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España acumula ya más de 270.000 hectáreas quemadas por los incendios forestales pese a los esfuerzos de los bomberos

En 2025, por estas fechas, habían ardido cerca 140.000 hectáreas en todo el territorio nacional, un 40% menos que este año

Bomberos en el incendio de Formariz, en Zamora, a 29 de julio 2026. (REUTERS/Umit Bektas)
Bomberos en el incendio de Formariz, en Zamora, a 29 de julio 2026. (REUTERS/Umit Bektas)
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Un verano más, España arde. El fuego ha engullido ya más de 270.000 hectáreas en lo que llevamos de año y ha registrado un total de 410 incendios. Los datos pertenecen a la estimación en tiempo real del Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales (EFFIS), cuya cifra es superior a las 226.000 hectáreas comunicadas por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) con la información aportada por las comunidades autónomas hasta el pasado miércoles. Los dos sistemas de medición no siempre coinciden, pero sirven para tener una imagen completa de la situación, y es desoladora.

La vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, señalaba el pasado martes en una entrevista en la Cadena Ser que todos los datos indican que este será un año negro. “Los datos nos llevan a decir que en este momento es el peor, hemos empezado mucho antes la temporada de incendios y los datos avalan que es un año especialmente dramático; queda todavía campaña, ojalá no se cumplan las previsiones, pero apunta al peor año en materia de incendios”.

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Pese a los esfuerzos de los bomberos forestales de las comunidades autónomas, el despliegue constante de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los ejercicios de concienciación de todas las administraciones, el fuego se expande por todo el territorio. En lo que llevamos de año, se ha quemado un 40% más de superficie que el año pasado en estas fechas. Para entonces, se registraron 140.000 hectáreas quemadas y 11 grandes incendios forestales, aquellos en los que el fuego supera las 500 hectáreas. Este año ya llevamos 43 y aún queda mucho verano por delante.

La huella humana detrás del humo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha avisado de que este viernes el riesgo de incendios es “muy alto o extremo”. Las altas temperaturas y la sequedad del suelo son muy peligrosas para el campo y los bosques, pero también nosotros lo somos. Buena parte de los fuegos que se han producido han sido consecuencia directa de imprudencias o quemas deliberadas. La Guardia Civil ha iniciado investigaciones en distintos puntos del país por fuegos provocados.

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Mapa de predicción del peligro de incendios. (Aemet)
Mapa de predicción del peligro de incendios. (Aemet)

En Pontevedra, el Seprona investiga a cinco jóvenes, entre ellos dos menores, por su presunta relación con un incendio forestal ocurrido el pasado 1 de julio en uno de los islotes de las Islas Alvedosas, de Vilaboa. El incendio afectó a la totalidad del islote, con una superficie aproximada de 4.000 metros cuadrados, situado dentro de la Zona de Especial Conservación Ensenada de San Simón, perteneciente a la Red Natura 2000.

En Ciudad Real, este departamento de la Guardia Civil investiga también a dos personas como supuestas autoras por imprudencia grave de un delito de incendio forestal, incendio ocurrido el pasado 5 de julio en el paraje de La Cabañuela, en el término municipal de Cabezarrubias del Puerto. La investigación del cuerpo armado ha determinado que el origen del fuego estuvo directamente relacionado con la utilización de herramientas que producen chispas, una radial y un soldador, cuando estaban realizando trabajos en un inmueble en el medio natural.

Ayer, la Guardia Civil detuvo a un hombre de 28 años por su posible implicación en el incendio forestal de Las Peñas de Riglos, en Huesca, que se declaró el pasado lunes y sigue activo. Ha obligado a desalojar a un centenar de personas de un camping próximo y a cortar la carretera N-240. Hasta el jueves, había calcinado más de 8.000 hectáreas. Estos son solo tres ejemplos, pero se cuentan en docenas.

Niebla continúa como principal foco de preocupación

El incendio forestal del paraje de Raboconejo, en el término municipal de Niebla, sigue siendo el fuego más preocupante de los que permanecen activos en España. Hasta el jueves, afectaba a 31.000 hectáreas. El miércoles, el número de personas en alejamiento preventivo desde el inicio de la emergencia ascendía a 718. De ellas, 524 correspondían a la provincia de Huelva y 194 a la de Sevilla.

Los trabajos de control del fuego continúan una semana después de su notificación

Antonio Sanz Cabello, vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, anunciaba ayer la vuelta a sus casas de vecinos de Caballón, Raboconejo, La Florida y Las Arenas. “Es la primera vez que podemos tomar la decisión, dada la evolución del incendio y la contención del incendio en torno a unas sesenta personas”, indicaba ayer, cuando llegaron las primeras noticias después de una semana de lucha contra el fuego. Ahora bien, el incendio sigue fuera de control.

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