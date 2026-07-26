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Un nuevo virus que transmiten las garrapatas despierta la preocupación entre científicos: poco frecuente, pero resistente a los tratamientos convencionales

Los investigadores creen que el virus Bourbon podría pasar desapercibido con mayor frecuencia de la que reflejan los registros oficiales

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Una garrapata sobre la piel de una persona (AdobeStock)
Una garrapata sobre la piel de una persona. (AdobeStock)

Humanos y garrapatas hemos convivido en la naturaleza desde hace milenios, pero, en las últimas décadas, el comportamiento de aquellas se está viendo alterado por nuestra propia acción sobre el cambio climático. El progresivo calentamiento del planeta está haciendo que algunos lugares donde las garrapatas antes no podían sobrevivir por el frío ahora sean zonas perfectas para vivir.

En España existen 40 especies de garrapatas, pero solo cinco de ellas preocupan por su capacidad para inocular patógenos. El más conocido es probablemente el que causa la enfermedad de Lyme, una infección que, si no se trata a tiempo con antibióticos, puede dañar las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso.

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Sin embargo, existen otras enfermedades menos conocidas transmitidas por garrapatas y que, sin la vigilancia adecuada, podrían convertirse en un problema de salud pública. Una de las que ha encendido las alarmas en Estados Unidos es el virus Bourbon, especialmente a raíz de un reciente estudio publicado en The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Entre 2019 y 2024, los científicos de la Stony Brook University de Nueva York analizaron muestras de sangre de 107 pacientes atendidos entre 2019 y 2024 en el condado de Suffolk (Long Island) por presentar una enfermedad febril aguda compatible con una infección transmitida por la picadura de una garrapata.

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Los investigadores buscaron evidencias de infección por tres virus emergentes: Powassan, Heartland y Bourbon. Los resultados mostraron que dos pacientes tenían anticuerpos neutralizantes frente al virus Bourbon y uno frente al virus Heartland. Además, en dos de esos casos (uno de Bourbon y otro de Heartland) se detectó un aumento de cuatro veces en los títulos de anticuerpos entre dos muestras de sangre, un hallazgo que indica una infección aguda o reciente. En cambio, ninguno de los participantes presentó anticuerpos frente al virus Powassan.

Un virus descubierto hace poco más de una década

El virus Bourbon fue identificado por primera vez en 2014 en el condado de Bourbon (Kansas), del que toma su nombre. Se transmite a través de la picadura de la garrapata estrella solitaria (Amblyomma americanum), una especie cada vez más extendida por el este de Estados Unidos y de la que no se descarta que pueda migrar a otros lugares.

No existe ni una vacuna para prevenirla ni un tratamiento antiviral específico, aunque la infección sigue siendo poco frecuente. Los pacientes suelen presentar fiebre, cansancio intenso, cefalea, dolores musculares, náuseas o erupciones cutáneas, síntomas que pueden confundirse fácilmente con otras enfermedades transmitidas por garrapatas. Esa similitud clínica dificulta el diagnóstico, especialmente porque tampoco existe una prueba comercial para detectar el virus.

El video se volvió viral en las redes sociales. (TikTok: @neuquencapitaltiktok)

Un paciente no mejoró con el tratamiento habitual

El hallazgo más relevante del estudio corresponde a uno de los pacientes con infección por virus Bourbon, que presentó un incremento de cuatro veces en los anticuerpos neutralizantes frente al virus, confirmando una infección reciente. “Este caso, sin duda, se debió al virus Bourbon, y en el transcurso de un mes los títulos de anticuerpos se multiplicaron por ocho. El paciente presentó síntomas muy graves y fue hospitalizado”, resume Luis Marcos, autor principal del estudio, profesor de los Departamentos de Medicina y Microbiología e Inmunología de la Renaissance School of Medicine de la Universidad de Stony Brook y director de la Clínica de Enfermedades Transmitidas por Garrapatas.

Según explica el investigador, el paciente fue diagnosticado inicialmente de enfermedad de Lyme y recibió tratamiento con doxiciclina, el antibiótico habitual frente a las infecciones bacterianas transmitidas por garrapatas. Sin embargo, no experimentó ninguna mejoría y continuó con fatiga intensa y fuertes dolores de cabeza, lo que llevó a ampliar el estudio.

Aunque el virus Bourbon continúa siendo una infección muy poco frecuente, los investigadores creen que podría pasar desapercibido con mayor frecuencia de la que reflejan los registros oficiales.

La necesidad de ampliar la vigilancia

Más allá de confirmar el primer caso en Nueva York, el estudio pone de relieve una carencia importante: la escasa vigilancia de los virus transmitidos por garrapatas frente al seguimiento que reciben las infecciones bacterianas más conocidas.

Los autores concluyen que sus resultados “subrayan la necesidad de ampliar la vigilancia viral, las pruebas clínicas y el desarrollo de ensayos para mejorar la toma de decisiones clínicas e informar sobre la epidemiología de las enfermedades transmitidas por garrapatas y el manejo de vectores”.

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