Los estrenos más esperados de la semana: de ‘Spider-Man: Brand New Day’ a Anne Hathaway como reina del pop en ‘Mother Mary’

'Spider-Man: Brand New Day' encabeza los estrenos de la semana

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El mes de julio llega a su fin después de semanas llenas de grandes estrenos y que culminan ahora con una nueva hornada de nuevos títulos. Mientras La Odisea sigue reinando en taquilla, nuevos nombres emergen para hacer en gran medida competencia a la aventura de Christopher Nolan con Matt Damon a la cabeza, a pesar de tener un aliado en común: Tom Holland.

El actor británico lidera una vez más la película de Marvel, la cuarta dentro de la saga tras Spider-Man: Homecoming, Lejos de casa y No Way Home. En esta ocasión se tiene que enfrentar a una nueva y desconocida amenaza mientras lidia con el hecho de que ya nadie sabe quién es Peter Parker. De los superhéroes a las superestrellas del pop, pues Anne Hathaway -también presente en La Odisea- protagoniza otra de las grandes películas de la semana con Mother Mary.

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Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Un Nuevo Día presenta su tráiler final.

Ha pasado un tiempo desde la última aventura del Spider-Man de Tom Holland, hasta el punto de que todos a su alrededor le han olvidado, aunque solo fuera por un conjuto del Doctor Strange. Ahora es el momento de volver a enfundarse el traje de superhéroe y salvar a Nueva York de una gran y desconocida amenaza. Mientras Peter busca reconectar con MJ (Zendaya) y su amigo Ned (Jacob Batalon), Spider-Man tendrá que aprender de todo lo vivido para enfrentarse a un peligro sin precedentes, y con la mirada puesta en lo que estará por venir en su próxima aventura, Vengadores: Doomsday.

Mala bestia

Imagen de 'Mala bestia'

Iria del Rio (Los años nuevos) protagoniza este drama con toques fantásticos sobre adopción y adolescencia. Una pareja toma la decisión de acoger en su hogar a Atenea (María Schwinning), una joven sin familia que vive en un internado y se ve incapaz de lidiar con la idea de hacerse mayor. Pero cuando esta entra en su nueva casa, los temores y vulnerabilidades que arrastra desde hace años empiezan a asomar. A partir de ese momento, Atenea tomará una serie de decisiones que la pondrán en un gran compromiso.

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Atrapa el millón

Imagen de 'Atrapa un millón'

Grégoire Vigneron, guionista de grandes éxitos en Francia como El pequeño Nicolás o Un hombre de altura, dirige ahora esta comedia de lo más disparatada. Stan (Rayane Bensetti) lleva tiempo detrás de un ascenso en su empresa que no parece llegar nunca, y decide tomarse la justicia por su mano y robar una maleta con más de un millón de euros en dinero negro. Cuando va camino del aeropuerto recibe una llamada con el esperado ascenso, y es en ese momento que decide devolver lo robado antes de que le descubran, pero para ello necesitará la ayuda del cerrajero más excéntrico que jamás ha conocido.

La última ronda en Venecia

Imagen de 'La última ronda en Venecia'

Comparada con las fábula alegres y entretenidas de Alice Rohrwacher, Italia presenta una nueva historia de amistad con La última ronda en Venecia, de Francesco Sossai. En ella, Carlobianchi y Doriano, dos veteranos amigos, decide cambiar por completo los planes de un tercero, el joven estudiante de arquitectura Giulio. Los tres se embarcan en un gran viaje por tierras venecianas en los que disfrutar del paisaje, de la comida y de la buena compañía.

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Mother Mary

El primer tráiler de Mother Mary, la nueva película dirigida por David Lowery y protagonizada por Anne Hathaway y Michaela Coel, se presentó el 2 de diciembre de 2025, desatando gran expectativa en la industria y entre los seguidores de ambos artistas.

Anne Hathaway da vida a una superestrella del pop -con reminiscencias de Taylor Swift, pero inspirada también gracias a la colaboración de Charli XCX o FKA Twigs- y su intensa relación con una vieja amiga a la que le pide un gran favor: que se encargue del vestuario de su próxima gira. David Lowery, director de la celebrada A Ghost Story y quien daría el gran salto posteriormente con Peter Pan y Wendy o El caballero verde, se encarga aquí de imprimir su particular visión a este relato sobre la ambición desmedida y las relaciones forjadas entre la amistad y el trabajo.