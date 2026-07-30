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La Policía Nacional advierte: estas son las tres estafas que pueden arruinar tu verano

Para muchos españoles las vacaciones son el momento más esperado del año, pero deseo de desconectar y la búsqueda de ofertas irresistibles facilitan que los delincuentes desplieguen nuevas tácticas

La Policía Nacional advierte: estas son las tres estafas que pueden arruinar tu verano. (Canva)
La Policía Nacional advierte: estas son las tres estafas que pueden arruinar tu verano. (Canva)
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Las vacaciones llegan como el momento más esperado del año. Mucha gente se pasa horas y horas planificando el viaje perfecto, la ruta más bonita o cómo ir al festival donde actúa su artista favorito. Sin embargo, este deseo de desconectar y la búsqueda de ofertas irresistibles facilitan que los delincuentes se aprovechen para lanzar estafas.

El aumento de fraudes digitales en el sector turístico preocupa tanto a usuarios como a organismos de protección al consumidor. El auge de las reservas online y la popularidad de las redes sociales han facilitado el acceso a supuestas gangas en alojamientos, vuelos y actividades turísticas. De esta manera, los cibercriminales adaptan sus métodos a la estacionalidad, aprovechando el incremento de búsquedas en fechas clave como el verano.

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Por eso, la Policía Nacional de España ha lanzado un comunicado desde su cuenta oficial de TikTok (@policia) para extremar las precauciones. En él se puede ver a una autoridad policial explicando las tres estafas que debes evitar para no arruinarte el verano.

La Policía Nacional advierte de tres estafas

Desplazarse a otro lugar suele ser una práctica habitual en el periodo estival, pero puede conllevar riesgos. La Policía Nacional indica en su vídeo que una estafa común es que al llegar al destino tras haber pagado el alojamiento, este no exista. “Fotos robadas, precio de chollo y pago urgente. Desconfía”, explica el comunicado por su cuenta de redes sociales. Además para evitar caer en la trampa, aconsejan comprobar su veracidad con una videollamada antes de pagar. “Nunca transfieras dinero sin comprobar la autenticidad del anuncio”, avisan.

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Primer plano de una mano sosteniendo una llave con un llavero de acrílico transparente en forma de casa. Al fondo, borrosos, se ven un salón luminoso y un lobby de hotel.
Comprueba la veracidad del apartamento con una videollamada antes de pagar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (FACUA) indican que también puede darse el caso de que al llegar, “las características del alojamiento no son las que te habían prometido” y este tenga algunas deficiencias como “que no funcione el aire acondicionado o que la piscina esté en obras”, por ejemplo. Si esto es así, también se pueden exigir responsabilidades al propietario de tu estancia.

La segunda de las estafas a las que se refiere el vídeo son las “ofertas de vuelo en webs trampa o anuncios que imitan a aerolíneas reales”. Estos engaños generan un gran impacto económico. El usuario, atraído por un precio muy por debajo del mercado, introduce sus datos y realiza un pago que nunca se traduce en un billete auténtico. Por eso, la Policía Nacional advierte: “Compra siempre en webs oficiales o agencias verificadas”.

Por último, la tercera estafa que se expone tiene que ver con la proliferación de los anuncios de excursiones y tours con descuentos extremos. El método suele comenzar con anuncios llamativos en redes sociales o sitios web de aspecto profesional, donde se promocionan visitas guiadas o actividades exclusivas. Las imágenes y descripciones resultan atractivas, y el precio se presenta como una oportunidad única, pero se solicita un pago anticipado. Ahí es cuando debes desconfiar, porque seguramente quién te ha ofrecido el plan desaparezca sin dejar rastro.

Qué hacer si te estafan

Las organizaciones de defensa del consumidor y la Policía Nacional: “Si te pasa, denuncia”. Por eso, es importante conservar todos los justificantes de pago y comunicación. Además, el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC) señala que la rapidez al informar puede ayudar a rastrear parte del dinero y evitar nuevos fraudes. En caso de duda, las plataformas oficiales y los organismos de protección al viajero ofrecen canales de consulta y asesoramiento gratuito.

Ante un caso de estafa denuncia a la Policía Nacional y/ autoridades competentes. (EUROPA PRESS)
Ante un caso de estafa denuncia a la Policía Nacional y/ autoridades competentes. (EUROPA PRESS)

“Viaja seguro”, concluye el vídeo de la Policía Nacional. Con estas sencillas medidas, se contribuye a disfrutar de unas vacaciones de ensueño y prevenir situaciones que puedan empañar el periodo de descanso.

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