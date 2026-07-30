España
Agregar Infobae enGoogle

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 30 de julio

Además del valor promedio de los combustibles en España, ve los costos más baratos

Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales combustibles (Europa Press)
Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales combustibles (Europa Press)
Guardar

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de las gasolinas en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España, publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,989 euros el litro

Precio mínimo: 1,589 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,039 euros el litro

Precio mínimo: 1,639 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,889 euros el litro

Precio mínimo: 1,479 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,979 euros el litro

Precio mínimo: 1,669 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,918 euros el litro

Precio mínimo: 1,567 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,989 euros el litro

Precio mínimo: 1,709 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,819 euros el litro

Precio mínimo: 1,425 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,985 euros el litro

Precio mínimo: 1,609 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,915 euros el litro

Precio mínimo: 1,659 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,989 euros el litro

Precio mínimo: 1,799 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,795 euros el litro

Precio mínimo: 1,549 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,919 euros el litro

Precio mínimo: 1,849 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,908 euros el litro

Precio mínimo: 1,559 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,993 euros el litro

Precio mínimo: 1,639 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,786 euros el litro

Precio mínimo: 1,489 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,905 euros el litro

Precio mínimo: 1,609 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,929 euros el litro

Precio mínimo: 1,529 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,985 euros el litro

Precio mínimo: 1,614 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,799 euros el litro

Precio mínimo: 1,489 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,965 euros el litro

Precio mínimo: 1,655 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,859 euros el litro

Precio mínimo: 1,65 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,921 euros el litro

Precio mínimo: 1,878 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,769 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,939 euros el litro

Precio mínimo: 1,739 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de los combustibles cambia todos los días (Reuters)
El precio de los combustibles cambia todos los días (Reuters)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

PUBLICIDAD

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

PUBLICIDAD

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en España HoyPrecio de la Gasolina en EspañaPrecio de la Gasolina en BarcelonaPrecio de la Gasolina en MadridEspaña-EconomiaEspaña-NoticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pablo Borraz, arquitecto: “Que se tarde un año en construir una casa es mentira”

El arquitecto advierte que el proceso completo, desde la decisión hasta entrar a vivir, suele extenderse entre 18 y 24 meses debido a trámites, licencias y construcción

Pablo Borraz, arquitecto: “Que se tarde un año en construir una casa es mentira”

Así es la casa de Miguel Bosé en Andorra: un gran chalet en una exclusiva zona, su jardín con vistas y un alquiler de 10.000 euros al mes

El cantante ha iniciado una nueva etapa en el Principado junto a sus hijos, instalado en un chalet de lujo que cumple todas sus exigencias de privacidad, seguridad y tamaño

Así es la casa de Miguel Bosé en Andorra: un gran chalet en una exclusiva zona, su jardín con vistas y un alquiler de 10.000 euros al mes

Última hora de los incendios en España, en directo | Continúa el regreso de vecinos a sus casas en Madrid y Ávila mientras persisten focos activos en León, Zamora y Castellón

El operativo de emergencia refuerza la vigilancia en las zonas afectadas y se mantienen evacuaciones puntuales ante el riesgo de rebrotes

Última hora de los incendios en España, en directo | Continúa el regreso de vecinos a sus casas en Madrid y Ávila mientras persisten focos activos en León, Zamora y Castellón

Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 30 de julio: Begoña regresa a casa con Gabriel y Damián conoce el fallo en los perfumes

La ficción de Antena 3 pone más entre las cuerdas el matrimonio de Begoña y Gabriel

Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 30 de julio: Begoña regresa a casa con Gabriel y Damián conoce el fallo en los perfumes

Las temperaturas extremas de la cuarta ola de calor y el viento ponen en jaque las labores de extinción: “El peligro de incendios será extremo”

La Aemet espera este jueves máximas que superen los 40 grados en buena parte del país tras una noche tórrida en la que el mercurio no ha bajado de 25 grados

Las temperaturas extremas de la cuarta ola de calor y el viento ponen en jaque las labores de extinción: “El peligro de incendios será extremo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional advierte: estas son las tres estafas que pueden arruinar tu verano

La Policía Nacional advierte: estas son las tres estafas que pueden arruinar tu verano

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si no regeneras el filtro de partículas, vas a tener averías mecánicas”

El TSJC multa con 840 euros a un abogado por citar en un recurso judicial al menos 25 sentencias falsas inventadas por una inteligencia artificial

El avión que ha roto todos los récords al realizar el vuelo más largo sin escalas y guarda relación con España: más de 3,6 millones de personas lo vieron en directo

El juez Calama autoriza a la UDEF a investigar las cuentas de la secretaria de Zapatero tras detectar que compró una vivienda sin hipoteca por más de 132.000 euros

ECONOMÍA

El IPC rompe tres meses de estabilidad y escala al 3,5% en julio por el encarecimiento de los carburantes y la electricidad

El IPC rompe tres meses de estabilidad y escala al 3,5% en julio por el encarecimiento de los carburantes y la electricidad

La economía española aguanta la presión de la guerra y el PIB acelera al 0,7% en el segundo trimestre

Pablo Borraz, arquitecto: “Que se tarde un año en construir una casa es mentira”

El Gobierno obliga a cinco plataformas turísticas a retirar 141 anuncios de alojamientos en territorios palestinos ocupados

Lorena, emprendedora en Barcelona: “Yo abrí una cafetería de especialidad para hacer mis cafecitos, pero la realidad es otra”

DEPORTES

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

De la Rosa explica por qué las mejoras en Aston Martin son esperanzadoras para Fernando Alonso

La Comunidad de Madrid denuncia al Rayo por no dejarles entrar en el estadio de Vallecas

El Manchester United desvela los detalles de su nuevo estadio: capacidad para 100.000 espectadores y una cubierta tipo ‘umbrella’

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca