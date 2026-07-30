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Fue una de las más sorprendentes y atrevidas películas de 2025, no pasó por cines y por fin llega a plataformas: “La mejor historia de James Bond jamás hecha”

Dirigida por el dúo belga Hélène Cattet y Bruno Forzani, el filme narra la particular historia de un espía recordando sus misiones en un resort de la Costa Azul

Imagen de 'Reflejo en un diamante muerto'
Imagen de 'Reflejo en un diamante muerto'
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Dicen que a Christopher Nolan, quien anda estos días acaparando todos los focos por el estreno de la aclamada La Odisea, le encantaría hacer una película sobre James Bond, el agente 007. Denis Villeneuve parece haberse quedado con ese sueño por el momento, pero lo que quizá ninguno de los dos sepa es que el año pasado ya se estrenó una de las mejores películas jamás hechas en torno a un espía como él. La misma que por fin ha llegado a plataformas para que puedan disfrutarla todos, ya que no contó con estreno comercial en salas.

Hablamos de Reflejo en un diamante muerto, una película tan extraña como atrevida y diferente, que pasó por el Festival de Berlín y que en nuestro país tuvo una gran acogida en el Festival de Sitges, donde se llevó el Premio de la crítica, o en el festival Rizoma de Madrid. Allá por donde pasó asombró y ahora podrá hacer lo mismo desde las casas de todo el mundo, ya que la película acaba de llegar a plataformas de la mano de Movistar+. Es de esas películas que hay que buscar para encontrar, pero que con ver unos minutos uno se da cuenta de que esta ante algo diferente.

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¿De qué va Reflejo de un diamante muerto? Es algo complicado de explicar, pero podría resumirse de la siguiente manera. John (Fabio Testi) es un hombre de setenta años que pasa sus días en un resort prácticamente vacío en la Costa Azul. Prácticamente vacío porque una mujer merodea por sus habitaciones, una con la que, sin saberlo pero intuyéndolo, John guarda una gran conexión. El hombre, que en otra vida fue un agente secreto, comienza a indagar en su memoria para entender qué relación tiene con aquella mujer y cómo ha podido acabar como lo ha hecho, en un resort que le es extrañamente familiar. Ahí comienza la historia del otro John (Yannick Renier), el que fue el mejor espía de su generación en la Riviera de los años 60.

Imagen de 'Reflejo en un diamante muerto'
Imagen de 'Reflejo en un diamante muerto'

Un brillante juego de espejos lleno de texturas y colores

Incapaz de distinguir entre la realidad en la ficción, entre el recuerdo y la pura imaginación, el protagonista de Reflejo en un diamante muerto se sumerge en un juego de espejos al mismo tiempo que el espectador, quien encontrará una historia tan disparatada e imposible de seguir como para placentera en todos los sentidos de la palabra. Dirigida por el dúo belga Hélène Cattet y Bruno Forzani (Amer, El extraño color de las lágrimas de tu cuerpo), la película es toda una apuesta por la sinestesia, provocando un juego de colores, texturas e incluso olores que harán que la inmersión en la historia sea total aunque por momentos pueda parecer un delirio. Y en gran medida lo es.

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Contando con la aparición especial de María de Medeiros (Pulp fiction), a quien nuestro cine también ha visto recientemente con otra película sobre la identidad como Una quinta portuguesa, la película despliega una serie de efectos visuales prácticos que harían la envidia del mismísimo Nolan. Una narración de lo más particular en la que la imagen siempre va por delante del texto y en la que Cattet y Forzani recurren al humor y a lo meta -con sus guiños tanto a las películas de espías como al cine de género italiano de los 60 y 70- para buscar la complicidad del espectador.

A la espera de que Villeneuve encuentra a su James Bond o que Nolan se decida por su siguiente película tras el éxito de La Odisea, uno puede encontrar la mejor película no oficial de James Bond de los últimos años en esta Reflejo en un diamante muerto, una película que si bien no pasó por cines ahora obtiene la oportunidad de demostrar lo que merece la pena en el streaming, siendo los usuarios de Movistar+ los primeros en descubrir que aun se pueden hacer películas con grandes colores y texturas, con una narrativa distinta y, en definitiva, con la capacidad de sorprender plano a plano, aunque sea con historias o personajes que resulten extrañamente familiares.

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