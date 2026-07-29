La escena postcréditos de ‘Spider-Man: Brand New Day’, explicada: hace una promesa clave para el futuro de Marvel y lanza una pista final

Imágenes de 'Spider-Man: Brand New Day'. (Marvel Studios)

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Los fans de Spider-Man están de enhorabuena, porque hoy se estrena la esperadísima cuarta entrega de la saga de Marvel protagonizada por Tom Holland y Zendaya. Spider-Man: Brand New Day llega a los cines precedida por el entusiasmo de la crítica, que califica esta producción como una de las mejores que el multiverso de Los Vengadores ha dado en años. Con todo, no es lo único que ilusiona a quienes piensan ver la película, pues el foco también estará en lo que ocurre después de la misma.

La escena de poscréditos en las películas de Marvel ya es toda una tradición, y sirve a los fans para saber qué esperar de los próximos títulos del mundo superheroico. Así, la expectación por esta secuencia en Spider-Man: Brand New Day es máxima, pues la película llega apenas cuatro meses antes de Los Vengadores: Doomsday, otro gran estreno con el que el multiverso espera recobrar la popularidad que alcanzó con Inifinity War y Endgame.

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La nueva película parte inmediatamente después de Spider-Man: No Way Home, con Peter Parker enfrentando el olvido colectivo. Nadie lo recuerda y, al mismo tiempo, experimenta problemas con sus poderes, lo que añade tensión a su vida personal y heroica. El guion deja de lado los grandes eventos multiversales para centrarse en una historia más cercana al espíritu original de los cómics. En su aventura, además, se cruzan otros personajes como Frank Castle, también conocido como The Punisher (Jon Bernthal) o Bruce Banner, Hulk (Mark Ruffalo).

Tráiler de 'Spider-Man: Brand New Day', la nueva película de Tom Holland interpretando al superhéroe. (Marvel Studios)

Así es la escena después de los créditos

Ojo que aquí vienen los spoilers. Al cierre de Spider-Man: Brand New Day, se confirma que la tradición del estudio se mantiene. Marvel apuesta por dejar abierto el destino del superhéroe, alimentando la incertidumbre sobre su próxima aparición. La escena postcréditos muestra a Ned Leeds (Jacob Batalon), manipulando un rastreador que debería localizar a su amigo superhéroe. Sin embargo, la máquina falla de forma inesperada. El mensaje es claro: Spider-Man podría no estar ya en la Tierra, ni siquiera en su propio universo. La secuencia concluye con el clásico letrero que promete el regreso del personaje, aunque sin aclarar si será en Los Vengadores: Doomsday, Secret Wars o en otra película centrada en el hombre-araña.

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La escena ya se ha podido ver en redes sociales, puesto que en Estados Unidos ya ha habido algunas proyecciones anticipadas a su estreno definitivo el 31 de julio. De este modo, ya son muchos los fans que se preguntan cómo Peter Parker ha podido desaparecer de su mundo, algo que se esclarece en una película donde el superhéroe se enfrenta a villanos como Escorpión (Michael Mando), Tombstone (Lonnie Lincoln) o la organización de La Mano, además de otro gran enemigo revelado en el último tercio de la cinta. Tras el final, la escena poscréditos nos asegura que el personaje volverá, una pista clave para saber que seguiremos contando con el personaje en el futuro del UCM, aunque esta vez muy, muy lejos de casa.

Escena de 'Spider-Man: Brand New Day'. (Marvel Studios)

Eso sí, de momento habrá que ver qué tal le va a Spider-Man Brand New Day en taquilla, aunque las previsiones no son precisamente malas. Cada película del superhéroe interpretado por Tom Holland ha recaudado más que la anterior. Homecoming acabó acumulando más de 880 millones, Far From Home superó los 1.132 millones y No Way Home rozó los 2.000 millones. Habrá que ver si el cuarto título consigue superar esa franja, lo que la convertiría en una de las películas más taquilleras de la historia.

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