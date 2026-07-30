La autora de ‘Blonde’ Joyce Carol Oates defiende ‘La Odisea’ de las críticas por parte de su traductora: “Debería ser más considerada y respetuosa con los demás”

La autora de 'Blonde' defiende 'La Odisea' de las críticas de la traductora

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La autora Joyce Carol Oates, reconocida por obras como Blonde, salió en defensa de la película La Odisea dirigida por Christopher Nolan tras una reseña negativa firmada por la traductora Emily Wilson. En declaraciones publicadas en X, Oates cuestionó el tono y el contenido del texto de Wilson, a quien acusó de utilizar “el lenguaje burdo de la gente de MAGA” y de no mostrar el respeto que debería tener una traductora hacia otras interpretaciones de los clásicos.

La polémica se originó cuando Wilson, autora de una aclamada traducción al inglés de La Odisea en 2017, publicó en la London Review of Books una crítica demoledora sobre la versión cinematográfica de Nolan. En su análisis, Wilson sostuvo que la película carecía de “profundidad psicológica, emocional, política y ética” y afirmó que no aportaba “nada convincente”. Este enfoque rigorista provocó la reacción de Oates, quien consideró que la traductora, por su vínculo con el texto original y su labor, debería entablar el debate con mayor consideración hacia quienes “actúan de buena fe”.

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En la reseña, Wilson no escatimó adjetivos para describir lo que considera las carencias de la película. Según ella, La Odisea de Nolan presenta su “habitual combinación de grandilocuencia y superficialidad”, con una visión “demasiado confusa” y personajes “poco desarrollados” que no logran sostener la promesa de abordar grandes ideas. Wilson expresó: “Esperaba que la afinidad de Nolan con estos temas homéricos le llevara a nuevas alturas creativas y le permitiera crear personajes más creíbles. Pero la visión de la película es demasiado confusa, sus personajes demasiado poco desarrollados, para cumplir lo que medio promete en términos de grandes ideas, aunque es muy eficaz transmitiendo grandes explosiones y grandes gigantes”.

La traductora añadió que la calidad de los diálogos es “abismal”, que los personajes no tienen una motivación convincente para sus acciones o palabras y que, además, “no hay escenas de sexo y toda la comida tiene un aspecto horrible”. Estas afirmaciones generaron rápidamente debate en redes sociales y entre críticos, abriendo un intercambio sobre los límites de la adaptación cinematográfica de textos clásicos.

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La próxima película de Christopher Nolan, La Odisea (The Odyssey), es una épica de acción mítica rodada en diversas partes del mundo utilizando tecnología cinematográfica IMAX® de última generación. El filme lleva la saga fundacional de Homero a las pantallas IMAX® por primera vez y se estrenará en cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026.

“La gente de MAGA”

Frente a la repercusión de la reseña, Joyce Carol Oates utilizó su cuenta en X para expresar su desacuerdo y defender la película de Nolan. Oates escribió que, en lugar de diferir de manera colegiada sobre las interpretaciones de Homero, Wilson recurre a “un lenguaje burdo” similar al empleado por “la gente de MAGA” para atacar a quienes tienen ideas distintas. La autora lamentó la falta de respeto y consideró que, precisamente por su papel de traductora —alguien “al servicio de un texto”—, Wilson debería ser “más considerada y respetuosa con los demás que también actúan de buena fe, tal como ella afirma”. La intervención de Oates pone en primer plano la tensión entre el trabajo de adaptación y el de traducción. Para la autora, el debate en torno a La Odisea no puede dirimirse recurriendo a descalificaciones personales o a un lenguaje que polariza, sino a partir del reconocimiento de la pluralidad de enfoques posibles sobre los textos clásicos.

Antes de la controversia, Christopher Nolan había manifestado admiración por el trabajo de Emily Wilson. En declaraciones a la revista Empire, el director reconoció que utilizó el inicio de la traducción de Wilson —“Háblame de un hombre complicado”— como referencia principal para elaborar el personaje de Odiseo, interpretado por Matt Damon. Este gesto evidenciaba la influencia que la visión de Wilson tuvo sobre el proceso creativo de Nolan, al menos en una etapa inicial del proyecto. El episodio actual contrasta con ese reconocimiento previo y revela la complejidad de los vínculos entre creadores y traductores en la reelaboración contemporánea de los mitos antiguos. El cruce de declaraciones entre Oates y Wilson pone en cuestión cómo se establecen los límites del respeto y la crítica en el ámbito cultural.

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El enfrentamiento público entre Oates y Wilson refleja un debate más amplio sobre el modo en que las obras clásicas como La Odisea pueden ser reinterpretadas en el cine y la literatura contemporánea. Para algunos, la fidelidad al texto original es prioritaria y cualquier desviación corre el riesgo de banalizar la obra. Para otros, la adaptación supone necesariamente una transformación que abre nuevas lecturas y diálogos con el presente. La defensa hecha por Joyce Carol Oates y la reseña de Emily Wilson ponen de manifiesto que los clásicos siguen siendo terreno de disputa y que su vigencia está sujeta tanto a la riqueza de las interpretaciones como a la intensidad de las polémicas actuales.