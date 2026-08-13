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Ferran Torres hace las maletas: principio de acuerdo entre el FC Barcelona y PSG por 50 millones de euros

El futbolista debería haber vuelto con el club azulgrana el 12 de agosto

Ferran Torres espera el sí del FC Barcelona. (Europa Press)
Ferran Torres espera el sí del FC Barcelona. (Europa Press)
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El secreto a voces está a escasas horas de salir a la luz. Ferran Torres no ha entrenado con el FC Barcelona y está esperando el traspaso de los últimos papeles entre el club culé y el PSG. Ahora sí, la oferta desde el Parque de los Príncipes ha convencido a los azulgranas. 50 millones de euros que les permitirán acudir al mercado en busca de un 9 puro o cerrar a Rodri.

El valenciano ya anunció que su futuro podría estar lejos de Can Barça cuando dejó entreabierta la puerta. “Tengo contrato con el FC Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe”, dijo en una entrevista a la CNN. Entre los pretendientes a hacerse con sus servicios estaban PSG Atlético de Madrid. El conjunto francés era el mejor colocado: ha vendido a Kolo Muani, es el bicampeón de Europa y Luis Enrique conoce a la perfección sus capacidades.

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Y así se confirmó después de que el 12 de agosto, día previsto para que todos los internacionales del FC Barcelona regresaran a la pretemporada, Ferran no se presentó. Tenía un permiso especial del club a la espera de que se concretara el fichaje que, a la espera de que se haga oficial, parece que se va a concretar sin mayor premura.

Flick pierde un efectivo a la espera de otro

Como contábamos en Infobae, el entrenador alemán tiene un verdadero quebradero de cabeza para formar el tridente titular para la próxima campaña. Tras la marcha de Robert Lewandowski, el FC Barcelona se ha quedado sin un 9 de referencia. A la causa se han sumado Gordon y Adeyemi, pero ninguno puede cumplir las funciones del polaco: fijar a los centrales y ser un rematador de área. En esa posición también podría actuar Dani Olmo como “falso nueve”, algo que también podrían hacr las nuevas incorporaciones.

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Con Lamine Yamal fijo en el extremo derecho, el Barça tiene ahora a seis jugadores para dos posiciones. Adeyemi, Gordon, Raphinha y Fermín competirán por un hueco en la banda izquierda, mientras que Roony Bardghji parece destinado a ser el suplente natural del 10 culé.

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona. (Europa Press)
Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona. (Europa Press)

Julián, ¿más cerca?

Con el traspaso de Ferran al PSG, las arcas del Camp Nou se vuelven a llenar. La primera oferta del FC Barcelona por Julián Álvarez fue de 100 millones de euros, algo que el Atlético de Madrid rechazó de manera contundente. Sin embargo, con la necesidad imperativa de acudir al mercado en busca de un nueve puro y con 50 millones de euros más en el bolsillo, no es extraño que Deco y Joan Laporta suban la apuesta. Eso, a la espera de que Marc Casadó deje un buen dinero si se confirma la venta al Al-Hilal.

Sin embargo, en la ecuación también entra otro campeón del mundo: Rodri Hernández. La última oferta de 60 millones también fue rechazada por el Manchester City, que no le dejará salir por menos de 80. Así, el dinero que deje Ferran podrá ser utilizado para uno u otro jugador, pero no para los dos, a la espera de más salidas. El FC Barcelona tendrá que decidir si hacer frente al deseo culé del verano o cerrar el fichaje del Balón de Oro.

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