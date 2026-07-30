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El Gobierno obliga a cinco plataformas turísticas a retirar 141 anuncios de alojamientos en territorios palestinos ocupados

El Ministerio de Consumo inicia un segundo requerimiento contra varias multinacionales tras lograr la retirada de 108 anuncios en febrero

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. (Europa Press)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. (Europa Press)
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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha exigido a cinco plataformas de alojamiento vacacional que retiren 141 anuncios de alojamientos turísticos ubicados en asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado, en la segunda gran ofensiva del departamento contra este tipo de publicidad. El ministerio ha avisado de que las empresas que no cumplan podrían enfrentarse a actuaciones posteriores, aunque la norma no fija cuantías concretas de multa para estos casos.

El requerimiento se ampara en el artículo 4 del Real Decreto-ley 10/2025, aprobado el 23 de septiembre de 2025, que considera publicidad ilícita la comercialización de bienes y servicios de asentamientos israelíes en las zonas determinadas Territorio Palestino Ocupado, según recuerda el propio Ministerio en un comunicado remitido a medios.

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Los 141 anuncios detectados en esta nueva investigación corresponden a alojamientos ubicados en localidades incluidas en el listado de más de 200 códigos postales de asentamientos israelíes publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha enviado un primer requerimiento formal a las cinco multinacionales para informarles de la existencia de contenido ilícito en sus plataformas e instó a su retirada o bloqueo inmediato. En caso de incumplir esta petición, se enfrentarán a “posteriores actuaciones por parte del Ministerio”.

Consumo ya logró la retirada de un centenar de anuncios ilegales

No es la primera vez que el departamento actúa en este ámbito. En diciembre de 2025, Consumo exigió a siete plataformas la retirada de 138 anuncios ilegales. En enero de 2026, el ministerio abrió además una investigación sobre empresas que promocionaban viajes a territorios palestinos ocupados desde el stand de Israel en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

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El 2 de febrero, Bustinduy anunció en una entrevista en La Hora de La 1 que seis de las siete plataformas habían retirado 108 anuncios, el 80% del total requerido, según confirmó Europa Press. Varias de ellas extendieron la retirada más allá de España, con efecto para otros países. Una séptima plataforma mantuvo activos 30 anuncios y siguió bajo supervisión del Ministerio. Ninguna de las empresas requeridas emitió declaraciones públicas sobre las actuaciones del ministerio español.

Las compañías en el punto de mira

El ministerio no ha identificado públicamente las empresas a las que dirige sus requerimientos, con el argumento de proteger las actuaciones en curso. No obstante, los organismos internacionales llevan años señalando a varias compañías y los mismos nombres tienden a repetirse en estas listas. Amnistía Internacional publicó en 2019 el informe Destination: Occupation, en el que acusó a Airbnb, Booking.com, Expedia y TripAdvisor de contribuir a crímenes de guerra al listar alojamientos y actividades en asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH, por sus siglas en inglés) incluye también a Airbnb, Booking.com, Expedia y TripAdvisor en su base de datos desde 2020. En la actualización de septiembre de 2025, la lista creció hasta 158 empresas, con 68 incorporaciones respecto a la versión de 2023. En cambio, entre las siete compañías eliminadas figuraba la española eDreams, según informó Reuters. El movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) ha centrado su campaña en este ámbito en Airbnb y Booking.com.

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