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Ian McKellen descubrió que Anthony Mackie era el nuevo Capitán América en el rodaje de ‘Vengadores: Doomsday’: “Te lo mereces”

Ambos actores se conocieron en el rodaje de la próxima película de Marvel tras ‘Spider-Man: Brand New Day’

Avengers: Doomsday presenta un nuevo tráiler.
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Durante la filmación de Vengadores: Doomsday, una inesperada conversación entre Ian McKellen y Anthony Mackie reveló uno de los momentos más comentados del rodaje. McKellen, quien regresa como Magneto, se enteró en el set de que Mackie había asumido el escudo de Capitán América, y no dudó en felicitarlo: “Te lo mereces”. La anécdota fue relatada por Anthony Mackie a IMDb y reproducida por The Independent. Mackie recordó el momento al acercarse a McKellen en el set. “Me acerco a Ian McKellen, él dice: ‘Hola, hijo’. Yo respondo: ‘Ian McKellen, señor. Es increíble trabajar con usted’”, contó Mackie. Cuando McKellen le preguntó qué papel desempeñaba en la película, Mackie respondió que era el Capitán América.

En ese instante, McKellen manifestó su entusiasmo y respaldo con una frase breve y contundente: “Maravilloso… y te lo mereces”. Mackie agradeció el gesto, resaltando la generosidad del veterano actor. La noticia de que Anthony Mackie porta el escudo como el nuevo Capitán América en Vengadores: Doomsday consolida la transición del personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Este hecho se dio a conocer públicamente durante el rodaje, sorprendiendo incluso a algunos miembros del elenco. Vengadores: Doomsday reúne a figuras destacadas tanto del MCU como de las películas de X-Men. Ian McKellen retoma su emblemático papel de Magneto, personaje que ha interpretado en varias entregas de la saga mutante. En esta nueva producción, Magneto se suma a una alianza inédita de héroes y villanos.

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El reparto incluye a Chris Evans, Chris Hemsworth, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Simu Liu, Florence Pugh, Lewis Pullman y Robert Downey Jr., entre otros. También participan antiguos compañeros de McKellen en X-Men, como Patrick Stewart, James Marsden, Kelsey Grammer, Alan Cumming y Rebecca Romijn. La integración de personajes de diferentes franquicias responde a la magnitud del conflicto que aborda la película, en la que los héroes deben unir fuerzas ante una amenaza global.

Ian McKellen se enteró en el rodaje de 'Vengadores: Doomsday' de que Anthony Mackie es el nuevo Capitán América.
Ian McKellen se enteró en el rodaje de 'Vengadores: Doomsday' de que Anthony Mackie es el nuevo Capitán América.

Magneto toma el mando

Durante una aparición en un festival de cine en Roma, Ian McKellen compartió una experiencia particular vivida durante el rodaje de Vengadores: Doomsday. Según relató, los directores Joe y Anthony Russo le pidieron que mostrara mayor furia en una escena en la que Magneto utiliza sus poderes magnéticos. McKellen explicó que necesitaba una motivación para interpretar el odio que requería el momento. Su solución fue imaginar que destruía la mansión Mar-a-Lago, propiedad de Donald Trump, para dar realismo a su interpretación. “Me pidieron que pareciera odiar lo que destruía. Así que me planté y grité: ‘¡Mar-a-Lago!’”, detalló el actor británico.

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Esta anécdota ilustra el ambiente distendido y creativo que predominó durante la filmación, así como la libertad que los directores otorgaron al elenco para encontrar inspiración en la construcción de sus personajes. Vengadores: Doomsday, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre, presentará un enfrentamiento sin precedentes entre los héroes más poderosos del universo Marvel y el villano Doctor Doom. En un giro notable, Robert Downey Jr. interpreta a Doctor Doom, alejándose de su icónica encarnación de Tony Stark.

La película propone una alianza masiva para combatir la amenaza que representa Doom, integrando a personajes de diversas franquicias y líneas argumentales. La inclusión de figuras históricas de X-Men y la entrega del manto de Capitán América a Anthony Mackie marcan hitos relevantes en la narrativa del MCU. La interacción entre Ian McKellen y Anthony Mackie en el set, y la aprobación espontánea del primero, subrayan el impacto simbólico de este relevo. El gesto de McKellen, al descubrir el nuevo rol de Mackie, se ha convertido en un ejemplo de reconocimiento entre generaciones de actores y personajes en el universo Marvel.

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