Pablo Borraz, arquitecto: “Que se tarde un año en construir una casa es mentira”

Un obrero instala ladrillos en la pared exterior de una vivienda en construcción, junto a otros trabajadores y materiales de obra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Construir una vivienda desde cero es uno de los proyectos personales más importantes para muchas personas. Además de la inversión económica que supone, implica una planificación minuciosa, la coordinación de profesionales y el cumplimiento de una serie de trámites administrativos que, en muchos casos, condicionan el calendario previsto. Por ello, calcular con precisión cuánto tiempo transcurrirá hasta poder instalarse en la nueva casa no siempre resulta sencillo.

Pablo Borraz, arquitecto, advierte que la respuesta a la pregunta sobre cuánto se tarda en construir una casa rara vez refleja todo el proceso real. “El proceso completo es desde que decides hacerte la casa hasta que entras a vivir en ella”, aclara Borraz en un video publicado en su perfil de TikTok (@pbsarquitectura). Para él, quienes responden rápidamente suelen referirse solo al tiempo de la obra, dejando de lado etapas previas y posteriores igual de relevantes.

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Según Borraz, el promedio total para edificar una vivienda y poder habitarla ronda entre dieciocho y veinticuatro meses. Este plazo incluye la definición del proyecto, la gestión de trámites, la construcción y la obtención de todos los certificados necesarios, por lo que el tiempo de ejecución representa únicamente una parte del proceso.

Los pasos previos a la obra

El arquitecto detalla que la fase de proyecto y definición de la vivienda, junto con la documentación necesaria y la solicitud de licencia, requiere entre cuatro y seis meses. Durante este periodo se desarrolla el diseño de la casa, se concretan los aspectos técnicos y se prepara toda la documentación exigida para poder iniciar la tramitación administrativa.

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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presenta el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 como una herramienta fundamental para conformar un parque público de vivienda y combatir la crisis actual.

Sin embargo, el siguiente paso puede ser el más imprevisible: “Te tienen que dar licencia en el Ayuntamiento, que esto es como una especie de agujero negro”, sostiene, porque el tiempo varía según la administración de cada municipio y puede extenderse de un mes a más de un año. La carga de trabajo de cada consistorio, la complejidad del expediente o los procedimientos internos pueden provocar diferencias muy significativas entre unas localidades y otras.

Fases y tiempos del proceso

Cada etapa tiene sus propios plazos y depende de factores diferentes, algunos de ellos completamente ajenos al propietario, como la tramitación administrativa o la disponibilidad de determinados servicios públicos.

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La obra en sí, señala Borraz, suele llevar entre ocho y catorce meses, dependiendo de la complejidad de la construcción. Aspectos como el tamaño de la vivienda, las características del terreno, el sistema constructivo elegido o posibles incidencias durante la ejecución pueden hacer que este periodo se acerque al límite inferior o superior de esa horquilla.

Pero el proceso no termina con el final de la obra. Una vez concluidos los trabajos, todavía es necesario completar distintos trámites para acreditar que la vivienda cumple con la normativa vigente. Entre ellos figuran los certificados pertinentes y la licencia de primera ocupación, procedimientos que pueden añadir varias semanas antes de que la casa pueda utilizarse con normalidad. “En mi opinión, ojo con el que te promete que vas a tener tu casa en ocho meses, porque es que muchas cosas ni siquiera dependen de él”, enfatiza Borraz.

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