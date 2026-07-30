El dormitorio juvenil de Daniella Bustamante en el chalet de Paula Echevarría: papel pintado tropical y luminoso refugio con baño en suite

Paula Echevarría Durante Su Fiesta De Cumpleaños Junto A Daniela Bustamante En Starlite Occident. (ORGANIZACIÓN STARLITE).

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Daniella Bustamante afronta un verano repleto de cambios. La hija de Paula Echevarría y David Bustamante cumplirá 18 años el próximo 17 de agosto y está a las puertas de iniciar una nueva etapa marcada por la universidad y por su creciente presencia en redes sociales. La joven comenzará el grado de Márketing y, al mismo tiempo, continúa dando pasos como creadora de contenido, una faceta que ha cobrado impulso en los últimos meses tras su asistencia a La Velada del Año VI, su primer gran evento como influencer.

Esa actividad digital ha permitido a sus seguidores descubrir algunos de los espacios más personales de su día a día. Entre ellos destaca la habitación que ocupa cuando reside en el chalet de Paula Echevarría y Miguel Torres, situado en la exclusiva urbanización madrileña de Villafranca del Castillo. Un dormitorio que, al igual que el resto de la vivienda, apuesta por un diseño contemporáneo, funcional y muy luminoso.

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Paula Echevarría y David Bustamante, unidos en la graduación de su hija Daniella. (REDES SOCIALES).

La estancia refleja claramente la línea decorativa que la actriz ha ido mostrando durante años a través de sus publicaciones. Predominan los colores claros, las formas sencillas y una distribución pensada para potenciar la amplitud visual. Lejos de recargar el ambiente con numerosos objetos decorativos, el protagonismo recae en unos pocos elementos cuidadosamente seleccionados que aportan personalidad sin romper la armonía del conjunto.

Uno de los detalles más llamativos aparece en la pared del cabecero. En lugar de mantener una superficie lisa, se ha optado por un papel pintado de inspiración tropical que introduce color y dinamismo. Sobre un fondo en tonos rosa empolvado destacan hojas de palmera en diferentes matices verdes, creando un efecto fresco y juvenil que encaja con la personalidad de Daniella. Este revestimiento se convierte en el principal foco decorativo del dormitorio, demostrando cómo un único recurso puede transformar completamente una habitación sin necesidad de recurrir a una decoración excesiva.

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Daniella Bustamante en su habitación en la casa de Paula Echevarría (REDES SOCIALES).

El protagonismo del cabecero queda en un segundo plano frente al papel pintado, pero desempeña un papel clave para equilibrar el conjunto. Tapizado en un tono beige y con un diseño de líneas limpias, introduce una nota de calidez que contrasta con el estampado vegetal de la pared. La composición se completa con dos mesillas blancas de formas sencillas y unas lámparas de sobremesa con detalles dorados, una combinación que aporta sofisticación sin romper la estética serena de la habitación.

El orden también forma parte de la decoración. Buena parte del almacenamiento queda oculto tras un gran frente de armarios completamente blancos que ocupa toda una pared. Al prescindir de tiradores visibles y apostar por puertas lisas, el mobiliario prácticamente se funde con la estancia, generando una imagen mucho más limpia y despejada.

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Daniella Bustamante en su habitación en la casa de Paula Echevarría (REDES SOCIALES).

Esta integración permite aprovechar al máximo el espacio sin recargar visualmente el dormitorio. Además, el acabado en blanco refleja la luz que entra por la ventana, potenciando la sensación de amplitud y reforzando el ambiente luminoso que caracteriza toda la vivienda de Paula Echevarría.

Entre los elementos que rompen la uniformidad destaca la lámpara suspendida del techo. Fabricada con fibras naturales, introduce un toque artesanal que contrasta con las superficies lisas y el mobiliario contemporáneo. Su presencia aporta textura y ayuda a crear un ambiente mucho más acogedor, en línea con las tendencias decorativas que priorizan materiales orgánicos y acabados cálidos.

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Baño en suite

La habitación se comunica directamente con un baño privado que mantiene la misma identidad estética. Los colores claros vuelven a dominar el espacio, donde un gran espejo amplía visualmente la estancia al reflejar parte del dormitorio y favorecer la continuidad entre ambos ambientes.

Daniella Bustamante en su habitación en la casa de Paula Echevarría (REDES SOCIALES).

En este baño apenas hay elementos decorativos, pero los pocos que aparecen están cuidadosamente elegidos. Algunas láminas con estética californiana aportan un punto de personalidad, mientras que accesorios como el toallero o los complementos de uso diario se integran de forma natural, manteniendo la imagen ordenada y equilibrada que define el conjunto.

Gracias a esa decoración neutra y a la abundante entrada de luz natural, el dormitorio se ha convertido también en el escenario habitual de muchos de los vídeos que Daniella publica en TikTok. Un espacio pensado para el descanso y el estudio que, al mismo tiempo, funciona como el rincón perfecto para crear contenido en redes sociales, ahora que la joven comienza a consolidar esa faceta pública.

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