España
Agregar Infobae enGoogle

Pablo Borraz, arquitecto: “Que se tarde un año en construir una casa es mentira”

El arquitecto advierte que el proceso completo, desde la decisión hasta entrar a vivir, suele extenderse entre 18 y 24 meses debido a trámites, licencias y construcción

Obrero con casco y chaleco naranja instala ladrillos en pared de casa en construcción. Otros obreros, madera, ladrillos, mezclador de cemento y andamios.
Un obrero instala ladrillos en la pared exterior de una vivienda en construcción, junto a otros trabajadores y materiales de obra. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Construir una vivienda desde cero es uno de los proyectos personales más importantes para muchas personas. Además de la inversión económica que supone, implica una planificación minuciosa, la coordinación de profesionales y el cumplimiento de una serie de trámites administrativos que, en muchos casos, condicionan el calendario previsto. Por ello, calcular con precisión cuánto tiempo transcurrirá hasta poder instalarse en la nueva casa no siempre resulta sencillo.

Pablo Borraz, arquitecto, advierte que la respuesta a la pregunta sobre cuánto se tarda en construir una casa rara vez refleja todo el proceso real. “El proceso completo es desde que decides hacerte la casa hasta que entras a vivir en ella”, aclara Borraz en un video publicado en su perfil de TikTok (@pbsarquitectura). Para él, quienes responden rápidamente suelen referirse solo al tiempo de la obra, dejando de lado etapas previas y posteriores igual de relevantes.

PUBLICIDAD

Según Borraz, el promedio total para edificar una vivienda y poder habitarla ronda entre dieciocho y veinticuatro meses. Este plazo incluye la definición del proyecto, la gestión de trámites, la construcción y la obtención de todos los certificados necesarios, por lo que el tiempo de ejecución representa únicamente una parte del proceso.

Los pasos previos a la obra

El arquitecto detalla que la fase de proyecto y definición de la vivienda, junto con la documentación necesaria y la solicitud de licencia, requiere entre cuatro y seis meses. Durante este periodo se desarrolla el diseño de la casa, se concretan los aspectos técnicos y se prepara toda la documentación exigida para poder iniciar la tramitación administrativa.

PUBLICIDAD

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presenta el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 como una herramienta fundamental para conformar un parque público de vivienda y combatir la crisis actual.

Sin embargo, el siguiente paso puede ser el más imprevisible: “Te tienen que dar licencia en el Ayuntamiento, que esto es como una especie de agujero negro”, sostiene, porque el tiempo varía según la administración de cada municipio y puede extenderse de un mes a más de un año. La carga de trabajo de cada consistorio, la complejidad del expediente o los procedimientos internos pueden provocar diferencias muy significativas entre unas localidades y otras.

Fases y tiempos del proceso

Cada etapa tiene sus propios plazos y depende de factores diferentes, algunos de ellos completamente ajenos al propietario, como la tramitación administrativa o la disponibilidad de determinados servicios públicos.

La obra en sí, señala Borraz, suele llevar entre ocho y catorce meses, dependiendo de la complejidad de la construcción. Aspectos como el tamaño de la vivienda, las características del terreno, el sistema constructivo elegido o posibles incidencias durante la ejecución pueden hacer que este periodo se acerque al límite inferior o superior de esa horquilla.

Pero el proceso no termina con el final de la obra. Una vez concluidos los trabajos, todavía es necesario completar distintos trámites para acreditar que la vivienda cumple con la normativa vigente. Entre ellos figuran los certificados pertinentes y la licencia de primera ocupación, procedimientos que pueden añadir varias semanas antes de que la casa pueda utilizarse con normalidad. “En mi opinión, ojo con el que te promete que vas a tener tu casa en ocho meses, porque es que muchas cosas ni siquiera dependen de él”, enfatiza Borraz.

Temas Relacionados

ViviendaVivienda EspañaMercado InmobiliarioCompra de ViviendaTikTok EspañaVirales EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo | Continúa el regreso de vecinos a sus casas en Madrid y Ávila mientras persisten focos activos en León, Zamora y Castellón

El operativo de emergencia refuerza la vigilancia en las zonas afectadas y se mantienen evacuaciones puntuales ante el riesgo de rebrotes

Última hora de los incendios en España, en directo | Continúa el regreso de vecinos a sus casas en Madrid y Ávila mientras persisten focos activos en León, Zamora y Castellón

El IPC rompe tres meses de estabilidad y escala al 3,5% en julio por el encarecimiento de los carburantes y la electricidad

El dato adelantado del INE sitúa la inflación tres décimas por encima de junio, mientras la subyacente avanza una décima, hasta el 3%

El IPC rompe tres meses de estabilidad y escala al 3,5% en julio por el encarecimiento de los carburantes y la electricidad

La economía española aguanta la presión de la guerra y el PIB acelera al 0,7% en el segundo trimestre

El consumo de los hogares y la inversión sostuvieron la demanda interna, que aportó 0,6 puntos al crecimiento entre abril y junio, según el dato adelantado del INE

La economía española aguanta la presión de la guerra y el PIB acelera al 0,7% en el segundo trimestre

Así es la casa de Miguel Bosé en Andorra: un gran chalet en una exclusiva zona, su jardín con vistas y un alquiler de 10.000 euros al mes

El cantante ha iniciado una nueva etapa en el Principado junto a sus hijos, instalado en un chalet de lujo que cumple todas sus exigencias de privacidad, seguridad y tamaño

Así es la casa de Miguel Bosé en Andorra: un gran chalet en una exclusiva zona, su jardín con vistas y un alquiler de 10.000 euros al mes

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 30 de julio

Además del valor promedio de los combustibles en España, ve los costos más baratos

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 30 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional advierte: estas son las tres estafas que pueden arruinar tu verano

La Policía Nacional advierte: estas son las tres estafas que pueden arruinar tu verano

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si no regeneras el filtro de partículas, vas a tener averías mecánicas”

El TSJC multa con 840 euros a un abogado por citar en un recurso judicial al menos 25 sentencias falsas inventadas por una inteligencia artificial

El avión que ha roto todos los récords al realizar el vuelo más largo sin escalas y guarda relación con España: más de 3,6 millones de personas lo vieron en directo

El juez Calama autoriza a la UDEF a investigar las cuentas de la secretaria de Zapatero tras detectar que compró una vivienda sin hipoteca por más de 132.000 euros

ECONOMÍA

El IPC rompe tres meses de estabilidad y escala al 3,5% en julio por el encarecimiento de los carburantes y la electricidad

El IPC rompe tres meses de estabilidad y escala al 3,5% en julio por el encarecimiento de los carburantes y la electricidad

La economía española aguanta la presión de la guerra y el PIB acelera al 0,7% en el segundo trimestre

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 30 de julio

El Gobierno obliga a cinco plataformas turísticas a retirar 141 anuncios de alojamientos en territorios palestinos ocupados

Lorena, emprendedora en Barcelona: “Yo abrí una cafetería de especialidad para hacer mis cafecitos, pero la realidad es otra”

DEPORTES

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

De la Rosa explica por qué las mejoras en Aston Martin son esperanzadoras para Fernando Alonso

La Comunidad de Madrid denuncia al Rayo por no dejarles entrar en el estadio de Vallecas

El Manchester United desvela los detalles de su nuevo estadio: capacidad para 100.000 espectadores y una cubierta tipo ‘umbrella’

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca