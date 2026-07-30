Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 30 de julio

Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales combustibles (Europa Press)

Guardar

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de las gasolinas en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España, publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,989 euros el litro

Precio mínimo: 1,589 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,039 euros el litro

Precio mínimo: 1,639 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,889 euros el litro

Precio mínimo: 1,479 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,979 euros el litro

Precio mínimo: 1,669 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,918 euros el litro

Precio mínimo: 1,567 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,989 euros el litro

Precio mínimo: 1,709 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,819 euros el litro

Precio mínimo: 1,425 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,985 euros el litro

Precio mínimo: 1,609 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,915 euros el litro

Precio mínimo: 1,659 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,989 euros el litro

Precio mínimo: 1,799 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,795 euros el litro

Precio mínimo: 1,549 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,919 euros el litro

Precio mínimo: 1,849 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,908 euros el litro

Precio mínimo: 1,559 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,993 euros el litro

Precio mínimo: 1,639 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,786 euros el litro

Precio mínimo: 1,489 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,905 euros el litro

Precio mínimo: 1,609 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,929 euros el litro

Precio mínimo: 1,529 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,985 euros el litro

Precio mínimo: 1,614 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,799 euros el litro

Precio mínimo: 1,489 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,965 euros el litro

Precio mínimo: 1,655 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,859 euros el litro

Precio mínimo: 1,65 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,921 euros el litro

Precio mínimo: 1,878 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,769 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,939 euros el litro

Precio mínimo: 1,739 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de los combustibles cambia todos los días (Reuters)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

PUBLICIDAD

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

PUBLICIDAD

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.