeto no tenga valor histórico ni artístico reconocido.

Un fajo de billetes enterrado en el jardín, una joya de oro sin interés patrimonial olvidada en un desván o una caja con monedas modernas son ejemplos que encajan en esta categoría. En esos casos, si el propio dueño hace el descubrimiento en su propiedad, el bien le pertenece íntegramente.

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La situación cambia si es un tercero quien lo encuentra en terreno ajeno. En ese caso, la mitad corresponde al descubridor y la otra mitad al propietario del terreno, según establece el Código Civil.