Vivas exige a Marlaska el retorno a Marruecos de los 5.000 migrantes que aún están en Ceuta: “Ninguna regularización, ningún asilo, ningún traslado a la Península”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reúne con el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (Gabriela Sardá Núñez / Europa Press)

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El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha exigido este jueves al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que acelere el retorno a Marruecos de los alrededor de 5.000 migrantes que todavía permanecen en la ciudad autónoma tras la entrada masiva registrada hace dos semanas. Vivas ha reclamado que la operación se complete de forma “urgente” y “a corto plazo”.

“Para nosotros la única solución, la única salida, es el retorno a Marruecos de todas las personas que llegaron con motivo de la invasión, de la entrada masiva y que a día de hoy todavía permanecen en nuestra ciudad”, ha señalado tras su reunión con Marlaska. “Retorno a Marruecos. Por tanto, ninguna regularización, ningún asilo, ningún traslado a la Península”, ha añadido.

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El presidente ceutí ha descrito la situación como “insostenible” y ha advertido de que la ciudad no podrá mantenerla durante mucho tiempo. “Tiene que ser urgente, inmediato; de lo contrario Ceuta no va a aguantar”, ha afirmado, reclamando que el Gobierno concrete cuanto antes cómo y cuándo se producirá el regreso de las personas que continúan en territorio español.

Vivas ha situado el retorno en el centro de las peticiones que ha trasladado al ministro del Interior y lo ha vinculado directamente con la situación de la frontera. A su juicio, mantener durante más tiempo en Ceuta a quienes entraron durante la llegada masiva podría prolongar una situación que considera excepcional y de riesgo. “Es una condición necesaria para el presente y para el futuro de Ceuta”, ha defendido. Según el presidente autonómico, la vuelta a Marruecos permitiría también “desactivar el que nadie pueda pensar que la presión migratoria es un arma que pueda utilizarse para desestabilizar Ceuta o para vulnerar nuestra integridad territorial”.

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El presidente de la ciudad autónoma ha señalado dos motivos para reclamar que los retornos se produzcan cuanto antes. El primero es, según ha explicado, el derecho de los ceutíes a recuperar la normalidad después de la llegada masiva. “Por el derecho de los ceutíes a volver a la tranquilidad, a la normalidad, a recuperar la Ceuta que teníamos hace 15 días”, ha indicado. El segundo tiene que ver con el riesgo que, en su opinión, entraña la prolongación de la situación actual. Vivas ha calificado el escenario de “excepcionalidad y máximo riesgo” y ha advertido de que “cada día que pasa es peor” porque aumenta la posibilidad de que pueda producirse algún incidente con consecuencias irreversibles.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su reunión con el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (Gabriela Sardá Núñez / Europa Press)

Marlaska no fija una fecha para los retornos

Durante el encuentro, Vivas ha planteado al ministro la necesidad de establecer un calendario para las devoluciones. Según ha trasladado el presidente ceutí, Marlaska le ha comunicado que actualmente “no hay plazo”, aunque sí existe “la voluntad de que sea cuanto antes”.

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Vivas ha insistido en que esa falta de una fecha concreta no responde a las necesidades que, según él, tiene actualmente la ciudad. “La salida tiene que ser en un plazo corto”, ha reclamado, al tiempo que ha pedido reforzar la imagen de Ceuta como una frontera en la que no existe la posibilidad de regularizar automáticamente la situación de quienes entraron durante la llegada masiva, obtener asilo o ser trasladados a la Península.

En este sentido, ha defendido que la condición de Ceuta como frontera terrestre europea en África debe tenerse en cuenta a la hora de abordar la situación. “Eso se puede conseguir estableciendo la excepción como frontera terrestre de Europa en África”, ha afirmado, al sostener que Ceuta “no es lugar donde se puede tramitar ninguna solicitud de asilo”.

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La posición trasladada por Vivas al ministro se produce dos semanas después de la entrada masiva de más de 70.000 migrantes desde Marruecos, según las cifras manejadas por las autoridades durante aquellos días. La mayoría de las personas que accedieron a la ciudad fueron posteriormente devueltas a Marruecos, mientras que varios miles continúan en Ceuta. La situación ha obligado a las administraciones a mantener un dispositivo específico para atender a las personas que permanecen en la ciudad y gestionar su situación. Vivas reclama que ese escenario sea resuelto mediante el retorno a Marruecos y rechaza expresamente otras vías como la regularización, las solicitudes de asilo o el traslado a la Península.

Más policías y presencia de Frontex en El Tarajal

Además de los retornos, el presidente de Ceuta ha trasladado a Marlaska otras demandas relacionadas con la seguridad y el control fronterizo. Entre ellas figura el incremento de los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil destinados a la ciudad. “Le hemos seguido pidiendo más policías y más guardias civiles, más efectivos”, ha explicado Vivas, que ha asegurado que los ceutíes “no se sienten seguros” y ha reclamado al Estado que utilice “todas esas capacidades, todos esos medios” para reforzar la seguridad.

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La ciudad autónoma no ha recuperado la normalidad como asegura el Gobierno.

El Ministerio del Interior ya ha anunciado el envío de refuerzos a Ceuta. En concreto, Marlaska ha comunicado la incorporación de 45 policías y otros 20 agentes de Extranjería, con el objetivo de reforzar la seguridad y agilizar las actuaciones relacionadas con las personas migrantes que permanecen en la ciudad.

Vivas considera, no obstante, que es necesario mantener el refuerzo de efectivos y ampliar la presencia institucional en la frontera. En la reunión también ha reclamado la presencia de Frontex en el paso del Tarajal, el principal punto fronterizo entre Ceuta y Marruecos y uno de los lugares centrales de la crisis migratoria. “La frontera que ha sido vulnerada no solo es de España, es de Europa”, ha defendido el presidente ceutí. A su juicio, la presencia de la agencia europea de fronteras podría contribuir a trasladar precisamente ese mensaje y a reforzar el carácter europeo de la frontera ceutí.

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