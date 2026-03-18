¿Sadie Sink en ‘Spider-Man: Brand New Day’? Los rumores que la sitúan como Jean Grey en el MCU

La nueva película del Hombre Araña, protagonizada por Tom Holland, llega a los cines el 30 de julio de 2026 (Marvel Studios)

El estreno del primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day trajo novedades sobre el regreso de Tom Holland como Peter Parker y los extraños cambios que experimenta su personaje. Al mismo tiempo, el adelanto introduce nuevos rostros a su universo de ficción, como el misterioso fichaje de Sadie Sink.

Aunque el personaje de la estrella de Stranger Things no ha sido revelado oficialmente, las pistas del avance han impulsado con fuerza una teoría que circula desde hace meses: podría tratarse de Jean Grey, una de las mutantes más poderosas de Marvel.

Lo curioso es que, incluso en el tráiler oficial, todavía no se incluye un vistazo completo a la actriz. Su personaje es captado de espaldas, con un abrigo largo, sin mostrar su rostro. Precisamente, fueron los fans quienes la identificaron tras haber visto el abrigo en algunas fotos filtradas del rodaje.

Sin embargo, el elemento más importante no es su apariencia, sino lo que ocurre a su alrededor. El tráiler alude a que existe un personaje en la trama, con la capacidad de controlar la mente de otras personas, habilidad que se insinúa en varias escenas.

Sadie Sink aparece brevemente de espaldas en el primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day, sin revelar aún la identidad de su personaje.(Sony Entertainment)

En una de las secuencias, Spider-Man detiene un tanque conducido por una anciana aparentemente inofensiva, solo para descubrir que su comportamiento está siendo manipulado por una fuerza externa. Luego, otro personaje advierte que “estamos enfrentando un peligro que no podemos controlar, uno que ni siquiera podemos ver”.

¿Por qué Jean Grey?

La teoría de que Sink interpreta a Jean Grey no es nueva, pero el tráiler le ha dado un impulso decisivo. En los cómics, Jean Grey es una telépata extremadamente poderosa, capaz de leer, manipular y controlar mentes, lo que encaja directamente con la amenaza insinuada en el avance.

Aun así, la posible introducción del personaje en una película de Spider-Man genera dudas. Se trata de una historia planteada como “street-level”, es decir, más centrada en conflictos urbanos, lo que haría extraño incluir a una figura tan ligada al universo de los X-Men.

Jean Grey (voiced by Jennifer Hale) y Goblin Queen (voiced by Jennifer Hale) en una escena de Marvel Animation's X-MEN '97. Photo courtesy of Marvel Animation. © 2024 MARVEL.

Por ello, otras hipótesis sostienen que, de ser realmente Jean Grey, podría estar actuando contra su voluntad o bajo presión de otros villanos o incluso del Departamento de Control de Daños (DODC).

Otras teorías: de Gwen Stacy a villana encubierta

A pesar de la fuerza de la teoría de Jean Grey, no es la única que ha circulado. Desde que se anunció el casting de Sadie Sink, los fans han especulado con múltiples posibilidades.

Entre las más populares se encuentran personajes clásicos del universo de Spider-Man como Gwen Stacy o Felicia Hardy (Black Cat), lo que encajaría con la idea de introducir un nuevo interés amoroso para Peter Parker tras los eventos de No Way Home.

También se pensó que podría interpretar a una aliada de Punisher o incluso a una villana, ya sea como antagonista principal o como una figura manipulada por fuerzas externas.

Algunas teorías sugieren que Sadie Sink podría interpretar a un personaje clave para el futuro del MCU más allá de esta película.(Créditos: Sony Entertainment/Reuters)

Otras teorías más arriesgadas apuntan a personajes del multiverso, como una variante de Mary Jane o incluso Mayday Parker, la hija de Peter en una línea temporal alternativa. Sin embargo, estas opciones parecen menos probables dado el enfoque más “realista” y urbano que promete la película.

Spider-Man: Brand New Day se estrenará el 30 de julio de 2026.